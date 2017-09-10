Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет

У лифтбеков Octavia А7 не осталось неудачных двигателей. И даже роботизированные коробки стали вести себя приличнее. Брать можно.

Выпускавшаяся с 2013 года, в том числе и в России, Skoda Octavia А7 (третьего поколения) — самый известный и продаваемый автомобиль чешской компании. И как следствие — один из ключевых игроков вторичного рынка. К тому же это один из фаворитов в корпоративных и таксопарках.

Таксомоторов, отслуживших свое, — тьма, и это на­иболее доступные по цене предложения. Машины с очень большими пробегами (не верьте показаниям на одометрах), порядком потертыми салонами и аварийной историей. Имейте в виду: VIN-номер не слишком удачно расположен на продольной полке правого крыла, которая часто повреждается при ударах. Поэтому с пристрастием осматривайте правую сторону под капотом и в дальнейшем берегите.

Кстати, в таксопарках наиболее популярна модификация с атмосферным мотором объемом 1,6 литра и классическим гидроавтоматом — надежная, но и самая флегматичная. Дизельные Октавии неплохи, но в продаже встречаются редко. Компромиссный вариант — тоже популярные версии с турбомоторами объемом 1,4 литра (с ними идет треть автомобилей) или 1,8 литра (каждый пятый). Плюс желательно, чтобы Octavia была выпущена не ранее 2015 года: к этому времени вылечили все ее «детские болезни».

Skoda Octavia А7

Если начнет заедать замок лючка бензобака , замену актуатора (1700 рублей) лучше не откладывать: резервной тросовой системы отпирания нет, а подобраться к замку непросто.

, замену актуатора (1700 рублей) лучше не откладывать: резервной тросовой системы отпирания нет, а подобраться к замку непросто. Боковые зеркала заедает при складывании из-за грязи, попадающей в механизм. Ее лучше удалить, не дожидаясь выхода из строя электромотора.

заедает при складывании из-за грязи, попадающей в механизм. Ее лучше удалить, не дожидаясь выхода из строя электромотора. Умение скапливать внутри себя воду — конструктивная особенность профиля уплотнителей передних дверей.

— конструктивная особенность профиля уплотнителей передних дверей. Как и у других автомобилей концерна Volkswagen, кузовной металл качественно оцинкован , но — также традиционно — лакокрасочное покрытие может кусками отслаиваться в местах сколов. Чтобы не доводить до перекраски, повреждения нужно локально устранять.

, но — также традиционно — лакокрасочное покрытие может кусками отслаиваться в местах сколов. Чтобы не доводить до перекраски, повреждения нужно локально устранять. Фонари освещения номерного знака по-прежнему плохо загерметизированы, из-за чего их контактная часть нередко сгнивает. Поменять светильник (в среднем по 600 рублей каждый) несложно, вполне можно сделать это самостоятельно.

по-прежнему плохо загерметизированы, из-за чего их контактная часть нередко сгнивает. Поменять светильник (в среднем по 600 рублей каждый) несложно, вполне можно сделать это самостоятельно. В системе помощи при парковке слабое место — проводка к передним датчикам .

. Ветровое стекло и фары легко затираются.

Оптика со светодиодными ходовыми огнями на экземплярах старше 2015 года ­желтеет от перегрева.

Двигатели

Атмосферник 1.6 (обозначение CWVA) конструктивно прост — с распределенным впрыском, чугунными гильзами в алюминиевом блоке и ремнем в приводе ГРМ. Мотор появился в 2014 году и не стучит поршнями при перекладке, как предшественник CFNA. Стуки же через 140–150 тысяч, как правило, означают износ гидрокомпенсаторов клапанов (по 1000 рублей каждый).

У первых экземпляров ослаблялись крепления фазорегуляторов, и они выходили из строя (первые симптомы: неустойчивая работа и затрудненный пуск мотора). С этой проблемой разбирались по ходу объявленной в 2015 году сервисной кампании. Параллельно была и еще одна: устраняли стук трубок кондиционера о болт в лонжероне.

