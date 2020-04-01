Сегодня, в 9:30 Новый «За рулем»: лучшие автомобили 2020, супертест вазовской классики, смена шин + диагностика Свежий, апрельский выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже! «За рулем» №4/2020 — это: ЗР МОМЕНТ Сколько мы платим штрафов и есть ли от этого толк Новый КоАП: каким он должен быть? Гран-при «За рулем»-2020: победители названы! ЗР ПРЕМЬЕРА Обновлённый Hyundai Solaris: что в нём изменилось? Skoda Karoq российcкой сборки: только 1.4 TSI и только передний привод Новый Land Rover Defender: проверяем его бездорожьем Африки Cadillac XT5 с двухлитровым турбомотором: годен ли для России? ЗР АКТИВ Хороним ДВС. Станет ли планета чище, если весь транспорт перевести на электротягу? ЗР ТЕСТ Kia Seltos с вариатором против главных конкурентов — удар держат Hyundai Creta и Renault Arkana Мы протестировали 12 комплектов 17-дюймовых шин: китайцы идут вперёд, а европейцы проваливаются! ЗР ЭКСПЕРТ Меняем масляный фильтр: экспертиза съёмников Сезонная смена шин: совмещаем её с диагностикой шасси Если в гараже олдтаймер: каким бензином теперь заправлять древние Москвичи, Волги и Запорожцы? Пора менять АКБ? Объясняем, какую купить и как правильно зарядить Электропереходники: подключаем мощных потребителей непосредственно к АКБ Новые высокоскоростные спортивные шины Toyo Proxes TR1 Проверено «За рулем»: набор для цинкования кузова ЗР РЕСУРС Восстановление геометрии кузова на стапеле: для чего и почем Выбираем б/у: Skoda Yeti Парк ЗР: Лада Ларгус после 130 000 км; Nissan X-Trail и муки с мультимедийной системой А также: На полувековой юбилей ВАЗ-2101 мы собрали всю вазовскую «классику»: поездим и вспомним молодость! Подзабытое итальянское купе Lancia Beta — в чем его магия? Volkswagen Caddy пятого поколения — с дизайном в стиле Гольфа и нафаршированный электроникой На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем». Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков. Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке. Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку. Свежие выпуски журнала всегда доступны в нашем интернет-магазине. Читайте «За рулем»! Будьте первыми!
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter