Kia Seltos: официальные цены и комплектации

Ждать осталось совсем немного — продажи новинки стартуют 2 марта. Диапазон цен — от 1 099 900 до 1 999 900 рублей.

Материалы по теме Новый бюджетный кроссовер Kia — он меньше Селтоса

Kia положила конец домыслам и сегодня официально объявила цены и комплектации нового кроссовера В-сегмента Seltos. На российском рынке кроссовер предложат с тремя вариантами 4-цилиндровых бензиновых двигателей, передним или полным приводом, 6-ступенчатой механической или автоматической коробкой передач, вариатором или 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями (7DCT). Для всех трансмиссий, кроме механической, предусмотрена система выбора режимов движения Drive Mode Select.

Переднеприводные версии с двигателем 1.6 MPI (с распределенным впрыском) мощностью 123 л.с. будут доступны в четырех комплектациях — Classic, Comfort, Luxe и Style. Комплектации Classic и Comfort можно заказать как с механической, так и с автоматической коробками передач, Luxe и Style — только с автоматической.

В полноприводном исполнении Seltos 1.6 MPI имеет мощность двигателя 121 л.с. и будет предложен в четырех комплектациях: Comfort и Luxe (с механической или автоматической трансмиссией), а также Style и Prestige (только с автоматической трансмиссией).

Автомобили с двигателем 2.0 MPI (149 л.с.) и вариатором в переднеприводном исполнении будут доступны в комплектациях Luxe, Style или Prestige, а в полноприводном — Style, Prestige и Premium.

Наиболее мощный (177 л.с.) двигатель 1.6 T-GDI с турбонаддувом и непосредственным впрыском топлива агрегатируется только с роботизированной трансмиссией 7DCT и предлагается исключительно в полноприводном исполнении в комплектациях Prestige, Premium и Premium+.

Базовая комплектация Classic оснащается 16-дюймовыми стальными дисками, галогенными фарами проекционного типа, кондиционером, дисплеем с диагональю 3,5 дюйма, подогревом форсунок стеклоомывателя, фронтальными и боковыми подушками безопасности. Рулевая колонка регулируется по высоте и вылету, сиденье водителя имеет механическую регулировку по высоте, спинки задних сидений могут быть отрегулированы по углу наклона или сложены в пропорции 60:40. Есть система курсовой устойчивости, система контроля давления в шинах, иммобилайзер и центральный замок с автоматическим запиранием дверей при начале движения, электроприводы передних и задних стеклоподъемников, мультифункциональное рулевое колесо, аудиосистема с радиоприемником, разъемом USB и шестью динамиками. Цены на автомобили в этой комплектации начинаются от 1 099 900 рублей.

Комплектация Comfort дополнена обогревом передних сидений и руля, кожаной отделкой руля и ручки селектора трансмиссии. Установлены круиз-контроль и модуль Bluetooth для подключения мобильных устройств. Стоимость — от 1 169 900 рублей.

Комплектация Luxe оснащается легкосплавными 16-дюймовыми колесными дисками, противотуманными фарами, рейлингами, датчиком света, задними датчиками парковки, климат-контролем, мультимедийной системой с 8-дюймовым цветным дисплеем (с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay), камерой заднего обзора с динамическими направляющими на экране. Начиная с этой комплектации Seltos оснащается дополнительно боковыми шторками безопасности по всей длине салона. Цена — от 1 319 900 рублей.

В комплектации Style (от 1 359 900 рублей) установлены 18-дюймовые легкосплавные диски, черные глянцевые вставки решетки радиатора, боковые молдинги, дневные ходовые огни, противотуманки, светодиодные задние фонари и габаритные огни.

Для версии Prestige предусмотрены 17-дюймовые колеса на легкосплавных дисках и светодиодные фары головного света, система бесключевого доступа Smart Key, электропривод складывания боковых зеркал, передние датчики парковки, а также хромированные наружные дверные ручки. В расширенный пакет «Теплых опций» входят обогрев задних сидений и электрообогрев ветрового стекла. Попросят за автомобиль в этой комплектации от 1 569 900 рублей.

В топовую Premium входят легкосплавные 18-дюймовые диски, отделка сидений экокожей, электропривод регулировки передних сидений (с регулировкой поясничного подпора для водителя), панель беспроводной зарядки мобильных устройств в центральной консоли, датчик дождя и электромеханический стояночный тормоз, проекционный дисплей, круиз-контроль, а также множество систем безопасности. Стоимость этой комплектации — от 1 809 900 рублей.

Таблица цен на Kia Seltos в России

Classic 1.6 6MT 2WD — 1 099 900 рублей 1.6 6AT 2WD — 1 139 900 рублей Comfort 1.6 6MT 2WD — 1 169 900 рублей 1.6 6AT 2WD — 1 209 900 рублей 1.6 6AT AWD — 1 239 900 рублей 1.6 6AT AWD — 1 289 900 рублей Luxe 1.6 6AT 2WD — 1 319 900 рублей 1.6 6MT AWD — 1 359 900 рублей 1.6 6AT AWD — 1 399 900 рублей 2.0 CVT 2WD — 1 349 900 рублей Style 1.6 6AT 2WD — 1 359 900 рублей 1.6 6AT AWD — 1 439 900 рублей 2.0 CVT 2WD — 1 389 900 рублей 2.0 CVT AWD — 1 469 900 рублей Prestige 1.6 6AT AWD — 1 569 900 рублей 2.0 CVT 2WD — 1 519 900 рублей 2.0 CVT AWD — 1 599 900 рублей 1.6 T-GDI 7DCT AWD — 1 789 900 рублей Premium 2.0 IVT AWD — 1 809 900 рублей 1.6 T-GDI 7DCT AWD — 1 999 900 рублей

Ранее кроссовер для российского рынка испытали на разных дорогах, разных скоростях и под разными нагрузками.

Kia Seltos: официальные цены и комплектации Ждать осталось совсем немного — продажи новинки стартуют 2 марта. Диапазон цен — от 1 099 900 до 1 999 900 рублей. Kia Seltos: официальные цены и комплектации

Фото: Kia