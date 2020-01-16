Автомобили с пробегом стали дороже

Увеличение стоимости новых автомобилей привело к подорожанию и машин с пробегом, спрос на которые в 2019 году вырос.

Стоимость автомобилей с пробегом в течение 2019 года увеличилась в среднем на 2,4%, а средневзвешенная цена достигла отметки 581,2 тыс. рублей. Такие данные приводят аналитики Авто.ру.

Наибольший рост цен зафиксирован в Башкирии, где автомобили с пробегом за год стали дороже на 15,1%, в Татарстане и Пермском крае — на 9,7% и 15,5% соответственно. Примечательно, что снижение средней стоимости произошло только в одном российском регионе — в Нижегородской области, где машины с пробегом подешевели на 2,4%.

Самая высокая средневзвешенная цена, равная 859,8 тыс. рублей, зафиксирована в Москве и Московской области. Второе место по этому показателю занимают Санкт-Петербург и Ленинградская область. Там средняя цена составила 717 тыс. рублей. Самый же низкий средний ценник зафиксирован в Волгограде — 427,5 тыс. рублей.

Наиболее популярной маркой на вторичном рынке остается Lada — 17,6% перепродаж. На втором месте автомобили марки Toyota, спрос на которые составляет 7%. Третье место досталось брендам Volkswagen и Nissan.

Российский рынок новых автомобилей в 2019 году сократился более чем на 2%.

Фото: Ведомости/ТАСС