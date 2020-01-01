К сиденьям водителя в Мазде и Джетте никаких претензий: профиль, диапазон регулировок — всё отлично. Креслу Kia не хватает опоры в плечах. У всех трёх автомобилей прекрасные рули. Комбинации приборов разные: аналоговая у Kia, виртуальная у Джетты и комбинированная у Мазды — читаются все прекрасно. У Cerato самый хороший обзор, у Мазды и Джетты недостатки компенсирует графика парктроников.

Салон