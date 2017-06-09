Тест лучшего (ну, почти) кроссовера для России

Nissan Qashqai второго поколения показали в 2013 году, однако он до сих пор хорошо продается. И это не случайность.

Nissan Qashqai не просто востребован, а входит в топ-25 российских продаж (в 2019 году было реализовано 25 158 экземпляров — на две тысячи больше, чем в 2018-м). Неплохо для «ветерана»!

На успех Кашкая работает несколько факторов: это и разумная цена, обусловленная локализацией модели, и разнообразие предлагаемых модификаций, и серьезная адаптация к нашим условиям эксплуатации. Пожалуй, с этого и начнем.

Что именно адаптировали для России?

Лет 15 назад некоторые автопроизводители, выводя машину на наш рынок, гордились установкой аккумулятора повышенной емкости. Со временем часть марок начали вдобавок увеличивать вместимость бачка для стеклоомывающей жидкости и повышать дорожный просвет. В принципе, уже неплохо.

Но Nissan пошел дальше — Qashqai питерской сборки получил куда больше доработок. В частности, отдельную кнопку включения омывателей фар — чтобы не тратить попусту незамерзайку. Ради лучшей защиты кузова от летящей из-под колес грязи и пескоструйки расширены окантовки колесных арок. Изменено и электрооборудование — вместо 150-амперного генератора применен 180-амперный.

А подвеску тоже доработали?

Шасси российских Кашкаев подвергнуто капитальной ревизии. Применили подрамники (передний и задний) от Икс-Трейла. Они крепятся к кузову посредством сайлент-блоков, которые снизили уровень вибраций. Базовые версии Кашкая, который выпускается в Великобритании оснащены задней скручивающейся балкой. Российские Кашкаи во всех модификациях снабжены задней многорычажной подвеской. Кроме того, у нашего кроссовера другие полуоси: колея выросла на 20 мм спереди и на 30 мм сзади.

Nissan Qashqai производят на заводе под Санкт-Петербургом. Кроссовер изначально был хорошо адаптирован к нашим условиям, а в прошлом году его модернизировали. К слову, тогда в настройке шасси принимал участие и эксперт «За рулем».

В рамках прошлогодней модернизации питерские Кашкаи обзавелись новыми амортизаторами, в которые внедрили пружины отбоя. Это решение заметно повысило плавность хода. По разбитому асфальту Qashqai катит без намека на дискомфорт. Попутно с тряской исчезли и громыхания — подвеска работает как будто интеллигентнее. Для нашего покупателя это серьезный аргумент.

Угол въезда составляет 20,5 градуса. Прямо скажем, не самый выдающийся показатель. На перегибах рельефа следует быть осторожным. В штатном порядке Qashqai снабжается пластиковой защитой моторного отсека. Если хотите металлическую, придется раскошелиться как минимум на 3000 рублей.

Что с управляемостью?

Отрадно, что улучшив плавность хода, ниссановцы не пожертвовали управляемостью. Напротив — она стала даже интереснее. В поворотах обновленный Qashqai держится уверенно — помогает более толстый пруток переднего стабилизатора, благодаря которому крены чуть поумерились. Отмечу также и новый софт электроусилителя, с которым руль избавился от былой недосказанности и обрел вменяемую обратную связь. Активная езда на Кашкае будет в удовольствие.

Интерьер хорош или устарел?

Внутри несколько важных опций: руль с пухлым ободом, благодаря чему его удобно держать, да еще с функцией обогрева. Для России — важная опция. Ветровое стекло тоже с электрообогревом, причем «отапливается» вся площадь, а не только места покоя дворников. Все четыре стеклоподъемника снабжены автоматическим режимом — нажал, и готово. Дизайн салона до сих пор устаревшим не воспринимается. Также нет вопросов к качеству отделки (дефицита мягкого пластика не наблюдается) и уровню эргономики — посадка удобная, органы управления расположены хорошо. Не нравится только тесная и кривая площадка для отдыха левой ноги — приходится слегка выворачивать ступню.

Интерьер пока еще выглядит актуальным, да и качество отделки классное — мало кто из соперников предложит больше мягкого пластика.

В это сложно поверить, но кнопка включения обогрева заднего дивана «прописана» на центральном туннеле между передними креслами. Пассажирам второго ряда до нее не дотянуться... Площадка под телефон слишком миниатюрна. Современные смартфоны на ней не помещаются. Пожалуй, самый спорный элемент интерьера — блок внутреннего освещения, унифицированный со старым Логаном.

Как там на втором ряду — тоскливо?

У Кашкая невеликие габариты, однако в салоне тесноты не ощущается. Рослые люди чувствуют себя вольготно не только в первом, но и во втором ряду. В сравнении с конкурентами (Mitsubishi ASX, Suzuki SX4, Renault Arkana) «галерка» Ниссана более гостеприимная. Похвалы заслуживает не только простор, но и опции. Так, в распоряжении задних пассажиров есть пара USB-разъемов для подзарядки гаджетов, персональные дефлекторы вентиляции и обогрев сидений. Вот только кнопка включения последнего располагается на туннеле между передними креслами — пассажирам не дотянуться. Странное решение.

Что можно впихнуть в багажник?

В этом сегменте частенько бывает, что ради просторного второго ряда производитель жертвует объемом багажника. В Ниссане на этот шаг не пошли — благодаря грамотной компоновке за пятой дверью скрывается довольно вместительный отсек. По заводским данным, его объем составляет 430 литров. Мы, впрочем, намерили только 324 л. Для сравнения, у Renault Arkana по нашим замерам — 304 л (заявлено 409 л). Важный момент: под полом багажника в Кашкае полноценное запасное колесо. Для России это преимущество.

Багажник вмещает 430 литров поклажи. Но это в варианте с докаткой. При наличии полноразмерной запаски вместительность сократится.

Приятные опции есть?

По оснащенности Qashqai отнюдь не простачок. Помимо обогрева задних сидений, он приятно удивляет наличием продвинутого оборудования: панорамная крыша, светодиодные фары головного света с автоматическим переключением с дальнего на ближний, автопарковщик, а также системы кругового обзора, мониторинга слепых зон, контроля рядности движения и автоматического торможения перед препятствием. Конечно, почти все перечисленное — за доплату.

Кроме того, в качестве альтернативы заводской мультимедийке с 7-дюймовым экраном можно получить комбайн с Яндекс.Авто, который позволяет пользоваться сервисами Яндекс.Навигатор, Яндекс.Погода, Яндекс.Музыка, голосовым помощником Алисой. Другое дело, что доплата за такое счастье составляет 50 000 рублей — немало. Покупай я Qashqai для себя, доплачивать не стал бы — ведь я всегда ношу с собой смартфон, где есть все эти функции.

Штатная мультимедийка по функционалу уже не отвечает современным стандартам, а ее экран не может похвастать сочной картинкой. Не устраивает? Доплачивайте за систему Яндекс.Авто.

Какой мотор реально едет?

После рестайлинга из моторной линейки вычеркнули дизель — отныне Qashqai предлагается только с бензиновыми моторами. Базовый двигатель снабжен турбонаддувом. При скромном рабочем объеме в 1,2 литра с него «сняли» достойные для такой кубатуры 115 л.с. Альтернативой ему служит 2-литровый 144-сильный атмосферник. С обоими моторами доступна как 6-ступенчатая механика, так и вариатор. А вот полный привод можно получить только с самым мощным двигателем. У нас на тесте такой. И именно этот вариант я бы рекомендовал к покупке. В первую очередь из-за надежности атмосферного мотора.

Разгоняется так себе?

Отдача мотора на бумаге не впечатляет: 2-литровые конкуренты помощнее будут. Тем не менее тихоней Qashqai не воспринимается — при разгоне он вряд ли отстанет от соперников. По нашим замерам, на ускорение до 100 км/ч Ниссану требуется 10,5 секунды. Сам процесс своеобразен. При старте в пол Qashqai сначала прыгает вперед, потом на долю секунды следует «затык» с клевком, и наконец — бодрый разгон.

Очень понравился в работе вариатор Jatco, имитирующий переключение передач и позволяющий при переходе в ручной режим активно тормозить двигателем. Такой отзывчивости и искренности реакций еще поискать.

Что, если на улице грязно?

Ладони владельца Кашкая недолго будут чистыми, поскольку электропривода пятой двери не предлагается даже за доплату. Хорошо хоть лючок бензобака можно открыть клавишей из салона. А вот за чистоту брюк можно не переживать: порог прикрыт дверью. Так что даже после длительных поездок по бездорожью выходить из-за руля можно, не опасаясь перепачкать брюки.

Длинные двери прикрывают пороги, которые остаются чистыми в любую погоду. Для России — ценная особенность. На бездорожье Qashqai отнюдь не беззубый — уверенно гребет всеми четырьмя колесами, а его межосевая муфта даже и не думает перегреваться. Зачет.

А на бездорожье можно?

По геометрической проходимости Qashqai ходит в середнячках. Угол въезда составляет 20,5°, угол съезда — 29,5°. Под стальной защитой картера мы намеряли просвет в 175 мм. При этом в средней части и сзади клиренс даже выше — 210 и 205 мм соответственно. Благодаря такой «геометрии» Qashqai не пасует перед бездорожьем средней руки — даже многодисковую муфту блокировать не приходится.

Перейти в трансмиссионный режим Lock можно на скорости до 40 км/ч — в этом случае тяга между осями распределяется в соотношении 50:50, а машина начинает более уверенно пробираться по вязкому грунту и форсировать сложный рельеф. Диагональное вывешивание Qashqai, благодаря грамотной настройке ESP, преодолевает без проблем. Вот только кузов при этом буквально «дышит» — между дверью багажника и задним крылом возникает большой зазор. Так что площадку для пикника на природе лучше выбирать поровнее.

Шайба управления полноприводной трансмиссией имеет три положения: 2WD, Auto и 4WD Lock. Правда, с заблокированной муфтой можно ехать не быстрее 40 км/ч.

Диагональное вывешивание не является непреодолимым препятствием для Кашкая. Стоит задрать «лапу», как система стабилизации тут же дает тягу на «заземленное» колесо, и машина продолжает поступательное движение. А вот жесткость кузова недостаточная — при вывешивании перекашивает проем багажной двери.

Что с ценами?

Стартовая цена в 1 250 000 рублей по нынешним временам весьма заманчива. Ее можно снизить еще на тридцать тысяч — при обмене автомобиля Nissan в трейд-ин. И все же я не стал бы смотреть на базовую версию: стальные 16-дюймовые колесные диски, шесть подушек безопасности, ESP, климат-контроль, аудиосистема с Bluetooth да обогревы передних сидений, стекол (ветрового и заднего) и боковых зеркал. Маловато для современного кроссовера.

Однако и версия LE Top за 1 880 000 рублей — перебор. Кожаная отделка салона, электроприводы передних сидений, 19-дюймовые колеса, кнопка запуска двигателя и система контроля за усталостью водителя — без этого можно и обойтись.

Я бы остановил выбор на 2-литровой полноприводной модификации SE+ за 1 720 000 рублей. Здесь не будет как щемящей пустоты, так и излишеств. Противотуманные фары, 17-дюймовое «литье», круиз-контроль, обогрев руля и задних сидений, мультимедиасистема с сенсорным экраном и навигатором, камера заднего вида, передний и задний парктроники — вот она, золотая середина.

Шумоизоляция в норме?

В ходе прошлогодней модернизации ниссановцы сделали упор на улучшение акустического комфорта. Теперь у Кашкая новое ветровое стекло (в нем есть звукопоглощающий слой), дополнительная изоляция на колесных арках и моторном щите, а днище теперь прикрывают пластиковые щитки. Результат чувствуется — в салоне действительно тихо. Когда машина стоит с работающим на холостых оборотах двигателем, шумомер показывает 47 дБ. При скорости 50 км/ч уровень повышается до 56 дБ, при 100 км/ч — до 65 дБ. Очень и очень хорошие показатели.

Мухобойку на капот ставить нужно?

Толщину ЛКП измеряем в четырех точках кузова: в районе передней кромки капота, на крыле (в районе колесной арки), на пороге (при невозможности замера — в нижней части двери), а также в районе нижней кромки крышки багажника.

Вот результаты замеров толщины заводского ЛКП в указанных на схеме точках:

Капот — 224 мкм. Крыло — 115 мкм. Порог/дверь — 144 мкм. Крышка багажника — 123 мкм.

