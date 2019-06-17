Большой тест кроссоверов: Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX и Suzuki SX4

Какой из трех полноприводников самый способный на бездорожье и при этом лучше всего подходит на роль семейного автомобиля на каждый день: чистокровный «японец», или тот, что произведен в Венгрии, или тот, что сделан в России? Ответ знает эксперт «За рулем».

Обычно мы собираем групповой тест вокруг совершенно новой модели и обрамляем ее несколькими одноклассниками. Крайне редко зачинщиком выступает рестайлинговый автомобиль — только если это звезда продаж.

Сегодня в роли звезды — Nissan Qashqai, который в прошлом году разошелся в количестве 23 192 экземпляров, вошел в топ‑25 российского рынка и занял лидирующие позиции в своем сегменте.

Дизайн изменился несильно. Основной упор сделали на доводку ездового характера, - проверить его на прочность нам помогут Mitsubishi ASX и Suzuki SX4 с полным приводом и моторами сопоставимой мощности.

Mitsubishi ASX Дебютировал в 2010 году. За это время неоднократно был модернизирован. Последний рестайлинг датируется мартом, до России обновленная версия доберется ближе к зиме. Сделано в Японии. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.6 (117 л.с.) — от 1 229 000 ₽

2.0 (150 л.с.) — от 1 530 000 ₽ Suzuki SX4 Кроссовер второго поколения представили в 2013 году (поначалу он продавался под именем New SX4 — одновременно с предшественником). С 2016‑го выпускается рестайлинговый вариант. Сделано в Венгрии. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.6 (117 л.с.) — от 1 279 000 ₽

1.4 турбо (140 л.с.) — от 1 609 000 ₽ Nissan Qashqai Второе поколение показали в 2013 году, однако российские продажи начались только в 2014‑м. Нынешней зимой появились обновленные Кашкаи — с посвежевшим дизайном, новым оснащением и настройками шасси. Из гаммы двигателей убрали дизель. ­Сделано в России. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.2 турбо (115 л.с.) — от 1 170 000 ₽

2.0 (144 л.с.) — от 1 423 000 ₽

Впереди камера!

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Когда ниссановцы только-только начали ставить мультимедийку с Яндекс.Навигатором, мы не советовали за него доплачивать — система была несовместима с камерой заднего вида. Минувшей весной программисты сняли этот вопрос, и жертвовать видеосуфлером больше нет нужды. Победа? Ну, как сказать… Камера включается с пятисекундной задержкой, и это может довести до белого каления даже буддийского монаха. Да и загрузка после пуска двигателя длится неоправданно долго — секунд семь-восемь.

В остальном Яндекс.Навигатор хорош. Уверенно ведет по маршруту с учетом пробок, показывает реальную скорость и предупреждает о камерах. А еще есть доступ к онлайн-станциям и прогнозу погоды. Но цена по-прежнему кусается — 54 000 рублей. Я потратил бы эти деньги на другие полезности.

В отличие от оппонентов, Nissan можно оснастить светодиодными фарами с автоматическим переключением с дальнего света на ближний, системой контроля слепых зон и рядности движения, самопарковщиком, системой кругового обзора. А можно отказаться от этого «баловства» и выбрать разумно достаточную версию SE+ за 1 749 000 рублей (речь о полноприводной модификации с вариатором).

Стильный, подрезанный по нижней хорде руль удачно вписался в интерьер. Да что там, он стал главным его украшением! Вариатор Кашкая подкупил удачными настройками — идеальное взаимопонимание с мотором!

Приборы не бликуют даже на ярком солнце, а на дисплей трип-компьютера выводится больше информации, чем у конкурентов.

Мультимедийка Яндекс.Авто ведет по маршруту в онлайн-режиме и предупреждает о камерах на дороге. И да, теперь она совмещается с камерой заднего вида.

Площадка для телефона слишком маленькая, современные смартфоны на ней не помещаются.



Водительское кресло Ниссана — самое удобное. И профиль, и жесткость набивки — всё в масть.

По части простора в заднем ряду Qashqai — лидер. И только у него есть обогрев сидений.

Интерьер Кашкая производит очень приятное впечатление. На удивление достойно звучат музыкальные треки. Самые комфортные в тестовом трио передние сиденья и шикарный (по меркам сегмента, конечно) задний ряд с двумя USB-разъемами для подзарядки гаджетов и дефлекторами в торце центрального туннеля. Плюс недоступные для соперников обогревы ветрового стекла, руля и заднего сиденья. Есть и явные недочеты — логановский плафон в потолке и отсутствие площадки для смартфона.

