Первое десятилетие нынешнего века было золотой эрой гольф-класса. Но в одночасье всё поменялось — появились седаны В+, которые за меньшие деньги почти не уступали по размерам. Постепенно они обрастали «взрослым» оборудованием, а с другой стороны в атаку шли кроссоверы. И теперь на российском рынке машин гольф-класса — по пальцам пересчитать. А главный «хит» нулевых — Ford Focus — и вовсе исчез с радаров.
Теряла былую популярность и прошлая Jetta. Не помогла даже привлекательная цена, из-за локальной сборки. Но Volkswagen всё-таки привёз к нам машину нового поколения — в российской спецификации, но мексиканского происхождения. Мы выбрали самую «статусную» — 150‑сильную, с шестиступенчатым автоматом в говорящей версии Status. С опциями такая Джетта потянула на два миллиона!
Ей противостоит один из лидеров сегмента — Kia Cerato с двухлитровым мотором (те же 150 сил) и шестью ступенями автоматической коробки. При схожих характеристиках Cerato почти на 600 тысяч дешевле!
Посередине этого ценового диапазона затесалась Mazda 3. Угадаете тип трансмиссии? Правильно — шестиступенчатый автомат. А вот силёнок поменьше — для седана доступен лишь полуторалитровый атмосферник мощностью 120 л.с.
Volkswagen Jetta
Дебютировала больше 40 лет назад — в 1979 году. Нынешнее седьмое поколение вышло в 2018 году. Выпускается на заводе в Пуэбла (Мексика).
ДВИГАТЕЛИ: бензиновые 1.6 (110 л.с.) — от 1 485 000 ₽ 1.4Т (150 л.с.) — от 1 545 000 ₽
Mazda 3
Первая «трёшка» от Мазды была показана в далёком 2003 году. Нынешнее поколение — уже четвёртое. И, как все предыдущие, доступно в кузове хэтчбек и седан. Выпускается на заводе в Ходу (Япония). Седан предлагают только с 1,5‑литровым мотором.
Гляжу на Джетту и вижу фокус-группу покупателей, ради которой сотворили этот седан: передок — от Пассата, задняя часть — от Audi A4. Образ вышел цельным и солидным. А длина — 4,7 метра. И это компактный седан? Ещё недавно схожие габариты были у «пятёрки» BMW!
Cerato — тоже не малыш, но не стремится походить на старшую Оптиму. Mazda на их фоне, что Шарапова рядом с сёстрами Уильямс. Вызывающе женственна! Изящные изгибы рождают аналогии с Ягуарами и отлично скрывают немалый «рост».
А какой у «трёшки» салон! Кокпит рабочего места, широченный и высоченный центральный тоннель и нереально щедрое для класса обилие мягкого пластика. В Джетте тоже все прекрасно, богато и качественно: современный большой телевизор во всю консоль услужливо развёрнут к водителю, зазорами между панелями можно тарировать прецизионные инструменты.
Лаконичная передняя панель с высоченным центральным тоннелем рождает ассоциации с интерьером Ягуара. Мягкий пластик встречается не только в верхней части.
Лаконичная передняя панель с высоченным центральным тоннелем рождает ассоциации с интерьером Ягуара. Мягкий пластик встречается не только в верхней части.
Боковые приборы аналоговые, а центральный — виртуальный. Информацию на нём можно конфигурировать по собственному желанию. Удобно и красиво.
Боковые приборы аналоговые, а центральный — виртуальный. Информацию на нём можно конфигурировать по собственному желанию. Удобно и красиво.
Архитектурой меню мультимедиа напоминает BMW. Управление большой шайбой на центральном тоннеле. Там же горячие клавиши основных функций.
Архитектурой меню мультимедиа напоминает BMW. Управление большой шайбой на центральном тоннеле. Там же горячие клавиши основных функций.
Но в автоматическом режиме в жаркую погоду кондиционеру не хватает эффективности — даже при установленных 20 градусах в салоне жарко.
Но в автоматическом режиме в жаркую погоду кондиционеру не хватает эффективности — даже при установленных 20 градусах в салоне жарко.
Kia другой. Эргономика правильная, сборка качественная. Но вот за душу не берёт. Зато на просторе заднего ряда не экономили. Неудивительно, что нынешний Cerato так полюбили в такси. Машина не сильно дороже «шушлаек» класса В+, а при заказе попадает уже в «комфорт-плюс». Пассажир платит совсем другие деньги!
Передняя панель отличается от родственного Сида — центральная консоль не развёрнута к водителю. Но в целом к рабочему месту претензий нет.
Передняя панель отличается от родственного Сида — центральная консоль не развёрнута к водителю. Но в целом к рабочему месту претензий нет.
Аналоговые приборы Kia можно смело записывать в образцово‑показательные. Лунные шкалы и красные стрелки отлично читаются.
Аналоговые приборы Kia можно смело записывать в образцово‑показательные. Лунные шкалы и красные стрелки отлично читаются.
В функционал мультимедиа системы входит и «Яндекс.Авто». Чтобы им воспользоваться, нужно «раздать» интернет со смартфона.