Вдобавок мотор 1.6, особенно из первых, может отличаться повышенным (более двух литров на 10 000 км) расходом масла. Причина — в конструкции поршней, которую по этому поводу дважды меняли. Поэтому чем новей мотор, тем лучше.

Ременной привод ГРМ неприхотлив. А виновниками нестабильных оборотов холостого хода после 70 000 км могут быть его регулятор либо загрязнения в распылителях форсунок или дроссельной заслонке.

Атмосферник 1.6 (обозначение CWVA)

Турбомоторы 1.2 и 1.4 серии EA211

Турбомоторы 1.2 и 1.4 серии EA211 с алюминиевым блоком и чугунными гильзами также получили ременной привод ГРМ. В отличие от цепного на предшественниках серии ЕА111, проблем с ним нет. Удачнее сконструированы и поршневые кольца: повышенный расход масла из-за их залегания если и появляется, то не ранее 150 000 км.

Но поначалу моторы 1,2 литра старше 2015 года выпуска отметились теми же неприятностями с фазорегулятором, что и атмосферник 1.6.

Обоим моторам (собранным до осени 2013 года) сперва досталась проблемная головка блока цилиндров — из-за ошибок при изготовлении отверстий под направляющие клапанов в камеру сгорания беспрепятственно попадало масло. Но начиная с 2014 года все неудачные головки должны были заменить в рамках сервисной кампании.

Если турбокомпрессор вдруг перестанет «дуть» как положено, торопиться в магазин за новым не следует. Достаточно просто разработать и смазать тяги его актуатора со стороны моторного щита.

Как и у остальных моторов, при пробеге 80 000–100 000 километров часто отказывает компрессор кондиционера. В этом случае агрегат от Sanden есть смысл заменить на более долгоиграющий Denso.

Турбомотор 1.8 — это уже третье поколение серии ЕА888. И самое удачное. Главная проблема предыдущих итераций, с цепью ГРМ, осталась в прошлом — модернизированные элементы натяжения оказались надежней. И теперь раньше 150 000 километров не наблюдается неприятностей и с доселе неудачными поршневыми кольцами, вкладышами балансирных валов и вентиляцией картера. Вдобавок «непосредственный» прежде мотор обрел комбинированный впрыск, благодаря чему значительно снизилась острота вопроса с нагаром на впускных клапанах.

Слабое место этого мотора — отказывающий после 100 тысяч километров регулятор давления наддува (кроме предупреждений Check Engine и ЕРС, при этом заметно снижение мощности). Благо, турбину в сборе покупать не потребуется, а запчасти для ремонта обойдутся примерно в 2000 рублей. И чем позже выпущен мотор, тем лучше — начиная с 2014 года конструкцию меняли четырежды.

Через 100 000–120 000 километров может потечь насос системы охлаждения — от времени и перепадов температуры деформируется пластиковый корпус. Или, находясь в произвольном положении, перестанет работать электронноуправляемый термостат. Весь оригинальный модуль в сборе (насос плюс термостат) обойдется в 15 тысяч рублей, но можно сэкономить треть от этой суммы, купив качественный немецкий аналог (например, INA).

Турбомотор 1.8

Турбодизель объемом 2,0 литра

Турбодизель объемом 2,0 литра наиболее удачен. Но встречается редко и лишь на автомобилях старше 2017 года. Наименее проблемная версия — мощностью 143 л.с. У такой не забивается сажевый фильтр ввиду его отсутствия.

При выборе заправок помните, что каждая форсунка стоит аж по 25 000 рублей, топливный насос высокого давления — 70 000 рублей. Насос, впрочем, можно и перебрать, что обойдется на порядок дешевле.

