Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX, Suzuki SX4 — техника — журнал За рулем

Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX, Suzuki SX4 — тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» провели тест-драйв полноприводных японских кроссоверов на асфальте и бездорожье, загнали машины на роликовые платформы и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник.

Mitsubishi ASX
Mitsubishi ASX

Mitsubishi > ASX

Nissan Qashqai
Nissan Qashqai

Nissan > Qashqai

Suzuki SX4
Suzuki SX4

Suzuki > SX4

Впечатления от близкого знакомства с героями тест-драйва и выводы экспертов «За рулем» читайте по этой ссылке.

Ниже — данные производителей и прочая важная техническая информация, а также итоги испытания кроссоверов на роликовых платформах.

БЕГ НА МЕСТЕ

Материалы по теме
Большой тест кроссоверов: Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX и Suzuki SX4

Чтобы оценить работу полного привода, мы не только выезжаем на бездорожье, но и загоняем машины на роликовые платформы, имитирующие участок с нулевым коэффициентом сцепления.

Первое задание — кроссоверам надлежит съехать с двух платформ, установленных под передними колесами. Вся троица справилась с этим в мгновение ока.

Второй этап — «диагональ». Подкладываем платформы под одно переднее колесо и под противоположное ему заднее. Первым к «снаряду» подходит Suzuki SX4 — и уверенно выполняет упражнение. Следом заезжает Nissan Qashqai. Сразу справиться с заданием не смог — лишь после принудительной блокировки муфты ему удалось ­съехать с платформ. А Mitsubishi ASX — хоть с блокировкой, хоть без нее — остался недвижим: к стоящим на асфальте колесам тяга не передавалась вовсе. Мало того, через 10 секунд пробуксовки зажглось оповещение о перегреве трансмиссии.

Финального испытания — когда земли касается только одно колесо — не выдержал ни один кроссовер.

Итог: Suzuki SX4 — первое место, Nissan Qashqai — второе место, Mitsubishi ASX — третье место.

Диагональное вывешивание не является непреодолимым препятствием для Кашкая. Он вообще позволяет больше, чем SX4: размашистее ход подвески, клиренс — 175 мм. Ему еще скошенный передний бампер, и было бы совсем хорошо.

Вот на ASX с углом въезда 21,5° можно смелее форсировать сложный рельеф, хотя клиренс — те же 175 мм. Но при неплохих задатках «митцу» не боец: ездовая электроника неважно имитирует блокировки дифференциалов, при диагональном вывешивании машина беспомощно замирает.

SX4 смог съехать с диагонально расположенных роликов в автоматическом режиме трансмиссии. Муфту блокировать не пришлось.
SX4 смог съехать с диагонально расположенных роликов в автоматическом режиме трансмиссии. Муфту блокировать не пришлось.

С диагонально расположенных роликовых платформ Qashqai съехал только после того, как заблокировали межосевую муфту.
С диагонально расположенных роликовых платформ Qashqai съехал только после того, как заблокировали межосевую муфту.

Только ASX не съехал с диагонально расположенных роликовых платформ. Он даже не прилагал стараний — импульс задним колесам не передавался.
Только ASX не съехал с диагонально расположенных роликовых платформ. Он даже не прилагал стараний — импульс задним колесам не передавался.

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

MITSUBISHI ASX

NISSAN QASHQAI

SUZUKI SX4

Просвет

a

175 мм*

175 мм

145 мм

b

190 мм

210 мм

160 мм

c

190 мм

205 мм

175 мм

Угол

α

21,5°

20,5°

18,0°

β

33,5°

29,5°

27,0°

γ

16,0°

18,0°

14,0°

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

MITSUBISHI ASX

NISSAN QASHQAI

SUZUKI SX4

Снаряженная / полная масса

1515 / 1970 кг

1575 / 1950 кг

1260 / 1730 кг

Время разгона 0–100 км/ч

11,7 с

10,5 с

10,2 с

Максимальная скорость

191 км/ч

182 км/ч

200 км/ч

Радиус разворота

5,3 м

5,5 м

5,4 м

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 60 л

АИ-95 / 60 л

АИ-95 / 47 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

10,0 / 6,7 / 7,7 л / 100 км

9,6 / 6,0 / 7,3 л / 100 км

7,9 / 5,2 / 6,2 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация / число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1998 см³