Замеры показали, что на крыльях толщина ЛКП скромная. Зато на капоте (который принимает на себя большую долю летящего с дороги пескоструя и камушков) «шуба» на редкость толстая. Одобряем. Можно обойтись без дополнительной мухобойки на капот.

Семья одобряет?

Моя дочь-первоклашка от Кашкая была в восторге — вернее, от его мультимедийки с Яндексом. Она беспрестанно слушала онлайн детские песенки и была довольна их разнообразием. А вот умудренная жизнью жена сохранила нейтралитет: «Неплохая машина, но я бы подождала появления свежих одноклассников Kia Seltos и Skoda Karoq — ты про них мне все уши прожужжал. Вдруг они лучше?»

Важно знать

Цены

Комплектация 1.2T 2WD MT6 1.2T 2WD CVT 2.0 2WD MT6 2.0 2WD CVT 2.0 4WD CVT XE 1 250 000 Р 1 330 000 Р 1 400 000 Р 1 465 000 Р 1 535 000 Р SE 1 395 000 Р 1 460 000 Р 1 520 000 Р 1 580 000 Р 1 675 000 Р SE+ 1 440 000 Р 1 500 000 Р 1 565 000 Р 1 630 000 Р 1 720 000 Р QE 1 660 000 Р 1 755 000 Р QE+ 1 700 000 Р 1 790 000 Р LE 1 720 000 Р 1 815 000 Р LE+ 1 775 000 Р 1 865 000 Р LE Top 1 790 000 Р 1 880 000 Р

Для детей

В Кашкае при помощи креплений Isofix можно установить два детских сиденья на втором ряду. При этом якорных креплений тут три — по центру дивана детское кресло крепится при помощи штатных ремней безопасности. Точно так же как и на месте переднего пассажира. Фронтальную подушку можно отключить.

Гарантия

Гарантия 3 года или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)

Антикоррозийная защита: 12 лет гарантии производителя

Габаритные размеры

Автомобиль Длина/ширина/высота/колесная база, мм Nissan Qashqai 4394 / 1806 / 1595 / 2646 Mitsubishi ASX 4365 / 1810 / 1640 / 2670 Renault Arkana 4545 / 1820 / 1565 / 2721

Цены на некоторые расходники и запчасти

Деталь Стоимость детали (оригинал/неоригинал), руб. Тормозные колодки (комплект, передние) От 2 451/823 Цепь ГРМ От 6 084/1 136 Лобовое стекло От 22 500/3 400 Фара От 38 327/13 088

Какое масло заливать

Замена масла в двигателе MR20DD 2.0 (144 л.с.) необходима раз в 15 000 км или год эксплуатации. Моторное масло типа 5W-40 и 5W-30, в соответствии со стандартом ACEA A3/B4. Фирма рекомендует использовать масло NISSAN 5W40. Объем масла в двигателе: с заменой фильтрующего элемента составляет 4,4 литра.

Размерность шин: 215/65 R16, 215/60 R17, 215/55 R18, 225/45 R19.

Страховка и налоги

Автомобиль ОСАГО (для Москвы, на 10 месяцев и более, неограниченное число водителей, Кбм=1), руб. Транспортный налог (для Москвы), руб. Nissan Qashqai (144 л.с.) От 21 546 5040

За те же деньги

Среди новых автомобилей рекомендуем присмотреться к Kia Seltos, Mitsubishi ASX и Renault Arkana.

рекомендуем присмотреться к Kia Seltos, Mitsubishi ASX и Renault Arkana. Среди автомобилей с пробегом (не старше трех лет, до 100 000 км пробега): Ford Kuga, Skoda Kodiaq, Toyota RAV4.

Плюсы и минусы

Нам нравится — отличная адаптация для российского рынка, хороший тандем мотор-коробка, неплохая управляемость и шумоизоляция.

— отличная адаптация для российского рынка, хороший тандем мотор-коробка, неплохая управляемость и шумоизоляция. Нам не нравится — части из доступного на внешних рынках оборудования в России нет, в топ-версиях стоит дороже соперников.

Тест лучшего (ну, почти) кроссовера для России Nissan Qashqai второго поколения показали в 2013 году, однако он до сих пор хорошо продается. И это не случайность. Тест лучшего (ну, почти) кроссовера для России