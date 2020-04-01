Новый «За рулем»: лучшие автомобили 2020, супертест вазовской классики, смена шин + диагностика — журнал За рулем

Новый «За рулем»: лучшие автомобили 2020, супертест вазовской классики, смена шин + диагностика

Свежий, апрельский выпуск журнала «За рулем» — уже в продаже!

«За рулем» №4/2020 — это:

ЗР МОМЕНТ

  • Сколько мы платим штрафов и есть ли от этого толк
  • Новый КоАП: каким он должен быть?
  • Гран-при «За рулем»-2020: победители названы!

ЗР ПРЕМЬЕРА

  • Обновлённый Hyundai Solaris: что в нём изменилось?
  • Skoda Karoq российcкой сборки: только 1.4 TSI и только передний привод
  • Новый Land Rover Defender: проверяем его бездорожьем Африки
  • Cadillac XT5 с двухлитровым турбомотором: годен ли для России?

ЗР АКТИВ

  • Хороним ДВС. Станет ли планета чище, если весь транспорт перевести на электротягу?

ЗР ТЕСТ

  • Kia Seltos с вариатором против главных конкурентов — удар держат Hyundai Creta и Renault Arkana
  • Мы протестировали 12 комплектов 17-дюймовых шин: китайцы идут вперёд, а европейцы проваливаются!

ЗР ЭКСПЕРТ

  • Меняем масляный фильтр: экспертиза съёмников
  • Сезонная смена шин: совмещаем её с диагностикой шасси
  • Если в гараже олдтаймер: каким бензином теперь заправлять древние Москвичи, Волги и Запорожцы?
  • Пора менять АКБ? Объясняем, какую купить и как правильно зарядить
  • Электропереходники: подключаем мощных потребителей непосредственно к АКБ
  • Новые высокоскоростные спортивные шины Toyo Proxes TR1
  • Проверено «За рулем»: набор для цинкования кузова

ЗР РЕСУРС

  • Восстановление геометрии кузова на стапеле: для чего и почем
  • Выбираем б/у: Skoda Yeti
  • Парк ЗР: Лада Ларгус после 130 000 км; Nissan X-Trail и муки с мультимедийной системой

А также:

  • На полувековой юбилей ВАЗ-2101 мы собрали всю вазовскую «классику»: поездим и вспомним молодость!
  • Подзабытое итальянское купе Lancia Beta — в чем его магия?
  • Volkswagen Caddy пятого поколения — с дизайном в стиле Гольфа и нафаршированный электроникой

На вопросы читателей отвечают глава ГИБДД и эксперты «За рулем».

Хотите получить призы от журнала «За рулем» и его партнеров? Делитесь своими идеями в рубрике «Советы бывалых» и решайте задания конкурса знатоков.

Чтобы оформить подписку на журнал «За рулем» по каталогу «Почты России» по выгодной цене, пройдите по этой ссылке.

Скачать мобильную версию журнала можно по ссылкам: для владельцев айфонов и айпадов — здесь, планшетов и смартфонов на платформе Андроид — здесь. Пройдя по этой ссылке, вы сможете оформить цифровую подписку. Свежие выпуски журнала всегда доступны в нашем интернет-магазине.

Читайте «За рулем»! Будьте первыми!
Фото: Онлайн-редакция
Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые
Загрузка...