SX4 встречает совсем уж простенькой отделкой. Твердокаменные подокон­ники никак не увязываются с ценой 1 709 000 рублей. Бликующие ободки вокруг шкал приборки и малюсенький монохромный дисплей между ними вызывают недоумение. Равно как и белесая картинка с камеры заднего вида.

Центральная консоль напоминает раскрытый капюшон кобры. Но отделка скромная, равно как и уровень оснащения. За эти деньги хочется большего. Гидромеханика не дала ни одного повода для критики. Отличный агрегат.

В машине с такой ценой монохромный дисплей выглядит неуместным.

Картинка с камеры заднего вида — самая нечеткая и белесая.

У мультимедийки SX4 удачный интерфейс. Хотелось бы только избавиться от сенсорной регулировки громкости.



Сиденья Suzuki расстроили неудачным профилем спинки — что-то давит между лопатками.

Сзади мéста больше, чем ожидаешь от столь компактной машины.

С этим еще можно смириться, а вот с передними сиденьями — нет. У них спинки с выталкивающим профилем, а поясничный упор не регулируется.

Других вопросов к эргономике не возникло. Взаимное расположение руля, педалей и селектора автомата выверенное, понравился дружелюбный и понятный интерфейс мультимедиасистемы.

Салон ASX пытается выглядеть моложаво, завлекая сверкающими металлом педалями и массивными подрулевыми лепестками, - но эти прикрасы не в силах скрыть возраст. В ASX специфическая, высокая посадка и неоправданно короткий селектор вариатора (приходится тянуться). Сиденья обшиты кожей и снабжены электрорегулировками, но лучше бы вместо этого была должная боковая поддержка, а не намеки на нее. А еще много разнофактурного пластика — впрочем, качественного.

Салон «митцу» старомоден — необходимо срочное обновление. Печалит и мультимедийка: задержки на команды, тусклый экран, примитивная графика, отсутствие русификации. А еще здесь нет ни штатного навигатора, ни поддержки Apple CarPlay и Android Auto. К рычагу вариатора приходится тянуться.

Колодцы приборов эффектны, но двойные ободки на шкалах — сомнительное решение.

Только в Mitsubishi климат-контроль не имеет дисплея.

Три заглушки, ни одной кнопки — и это топ-версия?!



Спинкам сидений Mitsubishi не хватает боковой поддержки, кожа скользкая.

Задний ряд — самый тесный в тестовом трио. Стёкла не опускаются до конца, на дверях нет кармашков — это не красит машину.

Допотопный медиацентр лишен штатного навигатора, поддержки Apple CarPlay и Android Auto, да еще и не русифицирован. Необъяснимый прокол.

ASX не может отыграться и вторым рядом: коленки подпирают спинки передних сидений, потолок низкий. «Я стал частью несущей конструкции!» — пошутил наш 190‑сантиметровый испытатель. Ситуацию усугубляет неудобный профиль подушки. И кармашков в дверях нет.

Судя по нашим замерам, на галерке SX4 тоже должно быть тесно, однако подобной зажатости не ощущаешь. К тому же в Suzuki можно менять угол наклона спинки (правда, предусмотрено всего два положения). Наибольший простор для задних пассажиров — в Кашкае.

Сила есть?

Изучая техданные, можно заранее «списать» Suzuki: у него самый слабый двигатель — всего-то 140 л.с. Но SX4 уезжает от соперников с издевательской легкостью! Хоть с места, хоть с ходу он вырывается вперед и исчезает из поля зрения.

Есть два объяснения этой прыти. Во‑первых, турбонаддув. Он обеспечивает солидный крутящий момент (220 Н·м) на очень широкой «полке» оборотов. Во‑вторых, SX4 легче соперников минимум на 170 кг.

На бездорожье Qashqai не сплоховал. И трансмиссия, и подвеска, и «геометрия» — всё на высоте.

Шайба управления трансмиссией 4×4 удобнее кнопки, что на Mitsubishi, - она позволяет менять режимы одним движением.

Коробка Suzuki — 6-ступенчатая гидромеханика. Передачи она меняет быстро и предсказуемо.

У Ниссана и Mitsubishi — атмо­сферные моторы в тандеме с вариаторами. Показатели мощности близки (144 и 150 л.с.), равно как и разгонная динамика. Но насколько же по-разному воспринимаются эти машины!

Из-за небольшого клиренса приходится осторожничать вне асфальта: машина скребет брюхом даже в скромной на вид колее.

Suzuki позволяет принудительно заблокировать межосевую муфту.

