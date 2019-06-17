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Ниже — данные производителей и прочая важная техническая информация, а также итоги испытания кроссоверов на роликовых платформах.
БЕГ НА МЕСТЕ
Чтобы оценить работу полного привода, мы не только выезжаем на бездорожье, но и загоняем машины на роликовые платформы, имитирующие участок с нулевым коэффициентом сцепления.
Первое задание — кроссоверам надлежит съехать с двух платформ, установленных под передними колесами. Вся троица справилась с этим в мгновение ока.
Второй этап — «диагональ». Подкладываем платформы под одно переднее колесо и под противоположное ему заднее. Первым к «снаряду» подходит Suzuki SX4 — и уверенно выполняет упражнение. Следом заезжает Nissan Qashqai. Сразу справиться с заданием не смог — лишь после принудительной блокировки муфты ему удалось съехать с платформ. А Mitsubishi ASX — хоть с блокировкой, хоть без нее — остался недвижим: к стоящим на асфальте колесам тяга не передавалась вовсе. Мало того, через 10 секунд пробуксовки зажглось оповещение о перегреве трансмиссии.
Финального испытания — когда земли касается только одно колесо — не выдержал ни один кроссовер.
Итог: Suzuki SX4 — первое место, Nissan Qashqai — второе место, Mitsubishi ASX — третье место.
Диагональное вывешивание не является непреодолимым препятствием для Кашкая. Он вообще позволяет больше, чем SX4: размашистее ход подвески, клиренс — 175 мм. Ему еще скошенный передний бампер, и было бы совсем хорошо.
Вот на ASX с углом въезда 21,5° можно смелее форсировать сложный рельеф, хотя клиренс — те же 175 мм. Но при неплохих задатках «митцу» не боец: ездовая электроника неважно имитирует блокировки дифференциалов, при диагональном вывешивании машина беспомощно замирает.
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SX4 смог съехать с диагонально расположенных роликов в автоматическом режиме трансмиссии. Муфту блокировать не пришлось.
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С диагонально расположенных роликовых платформ Qashqai съехал только после того, как заблокировали межосевую муфту.
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Только ASX не съехал с диагонально расположенных роликовых платформ. Он даже не прилагал стараний — импульс задним колесам не передавался.
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)
MITSUBISHI ASX
NISSAN QASHQAI
SUZUKI SX4
Просвет
a
175 мм*
175 мм
145 мм
b
190 мм
210 мм
160 мм
c
190 мм
205 мм
175 мм
Угол
α
21,5°
20,5°
18,0°
β
33,5°
29,5°
27,0°
γ
16,0°
18,0°
14,0°
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
MITSUBISHI ASX
NISSAN QASHQAI
SUZUKI SX4
Снаряженная / полная масса
1515 / 1970 кг
1575 / 1950 кг
1260 / 1730 кг
Время разгона 0–100 км/ч
11,7 с
10,5 с
10,2 с
Максимальная скорость
191 км/ч
182 км/ч
200 км/ч
Радиус разворота
5,3 м
5,5 м
5,4 м
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 60 л
АИ-95 / 60 л
АИ-95 / 47 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
10,0 / 6,7 / 7,7 л / 100 км
9,6 / 6,0 / 7,3 л / 100 км
7,9 / 5,2 / 6,2 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объем
1998 см³
1997 см³
1373 см³
Степень сжатия
10,0
11,2
9,9
Мощность
110 кВт / 150 л.с. при 6000 об/мин
106 кВт / 144 л.с. при 6000 об/мин
103 кВт / 140 л.с. при 5500 об/мин
Крутящий момент
197 Н·м при 4200 об/мин
200 Н·м при 4400 об/мин
220 Н·м при 1500–4000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
полный
полный
полный
Коробка передач
CVT
CVT
A6
Передаточные числа:
2,35–0,39 / 1,75
2,63–0,38 / 1,96
4,44 / 2,37 / 1,56 / 1,16 / 0,85 / 0,67 / 3,19
Главная передача
6,12
3,39
3,50
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / многорычажная
McPherson / многорычажная
McPherson / упругая
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые, вентилируемые / дисковые, вентилируемые
дисковые, вентилируемые / дисковые
дисковые, вентилируемые / дисковые
Шины
215/60 R17
215/55 R18
215/60 R16
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры (СТОА)
MITSUBISHI ASX
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
109
NISSAN QASHQAI
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
133
SUZUKI SX4
10 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
52
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель
MITSUBISHI ASX
NISSAN QASHQAI
SUZUKI SX4
Рабочее место водителя
Самое удобное сиденье — в Кашкае. В SX4 мешает выталкивающий профиль спинки, а в ASX слишком слаба боковая поддержка. К эргономике Ниссана и Suzuki претензий нет, а вот Mitsubishi покритикуем за слишком низко расположенный селектор вариатора. Обзорность в SX4 похуже — зеркала мелковаты.
Сиденье
8
9
8
Органы управления
8
9
9
Обзор
8
8
7
Салон
Удобнее всего садиться в Nissan: и двери открываются широко, и пороги всегда чистые. В оснащенности Qashqai тоже опережает соперников, равно как и в просторе во втором ряду. Самые тесные задние местá — в Mitsubishi. По вместимости багажника лидирует SX4.
Передняя часть
8
9
8
Задняя часть
7
9
8
Багажник
8
8
9
Ходовые качества
Разгонная динамика — конек Suzuki. Благодаря турбомотору он легко отрывается от соперников. За тормоза SX4 и Qashqai получили более высокую оценку, чем ASX, которого подвел неинформативный привод. По управляемости в лидерах вновь Suzuki, который рулится на уровне добротной легковушки.
Динамика
8
8
9
Тормоза
8
9
9
Управляемость
7
8
9
Комфорт
По части комфорта явный аутсайдер — Mitsubishi: у него скверная шумоизоляция и самая тряская подвеска. Suzuki и Nissan в этих аспектах проявили себя куда лучше. За микроклимат Qashqai заработал на балл больше соперников — помогло наличие обогревов руля, ветрового стекла и задних сидений.
Шум
7
8
8
Плавность хода
7
8
8
Климат
8
9
8
Приспособленность к России
У SX4 дорожный просвет — как у легковушки. Suzuki получил наименьший балл за сервис, поскольку дилерских центров этой марки немного. В этом вопросе вне конкуренции — Nissan. За эксплуатацию ASX получает девять баллов: только он может похвалиться полноразмерной запаской и способностью переваривать бензин АИ‑92.
Геометрическая проходимость
8
8
7
Сервис
8
9
7
Эксплуатация
9
8
7
Промежуточная оценка
7,80
8,47
8,07
Поведение вне дороги
По части энерговооруженности все машины примерно равны. Каждая позволяет заблокировать многодисковую муфту, а в Suzuki к тому же можно менять параметры ездовой электроники. Увы, ход подвески у него наименьший. Наименее выносливым оказался Mitsubishi — огорчил перегревом трансмиссии
Энерговооруженность
8
8
8
Выносливость
7
8
8
Ходы подвесок
8
8
7
Общая оценка
7,78
8,39
8,00
MITSUBISHI ASX
NISSAN QASHQAI
SUZUKI SX4
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