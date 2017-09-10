Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — журнал За рулем

Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет

У лифтбеков Octavia А7 не осталось неудачных двигателей. И даже роботизированные коробки стали вести себя приличнее. Брать можно.

Выпускавшаяся с 2013 года, в том числе и в России, Skoda Octavia А7 (третьего поколения) — самый известный и продаваемый автомобиль чешской компании. И как следствие — один из ключевых игроков вторичного рынка. К тому же это один из фаворитов в корпоративных и таксопарках.

Таксомоторов, отслуживших свое, — тьма, и это на­иболее доступные по цене предложения. Машины с очень большими пробегами (не верьте показаниям на одометрах), порядком потертыми салонами и аварийной историей. Имейте в виду: VIN-номер не слишком удачно расположен на продольной полке правого крыла, которая часто повреждается при ударах. Поэтому с пристрастием осматривайте правую сторону под капотом и в дальнейшем берегите.

Кстати, в таксопарках наиболее популярна модификация с атмосферным мотором объемом 1,6 литра и классическим гидроавтоматом — надежная, но и самая флегматичная. Дизельные Октавии неплохи, но в продаже встречаются редко. Компромиссный вариант — тоже популярные версии с турбомоторами объемом 1,4 литра (с ними идет треть автомобилей) или 1,8 литра (каждый пятый). Плюс желательно, чтобы Octavia была выпущена не ранее 2015 года: к этому времени вылечили все ее «детские болезни».

Skoda Octavia А7
Skoda Octavia А7

  • Если начнет заедать замок лючка бензобака, замену актуатора (1700 рублей) лучше не откладывать: резервной тросовой системы отпирания нет, а подобраться к замку непросто.
  • Боковые зеркала заедает при складывании из-за грязи, попадающей в механизм. Ее лучше удалить, не дожидаясь выхода из строя электромотора.
  • Умение скапливать внутри себя воду — конструктивная особенность профиля уплотнителей передних дверей.
  • Как и у других автомобилей концерна Volkswagen, кузовной металл качественно оцинкован, но — также традиционно — лакокрасочное покрытие может кусками отслаиваться в местах сколов. Чтобы не доводить до перекраски, повреждения нужно локально устранять.
  • Фонари освещения номерного знака по-прежнему плохо загерметизированы, из-за чего их контактная часть нередко сгнивает. Поменять светильник (в среднем по 600 рублей каждый) несложно, вполне можно сделать это самостоятельно.
  • В системе помощи при парковке слабое место — проводка к передним датчикам.
  • Ветровое стекло и фары легко затираются.
  • Оптика со светодиодными ходовыми огнями на экземплярах старше 2015 года ­желтеет от перегрева.

Двигатели

Атмосферник 1.6 (обозначение CWVA) конструктивно прост — с распределенным впрыском, чугунными гильзами в алюминиевом блоке и ремнем в приводе ГРМ. Мотор появился в 2014 году и не стучит поршнями при перекладке, как предшественник CFNA. Стуки же через 140–150 тысяч, как правило, означают износ гидрокомпенсаторов клапанов (по 1000 рублей каждый).

У первых экземпляров ослаблялись крепления фазорегуляторов, и они выходили из строя (первые симптомы: неустойчивая работа и затрудненный пуск мотора). С этой проблемой разбирались по ходу объявленной в 2015 году сервисной кампании. Параллельно была и еще одна: устраняли стук трубок кондиционера о болт в лонжероне.

Вдобавок мотор 1.6, особенно из первых, может отличаться повышенным (более двух литров на 10 000 км) расходом масла. Причина — в конструкции поршней, которую по этому поводу дважды меняли. Поэтому чем новей мотор, тем лучше.

Ременной привод ГРМ неприхотлив. А виновниками нестабильных оборотов холостого хода после 70 000 км могут быть его регулятор либо загрязнения в распылителях форсунок или дроссельной заслонке.

Атмосферник 1.6 (обозначение CWVA)
Атмосферник 1.6 (обозначение CWVA)

Турбомоторы 1.2 и 1.4 серии EA211 
Турбомоторы 1.2 и 1.4 серии EA211 

Турбомоторы 1.2 и 1.4 серии EA211  с алюминиевым блоком и чугунными гильзами также получили ременной привод ГРМ. В отличие от цепного на предшественниках серии ЕА111, проблем с ним нет. Удачнее сконструированы и поршневые кольца: повышенный расход масла из-за их залегания если и появляется, то не ранее 150 000 км.

Но поначалу моторы 1,2 литра старше 2015 года выпуска отметились теми же неприятностями с фазорегулятором, что и атмосферник 1.6.