Qashqai набирает ход упруго и прогнозируемо, его вариатор отменно имитирует переключения квазипередач. Легкий, ненапряжный характер. А двигатель Mitsubishi зависает на 6000 об/мин, заполняя салон таким воем, что правая нога невольно отпускает педаль. Да и без этого ASX шумнее: подвывает ветер, идет гул от дороги.

До рестайлинга Qashqai тоже не был тихоней, но благодаря дополнительным матам на днище и моторном щите, а также многослойному ветровому стеклу шума стало меньше — примерно на уровне SX4.

Для водителя ASX наименее интересен: тряская подвеска, невнятная реактивная связь на руле.

Выбор режима трансмиссии — 2WD, 4WD Auto или 4WD Lock — осуществляется последовательным нажатием на кнопку.

А еще Suzuki всех «перетормозил». Тормозной путь Ниссана и Mitsubishi чуть длиннее. У Кашкая идеально настроенный привод педали, позволяющий дозировать замедление с точностью до миллиметра. У ASX прихват поздний, и к этой особенности нужно привыкнуть. Но почему, выложив более полутора миллионов, нужно к чему-то приноравливаться?

Хруст костей

Мне всегда нравился Qashqai, но себе не купил бы — категорически не устра­ивала плавность хода. Проезд даже по символическим неровностям сопровождался неприятной тряской. Однако с перекалиброванными пружинами и амортизаторами ездовой комфорт стал явно выше. Даже на разбитом апрельском асфальте — тишь да благодать.

И ведь жертвовать управляемостью не пришлось. Обновленный Qashqai едет увереннее прежнего — сказывается увеличенный диаметр переднего стабилизатора поперечной устойчивости, а также новый софт электроусилителя, благодаря которому у руля появилась вполне вменяемая обратная связь. Совсем другой автомобиль. И он мне нравится!

Угол въезда (20,5°) у Кашкая хоть ненамного, но меньше, чем у ASX.

Как и в ASX, под картером Кашкая мы намерили 175 мм. При этом в средней части и сзади клиренс у Ниссана даже больше — 210 и 205 мм соответственно.

А вот ASX с момента нашей последней встречи не изменил характер: подвеска как была тряской, так и осталась. Машина неприятно дробит на гребенке и пасует перед неровностями калибром покрупнее. И громко хрустит костяшками подвесок. Наконец, «митцу» хуже Ниссана и Suzuki держит прямую и раньше соскальзывает с траектории, пугая глубокими кренами.

По плавности хода SX4 — между ASX и Кашкаем. Если мелочовку подвеска уверенно микширует, то на «крупняке» то и дело замыкается. Зато какая у Suzuki управляемость! Как такса на охоте, SX4 с энтузиазмом атакует повороты, демонстрируя отменный «держак».

Угол въезда Suzuki SX4 равен 18° — для кроссовера этого крайне мало.

Моторный отсек SX4 защищен прочной металлической броней. Дорожный просвет минимальный — всего 145 мм.

Откуда такие легковые реакции? А вы снова посмотрите в таблицу. У Suzuki — самый низкий кузов и самый маленький клиренс. На бездорожье 145 мм просвета требуют крайне аккуратного движения. Да и какое там бездорожье! Небольшая колея — и под днищем раздается скрежет. Подвеска короткоходная, поэтому колёса вывешиваются на раз. На сухом покрытии это не столь страшно, поскольку грамотно настроенная электроника помогает выбраться из диагонального «висяка».

Угол въезда у «митцу» наибольший — 21,5°. Бордюров можно не бояться.

В распоряжении ASX — 175 мм дорожного просвета. Неплохо, если учесть наличие металлической защиты моторного отсека. К плюсам можно отнести и открытую буксировочную петлю, расположенную по центру.

SX4 очень ловко управляется и уверенно держит прямую. Разгонная динамика на порядок лучше, чем у конкурентов. Этот автомобиль воспринимается водителем как легковой, а не как кроссовер.

очень ловко управляется и уверенно держит прямую. Разгонная динамика на порядок лучше, чем у конкурентов. Этот автомобиль воспринимается водителем как легковой, а не как кроссовер. После модернизации Qashqai стал лучше слушаться руля, прибавил в плавности хода. Но разгонная динамика осталась на прежнем, средненьком уровне.

стал лучше слушаться руля, прибавил в плавности хода. Но разгонная динамика осталась на прежнем, средненьком уровне. К разгонной динамике ASX претензий нет, но саундтрек зависшего на 6000 об/мин мотора неприятен.

