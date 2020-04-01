Новый «За рулем»: лучшие автомобили 2020, супертест вазовской классики, смена шин + диагностика

Hyundai Solaris: 3 полезных изменения Эксперт журнала «За рулем» сравнил обновленный Солярис с дореформенной машиной. 12 главных вопросов к Renault Arkana — честный обзор Это уникальная модель: она не просто адаптирована для России, она для нас создана, и на других рынках ее не найти. Исходные данные неплохие: мощный турбомотор, полный привод, хорошее оснащение. И цена хорошая: от 1 059 000 до 1 570 000 рублей. Все как бы хорошо, но на деле к машине есть вопросы. Странный народец у нас сейчас умом как говорится его не понять. Мнение, которое вы должны сложить о нем сами.