Обоим моторам (собранным до осени 2013 года) сперва досталась проблемная головка блока цилиндров — из-за ошибок при изготовлении отверстий под направляющие клапанов в камеру сгорания беспрепятственно попадало масло. Но начиная с 2014 года все неудачные головки должны были заменить в рамках сервисной кампании.

Если турбокомпрессор вдруг перестанет «дуть» как положено, торопиться в магазин за новым не следует. Достаточно просто разработать и смазать тяги его актуатора со стороны моторного щита.

Как и у остальных моторов, при пробеге 80 000–100 000 километров часто отказывает компрессор кондиционера. В этом случае агрегат от Sanden есть смысл заменить на более долгоиграющий Denso.

Турбомотор 1.8 — это уже третье поколение серии ЕА888. И самое удачное. Главная проблема предыдущих итераций, с цепью ГРМ, осталась в прошлом — модернизированные элементы натяжения оказались надежней. И теперь раньше 150 000 километров не наблюдается неприятностей и с доселе неудачными поршневыми кольцами, вкладышами балансирных валов и вентиляцией картера. Вдобавок «непосредственный» прежде мотор обрел комбинированный впрыск, благодаря чему значительно снизилась острота вопроса с нагаром на впускных клапанах.

Слабое место этого мотора — отказывающий после 100 тысяч километров регулятор давления наддува (кроме предупреждений Check Engine и ЕРС, при этом заметно снижение мощности). Благо, турбину в сборе покупать не потребуется, а запчасти для ремонта обойдутся примерно в 2000 рублей. И чем позже выпущен мотор, тем лучше — начиная с 2014 года конструкцию меняли четырежды.

Через 100 000–120 000 километров может потечь насос системы охлаждения — от времени и перепадов температуры деформируется пластиковый корпус. Или, находясь в произвольном положении, перестанет работать электронноуправляемый термостат. Весь оригинальный модуль в сборе (насос плюс термостат) обойдется в 15 тысяч рублей, но можно сэкономить треть от этой суммы, купив качественный немецкий аналог (например, INA).

Турбомотор 1.8
Турбомотор 1.8

Турбодизель объемом 2,0 литра
Турбодизель объемом 2,0 литра

Турбодизель объемом 2,0 литра наиболее удачен. Но встречается редко и лишь на автомобилях старше 2017 года. Наименее проблемная версия — мощностью 143 л.с. У такой не забивается сажевый фильтр ввиду его отсутствия.

При выборе заправок помните, что каждая форсунка стоит аж по 25 000 рублей, топливный насос высокого давления — 70 000 рублей. Насос, впрочем, можно и перебрать, что обойдется на порядок дешевле.

Через 100 000–120 000 километров возможна замена уплотнений форсунок. Правда, стоят они недорого — 1000 рублей за комплект. Хуже, если задубеет встроенная в клапанную крышку мембрана системы вентиляции картера. Новая крышка обойдется в 10 000 рублей, но можно найти неоригинальную мембрану отдельно — всего за 1500 рублей. После 150 000 км начинает подклинивать клапан EGR и слабеет натяжитель зубчатого ремня ГРМ.

Шестиступенчатая механика MQ350 на полноприводных модификациях вопросов не вызы­вает. В отличие от чаще встречающихся пятиступенчатой 0А4 (с моторами 1.2 и 1.6) и шестиступенчатой 02S (у остальных). Даже если считать их затрудненные переключения при низких температурах конструктивной особенностью. Хуже другое — изначально слабоватый дифференциал. Через 100 000–120 000 км подшипник часто проворачивается в корпусе. А сателлит из-за недостатка смазки под большой нагрузкой, как и на родственном роботе DQ250, способен прикипеть к оси.

Шестиступенчатая механика MQ350
Шестиступенчатая механика MQ350

Семиступенчатый преселектив DQ200
Семиступенчатый преселектив DQ200

Семиступенчатый преселектив DQ200 с момента появления в 2008 году собрал в свой адрес множество нелестных слов. Но когда его стали устанавливать на Октавию A7, и программа управления, и сама его конструкция были модернизированы бессчетное число раз (наиболее серьезно в 2012 году). Ресурс слабых звеньев, мехатроника и «сухих» сцеплений увеличился в два-три раза, до 100 000–120 000 км. А после очередной доработки материала накладок у агрегатов моложе 2014 года сцепления способны протянуть и 120 000–140 000 км.