Юрий Тимкин: «Модернизированный Qashqai обрел то, чего ему недоставало, - благородную управляемость и достойную плавность хода. Suzuki SX4 заметно подотстал, а Mitsubishi ASX — явный аутсайдер».

* * *

Чтобы понять, кто проиграл этот тест, баллы считать необязательно: отставание ASX очевидно. На проблемы с эргономикой, тесный задний ряд, скудное оснащение и скромный ездовой комфорт можно было бы закрыть глаза при низкой цене, однако тестовый ASX лишь на 36 000 рублей дешевле SX4, который занял второе место.

ASX давно нужно заменить новой машиной, но вместо этого японцы подготовили лишь рестайлинговую версию, которая поступит в продажу ближе к зиме. Облик в духе пикапа L200 и современная мультимедийка — главные новшества. Техническая начинка ­всё та же.

Suzuki SX4 — живой автомобиль с приятной управляемостью, но с клиренсом 145 мм далеко не уедешь.

Qashqai сегодня лучший. Просторный, комфортный, прилично оснащенный и прекрасно адаптированный к российским условиям. Отличное сочетание цены и качества определяют его лидерство по продажам.

По нашим замерам, объем багажника (264 литра) меньше, чем у соперников. Зато у ASX под полом полноразмерная запаска, а не докатка.

Багажник Suzuki подкинул сюрприз — он просторнее (366 литров), чем у соперников. Увы, под полом — узкий блин докатки.

Qashqai можно взять как с полноразмерной запаской, так и с докаткой. В последнем случае вместимость багажника составит 324 литра, а не 280.



Кар-индекс учитывает эксплу­атационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и тех­осмотр, транспортный налог, ­затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, ­а также ­потери при перепродаже машины.

MITSUBISHI ASX SUZUKI SX4 NISSAN QASHQAI 13,87 14,03 14,95

Подробная техническая информация о героях нашего теста, а также итоги испытаний на роликовой платформе доступны по этой ссылке.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель MITSUBISHI ASX NISSAN QASHQAI SUZUKI SX4 Рабочее место водителя Самое удобное сиденье — в Кашкае. В SX4 мешает выталкивающий профиль спинки, а в ASX слишком слаба боковая поддержка. К эргономике Ниссана и Suzuki претензий нет, а вот Mitsubishi покритикуем за слишком низко расположенный селектор вариатора. Обзорность в SX4 похуже — зеркала мелковаты. Сиденье 8 9 8 Органы управления 8 9 9 Обзор 8 8 7 Салон Удобнее всего садиться в Nissan: и двери открываются широко, и пороги всегда чистые. В оснащенности Qashqai тоже опережает соперников, равно как и в просторе во втором ряду. Самые тесные задние местá — в Mitsubishi. По вместимости багажника лидирует SX4. Передняя часть 8 9 8 Задняя часть 7 9 8 Багажник 8 8 9 Ходовые качества Разгонная динамика — конек Suzuki. Благодаря турбомотору он легко отрывается от соперников. За тормоза SX4 и Qashqai получили более высокую оценку, чем ASX, которого подвел неинформативный привод. По управля­емости в лидерах вновь Suzuki, который рулится на уровне добротной легковушки. Динамика 8 8 9 Тормоза 8 9 9 Управляемость 7 8 9 Комфорт По части комфорта явный аутсайдер — Mitsubishi: у него скверная шумоизоляция и самая тряская подвеска. Suzuki и Nissan в этих аспектах проявили себя куда лучше. За микроклимат Qashqai заработал на балл больше соперников — помогло наличие обогревов руля, ветрового стекла и задних сидений. Шум 7 8 8 Плавность хода 7 8 8 Климат 8 9 8 Приспособленность к России У SX4 дорожный просвет — как у легковушки. Suzuki получил наимень­ший балл за сервис, поскольку дилерских центров этой марки немного. В этом вопросе вне конкуренции — Nissan. За эксплуатацию ASX получает девять баллов: только он может похвалиться полноразмерной запаской и способностью переваривать бензин АИ‑92. Геометрическая проходимость 8 8 7 Сервис 8 9 7 Эксплуатация 9 8 7 Промежуточная оценка 7,80 8,47 8,07 Поведение вне дороги По части энерговооруженности все машины примерно равны. Каждая позволяет заблокировать многодисковую муфту, а в Suzuki к тому же можно менять параметры ездовой электроники. Увы, ход подвески у него наименьший. Наименее выносливым оказался Mitsubishi — огорчил перегревом трансмиссии Энерговооруженность 8 8 8 Выносливость 7 8 8 Ходы подвесок 8 8 7 Общая оценка 7,78 8,39 8,00