Через 100 000–120 000 километров возможна замена уплотнений форсунок. Правда, стоят они недорого — 1000 рублей за комплект. Хуже, если задубеет встроенная в клапанную крышку мембрана системы вентиляции картера. Новая крышка обойдется в 10 000 рублей, но можно найти неоригинальную мембрану отдельно — всего за 1500 рублей. После 150 000 км начинает подклинивать клапан EGR и слабеет натяжитель зубчатого ремня ГРМ.

Шестиступенчатая механика MQ350 на полноприводных модификациях вопросов не вызы­вает. В отличие от чаще встречающихся пятиступенчатой 0А4 (с моторами 1.2 и 1.6) и шестиступенчатой 02S (у остальных). Даже если считать их затрудненные переключения при низких температурах конструктивной особенностью. Хуже другое — изначально слабоватый дифференциал. Через 100 000–120 000 км подшипник часто проворачивается в корпусе. А сателлит из-за недостатка смазки под большой нагрузкой, как и на родственном роботе DQ250, способен прикипеть к оси.

Шестиступенчатая механика MQ350

Семиступенчатый преселектив DQ200

Семиступенчатый преселектив DQ200 с момента появления в 2008 году собрал в свой адрес множество нелестных слов. Но когда его стали устанавливать на Октавию A7, и программа управления, и сама его конструкция были модернизированы бессчетное число раз (наиболее серьезно в 2012 году). Ресурс слабых звеньев, мехатроника и «сухих» сцеплений увеличился в два-три раза, до 100 000–120 000 км. А после очередной доработки материала накладок у агрегатов моложе 2014 года сцепления способны протянуть и 120 000–140 000 км.

И все было бы хорошо, не объявись новая проблема. В ставших более тонкими легкосплавных стенках корпуса гидравлического аккумулятора из-за избытка давления в гидросистеме стали появляться трещины. В 2017 году в рамках дилерской кампании по результатам диагностики либо очередной раз обновляли программное обеспечение блока управления коробкой, либо меняли мехатроник.

Шестиступенчатый преселектив DQ250 с «мокрыми» сцеплениями изначально лучше «сухого». Разработанный совместно с компанией BorgWarner агрегат встречается на полноприводных версиях с мотором 1.8 и с дизелями. Ресурс фрикционов в пакетах сцеплений при бережном отношении составляет не менее 120 000 км. При обновлении масла каждые 40 000–60 000 км вы существенно отсрочите проблемы и с электромагнитными клапанами в блоке управления. Поломки вилок переключения — скорее исключение, а не правило. Но вот от больших нагрузок (к примеру, жестких пробуксовок на асфальте) к оси дифференциала могут «привариться» сателлиты, ломается стопорный штифт и разбивается корпус.

Шестиступенчатый преселектив DQ250

Шестиступенчатый автомат 09G (он же Aisin Warner TF‑61SN)

Шестиступенчатый автомат 09G (он же Aisin Warner TF‑61SN) работает в паре с мотором 1.6 и вполне живуч. Только нужно регулярно чистить теплообменник, а также следить за уровнем рабочей жидкости. Вопреки рекомендациям производителя масло все же нужно обновлять раз в 60 000 км.

Откровенно слабых мест у разработанной еще в 2003 году и неоднократно модернизированной конструкции нет. В зависимости от стиля езды через 150 000–200 000 километров изнашиваются пакеты фрикционов и насос. А если долго ездить на грязном масле — втулки и аккумуляторы гидроблока.

Салон

Материалы интерьера простоваты, но вполне долговечны.

Кожа на руле: лоснится, но не протирается даже через 150 тысяч километров.

лоснится, но не протирается даже через 150 тысяч километров. Пластик довольно капризный. Через 5–6 лет появляются трещины возле кнопок в панели управления климатической установкой.

Перестала обламываться проводка в более удачно сконструированном жгуте водительской двери и не стали выходить из строя контактные выключатели в дверных замках.