И все было бы хорошо, не объявись новая проблема. В ставших более тонкими легкосплавных стенках корпуса гидравлического аккумулятора из-за избытка давления в гидросистеме стали появляться трещины. В 2017 году в рамках дилерской кампании по результатам диагностики либо очередной раз обновляли программное обеспечение блока управления коробкой, либо меняли мехатроник.

Шестиступенчатый преселектив DQ250  с «мокрыми» сцеплениями изначально лучше «сухого». Разработанный совместно с компанией BorgWarner агрегат встречается на полноприводных версиях с мотором 1.8 и с дизелями. Ресурс фрикционов в пакетах сцеплений при бережном отношении составляет не менее 120 000 км. При обновлении масла каждые 40 000–60 000 км вы существенно отсрочите проблемы и с электромагнитными клапанами в блоке управления. Поломки вилок переключения — скорее исключение, а не правило. Но вот от больших нагрузок (к примеру, жестких пробуксовок на асфальте) к оси дифференциала могут «привариться» сателлиты, ломается стопорный штифт и разбивается корпус.

Шестиступенчатый преселектив DQ250
Шестиступенчатый преселектив DQ250

Шестиступенчатый автомат 09G (он же Aisin Warner TF‑61SN)
Шестиступенчатый автомат 09G (он же Aisin Warner TF‑61SN)

Шестиступенчатый автомат 09G (он же Aisin Warner TF‑61SN) работает в паре с мотором 1.6 и вполне живуч. Только нужно регулярно чистить теплообменник, а также следить за уровнем рабочей жидкости. Вопреки рекомендациям производителя масло все же нужно обновлять раз в 60 000 км.

Откровенно слабых мест у разработанной еще в 2003 году и неоднократно модернизированной конструкции нет. В зависимости от стиля езды через 150 000–200 000 километров изнашиваются пакеты фрикционов и насос. А если долго ездить на грязном масле — втулки и аккумуляторы гидроблока.

Салон

Материалы интерьера простоваты, но вполне долговечны.
Материалы интерьера простоваты, но вполне долговечны.

  • Кожа на руле: лоснится, но не протирается даже через 150 тысяч километров.
  • Пластик довольно капризный. Через 5–6 лет появляются трещины возле кнопок в панели управления климатической установкой.
  • Перестала обламываться проводка в более удачно сконструированном жгуте водительской двери и не стали выходить из строя контактные выключатели в дверных замках.
  • Ткань сидений со временем теряет свежесть, но не прочность, а наполнители сохраняют форму даже в отслуживших сотню тысяч километров таксомоторах.
  • Головное медиа­устройство часто приходилось менять еще по гарантии. Основная причина — «неотзывчивость» сенсорного экрана, особенно при высокой влажности.
  • Слабоват и моторчик «печки»: за 3–4 года щетки успевают стереться под корень. Через 4–5 лет в климатической установке могут выйти из строя сервоприводы: изнашиваются пластиковые шестеренки.
  • Накладка около селектора трансмиссии легко царапается, а внутреннюю облицовку средней стойки протирают передние ремни безопасности.
  • Проблемы Октавии предыдущего поколения с ломающимся пластиковым креплением напольной педали газа модель A7 не мучают — тут она сделана подвесной.

Подвеска

  • Опционный полный привод добавляет проблем. Подключающая заднюю ось муфта Haldex V в отличие от предшественницы четвертого поколения не имеет полнофункционального масляного фильтра — только встроенный сетчатый. Первым от такого решения страдает масляный насос: гарантийные замены случались уже через 50 000 км. Муфта дорогая — 170 000 рублей. Но насос можно купить и отдельно — за 12 тысяч рублей. А при регулярной очистке сетки и частом (каждые 20 000–30 000 км) обновлении масла в муфте и эти траты возможно отложить на неопределенное время. Особенно на экземплярах не старше 2015 года: насос там модернизированный и более надежный. А вот фильтр в муфте так и не появился.
  • В подвеске — что с задней многорычажкой у версий с мотором 1.8, что с балкой у прочих — обычно рановато сдаются амортизаторы. Как правило, первые признаки течи видны через 50 000–70 000 км, тогда как передние амортизаторы зачастую выдерживают и 120 000–130 000 км.
  • Услышав стуки рулевой рейки с электроусилителем, не надо бежать покупать за 50 000 рублей новую. Как правило, помогает элементарная регулировка зазора между зубьями рейки и приводной шестерней.