1997 см³

1373 см³

Степень сжатия

10,0

11,2

9,9

Мощность

110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин

106 кВт / 144 л.с. при 6000 об/мин

103 кВт / 140 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

197 Н·м при 4200 об/мин

200 Н·м при 4400 об/мин

220 Н·м при 1500–4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

полный

полный

полный

Коробка передач

CVT

CVT

A6

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

2,35–0,39 / 1,75

2,63–0,38 / 1,96

4,44 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19

Главная передача

6,12

3,39

3,50

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / многорычажная

McPherson / многорычажная

McPherson / упругая
поперечная балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые, вентили­руемые / дисковые, вентилируемые

дисковые, вентили­руемые / дисковые

дисковые, вентили­руемые / дисковые

Шины

215/60 R17

215/55 R18

215/60 R16



СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

MITSUBISHI ASX

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

109

NISSAN QASHQAI

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

133

SUZUKI SX4

10 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

52



ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

MITSUBISHI ASX

NISSAN QASHQAI

SUZUKI SX4

Рабочее место водителя

Самое удобное сиденье — в Кашкае. В SX4 мешает выталкивающий профиль спинки, а в ASX слишком слаба боковая поддержка. К эргономике Ниссана и Suzuki претензий нет, а вот Mitsubishi покритикуем за слишком низко расположенный селектор вариатора. Обзорность в SX4 похуже — зеркала мелковаты.

Сиденье

8

9

8

Органы управления

8

9

9

Обзор

8

8

7

Салон

Удобнее всего садиться в Nissan: и двери открываются широко, и пороги всегда чистые. В оснащенности Qashqai тоже опережает соперников, равно как и в просторе во втором ряду. Самые тесные задние местá — в Mitsubishi. По вместимости багажника лидирует SX4.

Передняя часть

8

9

8

Задняя часть

7

9

8

Багажник

8

8

9

Ходовые качества

Разгонная динамика — конек Suzuki. Благодаря турбомотору он легко отрывается от соперников. За тормоза SX4 и Qashqai получили более высокую оценку, чем ASX, которого подвел неинформативный привод. По управля­емости в лидерах вновь Suzuki, который рулится на уровне добротной легковушки.

Динамика

8

8

9

Тормоза

8

9

9

Управляемость

7

8

9

Комфорт

По части комфорта явный аутсайдер — Mitsubishi: у него скверная шумоизоляция и самая тряская подвеска. Suzuki и Nissan в этих аспектах проявили себя куда лучше. За микроклимат Qashqai заработал на балл больше соперников — помогло наличие обогревов руля, ветрового стекла и задних сидений.

Шум

7

8

8

Плавность хода

7

8

8

Климат

8

9

8

Приспособленность к России

У SX4 дорожный просвет — как у легковушки. Suzuki получил наимень­ший балл за сервис, поскольку дилерских центров этой марки немного. В этом вопросе вне конкуренции — Nissan. За эксплуатацию ASX получает девять баллов: только он может похвалиться полноразмерной запаской и способностью переваривать бензин АИ‑92.

Геометрическая проходимость

8

8

7

Сервис

8

9

7

Эксплуатация

9

8

7

Промежуточная оценка

7,80

8,47

8,07

Поведение вне дороги

По части энерговооруженности все машины примерно равны. Каждая позволяет заблокировать многодисковую муфту, а в Suzuki к тому же можно менять параметры ездовой электроники. Увы, ход подвески у него наименьший. Наименее выносливым оказался Mitsubishi — огорчил перегревом трансмиссии

Энерговооруженность

8

8

8

Выносливость

7

8

8

Ходы подвесок

8

8

7

Общая оценка

7,78

8,39

8,00



MITSUBISHI ASX

Солидная геометрическая проходимость, отличная обзорность; переваривает АИ‑92; полноразмерная запаска
Невыдающиеся ходовые качества, быстрый перегрев трансмиссии; старомодный интерьер, скверная шумоизоляция; рестайлинговая версия появится только осенью

NISSAN QASHQAI

Информативный руль, неплохая плавность хода, удобные передние сиденья, отличная (но дорогая!) навигация от Яндекса
После пуска двигателя мультимедийка загружается слишком долго; в салоне использована неуместная в недешевой машине логановская фурнитура

SUZUKI SX4 

Достойная динамика, классная управляемость на извилистых трассах, эффективные тормоза; скромный расход топлива
Маленький дорожный просвет; специфический дизайн, простенькая отделка; недостаточно развитая дилерская сеть


Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX, Suzuki SX4 — тест-драйв в цифрах
Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX, Suzuki SX4 — тест-драйв в цифрах
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