в более удачно сконструированном жгуте водительской двери и не стали выходить из строя контактные выключатели в дверных замках. Ткань сидений со временем теряет свежесть, но не прочность, а наполнители сохраняют форму даже в отслуживших сотню тысяч километров таксомоторах.

со временем теряет свежесть, но не прочность, а наполнители сохраняют форму даже в отслуживших сотню тысяч километров таксомоторах. Головное медиа­устройство часто приходилось менять еще по гарантии. Основная причина — «неотзывчивость» сенсорного экрана, особенно при высокой влажности.

часто приходилось менять еще по гарантии. Основная причина — «неотзывчивость» сенсорного экрана, особенно при высокой влажности. Слабоват и моторчик «печки»: за 3–4 года щетки успевают стереться под корень. Через 4–5 лет в климатической установке могут выйти из строя сервоприводы: изнашиваются пластиковые шестеренки.

за 3–4 года щетки успевают стереться под корень. Через 4–5 лет в климатической установке могут выйти из строя сервоприводы: изнашиваются пластиковые шестеренки. Накладка около селектора трансмиссии легко царапается, а внутреннюю облицовку средней стойки протирают передние ремни безопасности.

легко царапается, а внутреннюю облицовку средней стойки протирают передние ремни безопасности. Проблемы Октавии предыдущего поколения с ломающимся пластиковым креплением напольной педали газа модель A7 не мучают — тут она сделана подвесной.

Подвеска

Опционный полный привод добавляет проблем. Подключающая заднюю ось муфта Haldex V в отличие от предшественницы четвертого поколения не имеет полнофункционального масляного фильтра — только встроенный сетчатый. Первым от такого решения страдает масляный насос: гарантийные замены случались уже через 50 000 км. Муфта дорогая — 170 000 рублей. Но насос можно купить и отдельно — за 12 тысяч рублей. А при регулярной очистке сетки и частом (каждые 20 000–30 000 км) обновлении масла в муфте и эти траты возможно отложить на неопределенное время. Особенно на экземплярах не старше 2015 года: насос там модернизированный и более надежный. А вот фильтр в муфте так и не появился.

Подключающая заднюю ось муфта Haldex V в отличие от предшественницы четвертого поколения не имеет полнофункционального масляного фильтра — только встроенный сетчатый. Первым от такого решения страдает масляный насос: гарантийные замены случались уже через 50 000 км. Муфта дорогая — 170 000 рублей. Но насос можно купить и отдельно — за 12 тысяч рублей. А при регулярной очистке сетки и частом (каждые 20 000–30 000 км) обновлении масла в муфте и эти траты возможно отложить на неопределенное время. Особенно на экземплярах не старше 2015 года: насос там модернизированный и более надежный. А вот фильтр в муфте так и не появился. В подвеске — что с задней многорычажкой у версий с мотором 1.8, что с балкой у прочих — обычно рановато сдаются амортизаторы. Как правило, первые признаки течи видны через 50 000–70 000 км, тогда как передние амортизаторы зачастую выдерживают и 120 000–130 000 км.

Как правило, первые признаки течи видны через 50 000–70 000 км, тогда как передние амортизаторы зачастую выдерживают и 120 000–130 000 км. Услышав стуки рулевой рейки с электроусилителем, не надо бежать покупать за 50 000 рублей новую. Как правило, помогает элементарная регулировка зазора между зубьями рейки и приводной шестерней.

У стальных штампованных рычагов передней подвески шаровые опоры меняются отдельно и обычно служат дольше сайлент-блоков, выдающих износ поскрипыванием через 80 000–100 000 км. Для замены, кстати, лучше использовать более массивные и долговечные аналогичные сайлент-блоки от Audi, которые стоят те же 2000–2500 рублей.