  • У стальных штампованных рычагов передней подвески шаровые опоры меняются отдельно и обычно служат дольше сайлент-блоков, выдающих износ поскрипыванием через 80 000–100 000 км. Для замены, кстати, лучше использовать более массивные и долговечные аналогичные сайлент-блоки от Audi, которые стоят те же 2000–2500 рублей.
  • Более прочные и живучие опорные подшипники передних стоек перестали быть слабым звеном, как на предыдущей Октавии А5. Как и новые стойки стабилизатора с пластиковой обоймой, способные выдерживать вдвое дольше — более 100 000 км. Но износ втулок стабилизатора по-прежнему вынуждает потратить 10 000 рублей на фирменный стабилизатор в сборе — долгоиграющего «лекарства» пока не найдено.
  • Быстро изнашиваются задние ступичные подшипники у полноприводных версий.
  • У задних пружин крайние витки иногда обламываются.

Итог

Может, Skoda Octavia и не образец надежности, но и серьезных проблем не обещает. У машин в третьем поколении не осталось неудачных двигателей. И даже роботизированные коробки стали вести себя приличнее. Брать можно.

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Мнение специалиста:

Иван Ширлин, главный специалист отдела испытаний и технических сервисов «Газпромнефть — смазочные материалы».
Иван Ширлин, главный специалист отдела испытаний и технических сервисов «Газпромнефть — смазочные материалы».

Современный автомобиль требует высокотехнологичных смазочных материалов, которые не только соответствуют общепринятым требованиям, но и имеют допуски конкретного производителя. Octavia поколения A7 требует моторного масла, которое подойдет бензиновым и дизельным двигателям для эксплуатации при стандартных (15 000 км) и увеличенных (до 30 000 км) интервалах замены. Несвоевременное обслуживание чревато накоплением нагара и повышенным износом деталей двигателя.

Важно помнить, что даже современные двигатели не идеальны. Расход масла на угар около 0,5 литра на 1000 км — необходимая жертва в погоне за растущими экологическими требованиями.

Octavia может быть оснащена механической коробкой, гидромеханическим автоматом или роботом DSG. Эти коробки не требуют дополнительного обслуживания, кроме контроля уровня масла в картере не реже чем каждые 60 000 км. Однако реалии таковы, что масло лучше менять.

Мы рекомендуем делать замену масла в коробке каждые 60 000 км или каждые 48 месяцев. Для этого подойдут трансмиссионные масла уровня свойств по API GL‑4 класса вязкости SAE 75W (для МКП) и традиционные масла ATF (для автоматов и DSG).

В полноприводной трансмиссии нужно менять масло в раздаточной коробке (угловом редукторе), редукторе заднего дифференциала и в муфте Haldex.

G‑Energy рекомендует для Октавии поколения A7

  • Для двигателей: Service Line W 5W‑30 или G‑Energy Synthetic Extra Life 5W‑30 (масла универсальны и могут использоваться как в бензиновых, так и в дизельных двигателях).
  • Для МКП: G‑Box GL‑4 75W‑90.
  • Для АКП: масло G‑Box ATF DX IV.
  • Для карданных валов: G‑Energy Grease LX EP 2. Раздаточная коробка и ведущие мосты (4х4): G‑Box GL‑5 75W‑90.
  • Для системы охлаждения: жидкость G-Energy Antifreeze Si-Oat 40.
  • Для тормозной системы: жидкость G‑Energy Expert DOT4.


Автор: Алексей Стрельников

Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет

У лифтбеков Octavia А7 не осталось неудачных двигателей. И даже роботизированные коробки стали вести себя приличнее. Брать можно.

Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140273Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140305Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140272Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140275Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140274Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140277Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140276Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140279Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140343Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140278Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140269Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140271Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140270Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет
Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет

У лифтбеков Octavia А7 не осталось неудачных двигателей. И даже роботизированные коробки стали вести себя приличнее. Брать можно.

Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140272Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140270Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140269Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140271Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140275Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140276Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140274Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140277Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140273Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140279Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140278Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140305Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет — фото 1140343Skoda Octavia на вторичке: проблем много, серьезных нет
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Отзывы о Skoda Octavia (7)

Skoda 2013 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Нравится эргономика. У ВАГа всегда был с этим порядок. Достойная динамика мотора 1.4 (140 сил) в сочетании с низким расходом бензина.

Недостатки:

Двигатель 1.4 жрет до 2 литров масла на 10 000 км пробега, а если его активно крутить, то аппетит доходит до литра на 3 000 км. Не нравятся наружные зеркала, слишком большие мертвые зоны. Посредственная шумоизоляция арок. Раздражает, что дворники спрятаны ниже линии капота и в этой зоне нет подог...

Комментарий:

В целом, доволен автомобилем. Достойный, вполне надежный и удобный вариант.

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