В функционал мультимедиа системы входит и «Яндекс.Авто». Чтобы им воспользоваться, нужно «раздать» интернет со смартфона.
Классический блок климат-контроля — два вращающихся регулятора, кнопки и дисплей. Вдобавок есть обогрев руля.
Классический блок климат-контроля — два вращающихся регулятора, кнопки и дисплей. Вдобавок есть обогрев руля.
Джетте успех таксомотора не светит, и дело не только в конском ценнике. По центру на втором ряду возвышается даже не тоннель, а «берлинская стена», перебраться через которую сможет не каждый. В Мазде та же история — ехать можно двоим, ибо средний пассажир тоже сидит верхом на тоннеле. Низкий силуэт аукнулся и на багажнике — стройная корма «трёшки» много не вместит. Багажники Церато и Джетты почти на 100 литров объёмнее.
Центральная консоль, услужливо развёрнутая к водителю, создаёт ощущение кокпита. Качество материалов и проработка рабочего места как всегда на высоте.
Центральная консоль, услужливо развёрнутая к водителю, создаёт ощущение кокпита. Качество материалов и проработка рабочего места как всегда на высоте.
Виртуальная приборная панель удобна для считывания и даёт возможность конфигурировать себя. Также можно менять цвет колец приборов.
Виртуальная приборная панель удобна для считывания и даёт возможность конфигурировать себя. Также можно менять цвет колец приборов.
Классчиеское решение Фольксвагена — три рукоятки. Удобно. К эффективности работы вопросов тоже нет.
Классчиеское решение Фольксвагена — три рукоятки. Удобно. К эффективности работы вопросов тоже нет.
Мультимедийная система радует качеством картинки и понятным меню. Но заменить традиционные разъёмы USB не столь пока распространёнными Type-C — так себе затея.
Мультимедийная система радует качеством картинки и понятным меню. Но заменить традиционные разъёмы USB не столь пока распространёнными Type-C — так себе затея.
Все три машины — с полузависимыми задними подвесками. Когда-то в гольф-классе это считалось моветоном, а теперь — норма. Умеют ли они правильно следовать траектории?
Jetta мигом развевает сомнения, напоминая, что платформа MQB прекрасно рулится и с задней балкой. Чёткие отклики приправлены выверенным усилием на баранке и стойкостью на скоростной дуге, провоцирующей наращивать темп.
Cerato тоже в «полузависимости» от упругой балки — в отличие от Сида, на котором стоит задняя многорычажка. Жаль! Kia неплохо держится за траекторию, но с резкой переставкой возникают проблемы: Cerato мигом теряет равновесие, неприятно играя кормой. Над жёсткостью сайлент-блоков задней балки нужно поработать. Этим же стоит заняться и инженерам Мазды.
Mazda очень неплохо рулится, но впечатление смазано поведением задней подвески. На скоростной дуге приходится работать рулём.
Mazda очень неплохо рулится, но впечатление смазано поведением задней подвески. На скоростной дуге приходится работать рулём.
Для седана доступен лишь 120‑сильный двигатель, с которым Mazda сильно отстаёт от соперников.
Для седана доступен лишь 120‑сильный двигатель, с которым Mazda сильно отстаёт от соперников.
По нашим замерам багажник Мазды вмещает лишь 364 литра.
По нашим замерам багажник Мазды вмещает лишь 364 литра.
В подполье — докатка. Полноценная запаска туда никак не влезет.
В подполье — докатка. Полноценная запаска туда никак не влезет.
Она переставляется увереннее — почти также точно, как Jetta. Но скоростные повороты не любит и требует регулярной корректировки курса. Я буквально чувствую, как задняя ось «упруго и поперечно» гуляет относительно кузова. Не добавляет очков и смазанный в нуле руль.
Обидно — Mazda осталась с характером, но в некоторых ситуациях он скверный. Так что уже не переживаешь, что под капотом скромные 120 сил. И хотя для полуторалитрового атмосферника этот Skyactiv весьма бодр и не расточителен (в среднем потребляет 8 л/100 км), от 150‑сильных соперников Mazda отстаёт на две с половиной секунды. И делает это красиво — с сочным звуком настроенного выпуска.
Связка двухлитрового атмосферника и автомата неплохо везёт немаленький седан. Но расплачиваться приходится расходом топлива.
Связка двухлитрового атмосферника и автомата неплохо везёт немаленький седан. Но расплачиваться приходится расходом топлива.
Cerato неплохо стоит на дуге, но при резких манёврах быстро теряет стабильность, сильно виляя хвостом.
Cerato неплохо стоит на дуге, но при резких манёврах быстро теряет стабильность, сильно виляя хвостом.
Багажник Kia способен поглотить 436 литров — замерено по нашей методике.
Багажник Kia способен поглотить 436 литров — замерено по нашей методике.