передней подвески шаровые опоры меняются отдельно и обычно служат дольше сайлент-блоков, выдающих износ поскрипыванием через 80 000–100 000 км. Для замены, кстати, лучше использовать более массивные и долговечные аналогичные сайлент-блоки от Audi, которые стоят те же 2000–2500 рублей. Более прочные и живучие опорные подшипники передних стоек перестали быть слабым звеном , как на предыдущей Октавии А5. Как и новые стойки стабилизатора с пластиковой обоймой, способные выдерживать вдвое дольше — более 100 000 км. Но износ втулок стабилизатора по-прежнему вынуждает потратить 10 000 рублей на фирменный стабилизатор в сборе — долгоиграющего «лекарства» пока не найдено.

, как на предыдущей Октавии А5. Как и новые стойки стабилизатора с пластиковой обоймой, способные выдерживать вдвое дольше — более 100 000 км. Но износ втулок стабилизатора по-прежнему вынуждает потратить 10 000 рублей на фирменный стабилизатор в сборе — долгоиграющего «лекарства» пока не найдено. Быстро изнашиваются задние ступичные подшипники у полноприводных версий.

У задних пружин крайние витки иногда обламываются.

Итог

Может, Skoda Octavia и не образец надежности, но и серьезных проблем не обещает. У машин в третьем поколении не осталось неудачных двигателей. И даже роботизированные коробки стали вести себя приличнее. Брать можно.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ Мнение специалиста: Иван Ширлин, главный специалист отдела испытаний и технических сервисов «Газпромнефть — смазочные материалы». Современный автомобиль требует высокотехнологичных смазочных материалов, которые не только соответствуют общепринятым требованиям, но и имеют допуски конкретного производителя. Octavia поколения A7 требует моторного масла, которое подойдет бензиновым и дизельным двигателям для эксплуатации при стандартных (15 000 км) и увеличенных (до 30 000 км) интервалах замены. Несвоевременное обслуживание чревато накоплением нагара и повышенным износом деталей двигателя. Важно помнить, что даже современные двигатели не идеальны. Расход масла на угар около 0,5 литра на 1000 км — необходимая жертва в погоне за растущими экологическими требованиями. Octavia может быть оснащена механической коробкой, гидромеханическим автоматом или роботом DSG. Эти коробки не требуют дополнительного обслуживания, кроме контроля уровня масла в картере не реже чем каждые 60 000 км. Однако реалии таковы, что масло лучше менять. Мы рекомендуем делать замену масла в коробке каждые 60 000 км или каждые 48 месяцев. Для этого подойдут трансмиссионные масла уровня свойств по API GL‑4 класса вязкости SAE 75W (для МКП) и традиционные масла ATF (для автоматов и DSG). В полноприводной трансмиссии нужно менять масло в раздаточной коробке (угловом редукторе), редукторе заднего дифференциала и в муфте Haldex. G‑Energy рекомендует для Октавии поколения A7 Для двигателей: Service Line W 5W‑30 или G‑Energy Synthetic Extra Life 5W‑30 (масла универсальны и могут использоваться как в бензиновых, так и в дизельных двигателях).

Service Line W 5W‑30 или G‑Energy Synthetic Extra Life 5W‑30 (масла универсальны и могут использоваться как в бензиновых, так и в дизельных двигателях). Для МКП: G‑Box GL‑4 75W‑90.

G‑Box GL‑4 75W‑90. Для АКП: масло G‑Box ATF DX IV.

масло G‑Box ATF DX IV. Для карданных валов: G‑Energy Grease LX EP 2. Раздаточная коробка и ведущие мосты (4х4): G‑Box GL‑5 75W‑90.

G‑Energy Grease LX EP 2. Раздаточная коробка и ведущие мосты (4х4): G‑Box GL‑5 75W‑90. Для системы охлаждения: жидкость G-Energy Antifreeze Si-Oat 40.

жидкость G-Energy Antifreeze Si-Oat 40. Для тормозной системы: жидкость G‑Energy Expert DOT4.



Автор: Алексей Стрельников