Разница в цене между самым дорогим и самым доступным из этих трех седанов — 600 тысяч рублей! Как оказалось, дороже не значит лучше.

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Первое десятилетие нынешнего века было золотой эрой гольф-класса. Но в одночасье всё поменялось — появились седаны В+, которые за меньшие деньги почти не уступали по размерам. Постепенно они обрастали «взрослым» оборудованием, а с другой стороны в атаку шли кроссоверы. И теперь на российском рынке машин гольф-класса — по пальцам пересчитать. А главный «хит» нулевых — Ford Focus — и вовсе исчез с радаров.

Теряла былую популярность и прошлая Jetta. Не помогла даже привлекательная цена, из-за локальной сборки. Но Volkswagen всё-таки привёз к нам машину нового поколения — в российской спецификации, но мексиканского происхождения. Мы выбрали самую «статусную» — 150‑сильную, с шестиступенчатым автоматом в говорящей версии Status. С опциями такая Джетта потянула на два миллиона!

Ей противостоит один из лидеров сегмента — Kia Cerato с двухлитровым мотором (те же 150 сил) и шестью ступенями автоматической коробки. При схожих характеристиках Cerato почти на 600 тысяч дешевле!

Посередине этого ценового диапазона затесалась Mazda 3. Угадаете тип трансмиссии? Правильно — шестиступенчатый автомат. А вот силёнок поменьше — для седана доступен лишь полуторалитровый атмосферник мощностью 120 л.с.

Volkswagen Jetta Дебютировала больше 40 лет назад — в 1979 году. Нынешнее седьмое поколение вышло в 2018 году. Выпускается на заводе в Пуэбла (Мексика). ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (110 л.с.) — от 1 485 000 ₽

1.4Т (150 л.с.) — от 1 545 000 ₽ Mazda 3 Первая «трёшка» от Мазды была показана в далёком 2003 году. Нынешнее поколение — уже четвёртое. И, как все предыдущие, доступно в кузове хэтчбек и седан. Выпускается на заводе в Ходу (Япония). Седан предлагают только с 1,5‑литровым мотором. ДВИГАТЕЛИ: бензиновый

1.5 (120 л.с.) — от 1 603 000 ₽ Kia Cerato Первое поколение представлено ещё в 2004 году. Нынешняя генерация уже четвёртая по счёту и выпускается с 2018 года. Седан Cerato собирают на заводе в Калининграде. ДВИГАТЕЛИ: бензиновые

1.6 (128 л.с.) — от 1 164 900 ₽

2.0 (150 л.с.) — от 1 249 900 ₽

Близость к старшим

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Гляжу на Джетту и вижу фокус-группу покупателей, ради которой сотворили этот седан: передок — от Пассата, задняя часть — от Audi A4. Образ вышел цельным и солидным. А длина — 4,7 метра. И это компактный седан? Ещё недавно схожие габариты были у «пятёрки» BMW!

Cerato — тоже не малыш, но не стремится походить на старшую Оптиму. Mazda на их фоне, что Шарапова рядом с сёстрами Уильямс. Вызывающе женственна! Изящные изгибы рождают аналогии с Ягуарами и отлично скрывают немалый «рост».

А какой у «трёшки» салон! Кокпит рабочего места, широченный и высоченный центральный тоннель и нереально щедрое для класса обилие мягкого пластика. В Джетте тоже все прекрасно, богато и качественно: современный большой телевизор во всю консоль услужливо развёрнут к водителю, зазорами между панелями можно тарировать прецизионные инструменты.

Лаконичная передняя панель с высоченным центральным тоннелем рождает ассоциации с интерьером Ягуара. Мягкий пластик встречается не только в верхней части.

Боковые приборы аналоговые, а центральный — виртуальный. Информацию на нём можно конфигурировать по собственному желанию. Удобно и красиво. Архитектурой меню мультимедиа напоминает BMW. Управление большой шайбой на центральном тоннеле. Там же горячие клавиши основных функций. Но в автоматическом режиме в жаркую погоду кондиционеру не хватает эффективности — даже при установленных 20 градусах в салоне жарко.

Kia другой. Эргономика правильная, сборка качественная. Но вот за душу не берёт. Зато на просторе заднего ряда не экономили. Неудивительно, что нынешний Cerato так полюбили в такси. Машина не сильно дороже «шушлаек» класса В+, а при заказе попадает уже в «комфорт-плюс». Пассажир платит совсем другие деньги!

Передняя панель отличается от родственного Сида — центральная консоль не развёрнута к водителю. Но в целом к рабочему месту претензий нет.

Аналоговые приборы Kia можно смело записывать в образцово‑показательные. Лунные шкалы и красные стрелки отлично читаются. В функционал мультимедиа системы входит и «Яндекс.Авто». Чтобы им воспользоваться, нужно «раздать» интернет со смартфона. Классический блок климат-контроля — два вращающихся регулятора, кнопки и дисплей. Вдобавок есть обогрев руля.

Джетте успех таксомотора не светит, и дело не только в конском ценнике. По центру на втором ряду возвышается даже не тоннель, а «берлинская стена», перебраться через которую сможет не каждый. В Мазде та же история — ехать можно двоим, ибо средний пассажир тоже сидит верхом на тоннеле. Низкий силуэт аукнулся и на багажнике — стройная корма «трёшки» много не вместит. Багажники Церато и Джетты почти на 100 литров объёмнее.

Центральная консоль, услужливо развёрнутая к водителю, создаёт ощущение кокпита. Качество материалов и проработка рабочего места как всегда на высоте.

