Эксперты «За рулем» провели тест-драйв полноприводных японских кроссоверов на асфальте и бездорожье, загнали машины на роликовые платформы и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник.

Впечатления от близкого знакомства с героями тест-драйва и выводы экспертов «За рулем» читайте по этой ссылке.

Ниже — данные производителей и прочая важная техническая информация, а также итоги испытания кроссоверов на роликовых платформах.

БЕГ НА МЕСТЕ

Материалы по теме Большой тест кроссоверов: Nissan Qashqai, Mitsubishi ASX и Suzuki SX4

Чтобы оценить работу полного привода, мы не только выезжаем на бездорожье, но и загоняем машины на роликовые платформы, имитирующие участок с нулевым коэффициентом сцепления.

Первое задание — кроссоверам надлежит съехать с двух платформ, установленных под передними колесами. Вся троица справилась с этим в мгновение ока.

Второй этап — «диагональ». Подкладываем платформы под одно переднее колесо и под противоположное ему заднее. Первым к «снаряду» подходит Suzuki SX4 — и уверенно выполняет упражнение. Следом заезжает Nissan Qashqai. Сразу справиться с заданием не смог — лишь после принудительной блокировки муфты ему удалось ­съехать с платформ. А Mitsubishi ASX — хоть с блокировкой, хоть без нее — остался недвижим: к стоящим на асфальте колесам тяга не передавалась вовсе. Мало того, через 10 секунд пробуксовки зажглось оповещение о перегреве трансмиссии.

Финального испытания — когда земли касается только одно колесо — не выдержал ни один кроссовер.

Итог: Suzuki SX4 — первое место, Nissan Qashqai — второе место, Mitsubishi ASX — третье место.

Диагональное вывешивание не является непреодолимым препятствием для Кашкая. Он вообще позволяет больше, чем SX4: размашистее ход подвески, клиренс — 175 мм. Ему еще скошенный передний бампер, и было бы совсем хорошо. Вот на ASX с углом въезда 21,5° можно смелее форсировать сложный рельеф, хотя клиренс — те же 175 мм. Но при неплохих задатках «митцу» не боец: ездовая электроника неважно имитирует блокировки дифференциалов, при диагональном вывешивании машина беспомощно замирает.

SX4 смог съехать с диагонально расположенных роликов в автоматическом режиме трансмиссии. Муфту блокировать не пришлось.

С диагонально расположенных роликовых платформ Qashqai съехал только после того, как заблокировали межосевую муфту.

Только ASX не съехал с диагонально расположенных роликовых платформ. Он даже не прилагал стараний — импульс задним колесам не передавался.



ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры ЗР)

MITSUBISHI ASX NISSAN QASHQAI SUZUKI SX4 Просвет a 175 мм* 175 мм 145 мм b 190 мм 210 мм 160 мм c 190 мм 205 мм 175 мм Угол α 21,5° 20,5° 18,0° β 33,5° 29,5° 27,0° γ 16,0° 18,0° 14,0°