По нашим замерам в спринте до 100 км/ч Cerato и Джетту разделяют менее полсекунды. Как так? Volkswagen со 150‑сильным TSI и солидным моментом должен улетать вперёд. Наддувный праздник серьёзно портит шестиступенчатый автомат, который теперь ставится на все Джетты. Он не поспевает за возможностями двигателя. Да ещё и бензина Jetta просит на литр больше (те 8 л/100 км, что у Мазды), чем у прошлого поколения с тем же мотором и роботом DSG. Это на два литра меньше, чем потребляет прожорливый Cerato, но утешение слабое: связка мотор-коробка — самый спорный момент Фольксвагена. Грешным делом задумаешься: может, и не стоило отказываться от робота, тем более, что Фольксвагену удалось довести его по надёжности? Или уж тогда взять автомат поновее — например, «восьмиступку», которая установлена на Кароке и которая ставится на некоторые Джетты для американского рынка.
Новая Jetta радует отменно настроенным шасси: отличная обратная связь, точное следование траектории — достойный представитель платформы MQB.
Новая Jetta радует отменно настроенным шасси: отличная обратная связь, точное следование траектории — достойный представитель платформы MQB.
Мотор 1.4 TSI с шестиступенчатым автоматом Aisin — не самый лучший тандем. Возможности двигателя не даёт реализовать задумчивая коробка.
Мотор 1.4 TSI с шестиступенчатым автоматом Aisin — не самый лучший тандем. Возможности двигателя не даёт реализовать задумчивая коробка.
По нашим замерам грузовой отсек Джетты по объёму один в один как у «корейца» — 436 литров.
По нашим замерам грузовой отсек Джетты по объёму один в один как у «корейца» — 436 литров.
В подполье докатка.
В подполье докатка.
Боже упаси ехать на этих трёх моделях по грейдеру или разбитой дороге. О мягкости говорить не приходится. Скорее это спор, кто наименее жёсткий. Выигрывает его Jetta, но разница с соперниками ничтожна. Все очень жёстко идут по стыкам и «лежачим полицейским», а на крупных ямах ждёшь пробоя если не подвески, то шины.
Разрыв шаблона
Хотя Mazda сегодня проиграла, у неё есть то, что не отражают экспертные баллы — характер! Пусть и непростой — у большинства пресных одноклассников и такого нет. Вот только покупателей, ценящих харизму, тоже всё меньше. Все просто считают деньги. Вот Mazda и останется вещью в себе и штучным товаром.
Передние сиденья Мазды радуют классным профилем. Помимо регулировки по высоте подушка настраивается по углу наклона, чего нет у соперников.
Передние сиденья Мазды радуют классным профилем. Помимо регулировки по высоте подушка настраивается по углу наклона, чего нет у соперников.
Задний ряд Мазды не самый просторный. Да ещё и высоченный центральный тоннель портит жизнь третьему пассажиру.
Задний ряд Мазды не самый просторный. Да ещё и высоченный центральный тоннель портит жизнь третьему пассажиру.
Jetta? Перед началом теста я был уверен в её победе. Хорошо, что деньги не ставил. Спору нет, это очень хороший седан, но решающих аргументов в его пользу я не вижу. Налицо джетлаг: перелёт из-за океана привёл к рассогласованию цены и наших рыночных реалий. Ценник на Джетту только начинается там, где прайс на Серато уже финиширует.
Передние сиденья очень неплохо спрофилированы. Но набор регулировок минимальный, а спинке не хватает опоры в плечах.
Передние сиденья очень неплохо спрофилированы. Но набор регулировок минимальный, а спинке не хватает опоры в плечах.
Задний ряд Cerato оказался самым просторным и удобным в трио. Для пассажиров есть обогрев сидений и дефлекторы вентиляции.
Задний ряд Cerato оказался самым просторным и удобным в трио. Для пассажиров есть обогрев сидений и дефлекторы вентиляции.
Неудивительно, что Cerato остаётся редким примером популярной модели нашего Фокус-класса. За вменяемые деньги — максимальное количество приятного во всех отношениях автомобиля. Так что если бы я отправился в салон Volkswagen за новой Джеттой, то с высокой долей вероятности уехал бы оттуда на полноприводном Тигуане. Уверен, так сделают многие.
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У Джетты отменные передние сиденья с отличным профилем и электрическими регулировками. К тому же есть регулировка поясничного подпора.
У Джетты отменные передние сиденья с отличным профилем и электрическими регулировками. К тому же есть регулировка поясничного подпора.
Посадка на втором ряду очень удобная. Но запаса для ног чуть меньше, чем в Cerato, а высоченный центральный тоннель испугает третьего пассажира.
Посадка на втором ряду очень удобная. Но запаса для ног чуть меньше, чем в Cerato, а высоченный центральный тоннель испугает третьего пассажира.
VOLKSWAGEN JETTA
Отличная управляемость, продуманное рабочее место водителя, прекрасный двигатель
Задумчивый автомат, непомерно высокий ценник
MAZDA 3
Стильная внешность и интерьер, отлично продуманная эргономика и прекрасное сиденье водителя
Слабая динамика, небольшой багажник, маленький дорожный просвет