Виртуальная приборная панель удобна для считывания и даёт возможность конфигурировать себя. Также можно менять цвет колец приборов. Классчиеское решение Фольксвагена — три рукоятки. Удобно. К эффективности работы вопросов тоже нет. Мультимедийная система радует качеством картинки и понятным меню. Но заменить ­традиционные разъёмы USB не столь пока ­распространёнными Type-C — так себе затея.

Потеря независимости

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Все три машины — с полузависимыми задними подвесками. Когда-то в гольф-классе это считалось моветоном, а теперь — норма. Умеют ли они правильно следовать траектории?

Jetta мигом развевает сомнения, напоминая, что платформа MQB прекрасно рулится и с задней балкой. Чёткие отклики приправлены выверенным усилием на баранке и стойкостью на скоростной дуге, провоцирующей наращивать темп.

Cerato тоже в «полузависимости» от упругой балки — в отличие от Сида, на котором стоит задняя многорычажка. Жаль! Kia неплохо держится за траекторию, но с резкой переставкой возникают проблемы: Cerato мигом теряет равновесие, неприятно играя кормой. Над жёсткостью сайлент-блоков задней балки нужно поработать. Этим же стоит заняться и инженерам Мазды.

Mazda очень неплохо рулится, но впечатление смазано поведением задней подвески. На скоростной дуге приходится работать рулём. Для седана доступен лишь 120‑сильный двигатель, с которым Mazda сильно отстаёт от соперников.

По нашим замерам багажник Мазды вмещает лишь 364 литра. В подполье — докатка. Полноценная запаска туда никак не влезет.

Она переставляется увереннее — почти также точно, как Jetta. Но скоростные повороты не любит и требует регулярной корректировки курса. Я буквально чувствую, как задняя ось «упруго и поперечно» гуляет относительно кузова. Не добавляет очков и смазанный в нуле руль.

Обидно — Mazda осталась с характером, но в некоторых ситуациях он скверный. Так что уже не переживаешь, что под капотом скромные 120 сил. И хотя для полуторалитрового атмосферника этот Skyactiv весьма бодр и не расточителен (в среднем потребляет 8 л/100 км), от 150‑сильных соперников Mazda отстаёт на две с половиной секунды. И делает это красиво — с сочным звуком настроенного выпуска.

Связка двухлитрового атмосферника и автомата неплохо везёт немаленький седан. Но расплачиваться приходится ­расходом топлива. Cerato неплохо стоит на дуге, но при резких манёврах быстро теряет стабильность, сильно виляя хвостом.

Багажник Kia способен поглотить 436 литров — замерено по нашей методике. В подполье ­уместилась полноценная запаска.

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По нашим замерам в спринте до 100 км/ч Cerato и Джетту разделяют менее полсекунды. Как так? Volkswagen со 150‑сильным TSI и солидным моментом должен улетать вперёд. Наддувный праздник серьёзно портит шестиступенчатый автомат, который теперь ставится на все Джетты. Он не поспевает за возможностями двигателя. Да ещё и бензина Jetta просит на литр больше (те 8 л/100 км, что у Мазды), чем у прошлого поколения с тем же мотором и роботом DSG. Это на два литра меньше, чем потребляет прожорливый Cerato, но утешение слабое: связка мотор-коробка — самый спорный момент Фольксвагена. Грешным делом задумаешься: может, и не стоило отказываться от робота, тем более, что Фольксвагену удалось довести его по надёжности? Или уж тогда взять автомат поновее — например, «восьмиступку», которая установлена на Кароке и которая ставится на некоторые Джетты для американского рынка.

Новая Jetta радует отменно настроенным шасси: отличная обратная связь, точное следование траектории — достойный представитель платформы MQB. Мотор 1.4 TSI с шестиступенчатым автоматом Aisin — не самый лучший тандем. Возможности двигателя не даёт реализовать задумчивая коробка.

По нашим замерам грузовой отсек Джетты по объёму один в один как у «корейца» — 436 литров. В подполье докатка.

Боже упаси ехать на этих трёх моделях по грейдеру или разбитой дороге. О мягкости говорить не приходится. Скорее это спор, кто наименее жёсткий. Выигрывает его Jetta, но разница с соперниками ничтожна. Все очень жёстко идут по стыкам и «лежачим полицейским», а на крупных ямах ждёшь пробоя если не подвески, то шины.

Разрыв шаблона

Хотя Mazda сегодня проиграла, у неё есть то, что не отражают экспертные баллы — характер! Пусть и непростой — у большинства пресных одноклассников и такого нет. Вот только покупателей, ценящих харизму, тоже всё меньше. Все просто считают деньги. Вот Mazda и останется вещью в себе и штучным товаром.

Передние сиденья Мазды радуют классным профилем. Помимо регулировки по высоте подушка настраивается по углу наклона, чего нет у соперников. Задний ряд Мазды не самый просторный. Да ещё и высоченный центральный тоннель портит жизнь третьему пассажиру.

Jetta? Перед началом теста я был уверен в её победе. Хорошо, что деньги не ставил. Спору нет, это очень хороший седан, но решающих аргументов в его пользу я не вижу. Налицо джетлаг: перелёт из-за океана привёл к рассогласованию цены и наших рыночных реалий. Ценник на Джетту только начинается там, где прайс на Серато уже финиширует.

Передние сиденья очень неплохо спрофилированы. Но набор регулировок минимальный, а спинке не хватает опоры в плечах. Задний ряд Cerato оказался самым просторным и удобным в трио. Для пассажиров есть обогрев сидений и дефлекторы вентиляции.

Неудивительно, что Cerato остаётся редким примером популярной модели нашего Фокус-класса. За вменяемые деньги — максимальное количество приятного во всех отношениях автомобиля. Так что если бы я отправился в салон Volkswagen за новой Джеттой, то с высокой долей вероятности уехал бы оттуда на полноприводном Тигуане. ­Уверен, так сделают многие.