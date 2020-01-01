Как проходил и что показал сравнительный тест трех оставшихся на рынке седанов С-класса — новой Volkswagen Jetta, Kia Cerato и Mazda 3, а также выводы экспертов «За рулем» читайте тут.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
KIA CERATO
MAZDA 3
VOLKSWAGEN JETTA
Снаряжённая / полная масса
1322 / 1720 кг
1334 / 1805 кг
1331 / 1731 кг
Время разгона 0–100 км/ч
9,8 с
12,3 с
8,9 с
Максимальная скорость
203 км/ч
200 км/ч
210 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 50 л
АИ-95 / 51 л
АИ-95 / 50 л
Расход топлива: городской / загородный / cмешанный цикл
10,2 / 5,7 / 7,4 л / 100 км
7,7 / 5,0 / 6,0 л / 100 км
7,5 / 6,0 / 5,2 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация / число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объём
1999 см³
1496 см³
1395 см³
Мощность
110 кВт / 150 л.с. при 6200 об/мин
88 кВт / 120 л.с. при 6000 об/мин
110 кВт / 150 л.с. при 5000 об/мин
Крутящий момент
192 Н·м при 4000 об/мин
153 Н·м при 4000 об/мин
250 Н·м при 1500–3000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
передний
передний
передний
Коробка передач
A6
А6
А6
Передаточные числа:
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44
3,56 / 2,02 / 1,45 / 1,00 / 0,71 / 0,60 / 3,90
4,67 / 2,53 / 1,56 / 1,13 / 0,86 / 0,69 / 3,39
Главная передача
3,27
4,62
3,68
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / упругая балка
McPherson / упругая балка
McPherson / упругая балка
Рулевое управление
реечное, с электроусилителем
реечное, с электроусилителем
реечное, с электроусилителем
Тормоза: спереди / сзади
дисковые вентилируемые/дисковые
дисковые вентилируемые/дисковые
дисковые вентилируемые/дисковые
Шины
205/55 R16
205/60 R16
205/55 R17
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры (СТОА)
KIA CERATO
15 000 км или 12 месяцев
5 лет или 150 000 км
198
MAZDA 3
3 года или 100 000 км
69
VW JETTA
3 года или 100 000 км
128
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАМЕРОВ
KIA CERATO
MAZDA 3
VW JETTA
0–100 км/ч
10,2
12,6
9,8
60–100 км/ч
6,14
7,26
5,37
80–120 км/ч
6,85
8,86
6,41
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель
KIA CERATO
MAZDA 3
VOLKSWAGEN JETTA
Рабочее место водителя
К сиденьям водителя в Мазде и Джетте никаких претензий: профиль, диапазон регулировок — всё отлично. Креслу Kia не хватает опоры в плечах. У всех трёх автомобилей прекрасные рули. Комбинации приборов разные: аналоговая у Kia, виртуальная у Джетты и комбинированная у Мазды — читаются все прекрасно. У Cerato самый хороший обзор, у Мазды и Джетты недостатки компенсирует графика парктроников.
Сиденье
8
9
9
Органы управления
9
9
9
Обзор
8
8
8
Салон
У Cerato и Джетты хорошо организованы салоны в передней части — есть отделения для мелочей. Но лучше всего и интереснее скомпонована Мазда — особенно радует объём бокса между передними сиденьями. А вот задний ряд «трёшки» не может похвастать простором. Среднему пассажиру мешает высокий центральный тоннель. Та же история в Джетте. На их фоне Kia дружелюбнее. Багажники Cerato и Джетты одинаковы по объёму и удобству. Трюм Мазды заметно уступает
Передняя часть
8
9
8
Задняя часть
9
8
8
Багажник
8
7
8
Ходовые качества
Динамика Kia и Фольксвагена очень близка. Mazda заметно отстаёт от обеих. Самая лучшая управляемость у Джетты — прекрасная обратная связь, устойчивость на траектории. У двух других соперников наблюдается нестабильное поведение задней оси. Cerato быстро теряет контроль при резких манёврах. Mazda требует корректировки на быстрой дуге. Тормоза близки по возможностям. Отличная эффективность, стабильность на миксте.
Динамика
8
7
8
Тормоза
9
9
9
Управляемость
8
8
9
Комфорт
Все три автомобиля достаточно жёсткие на неровностях. Особенно дотошно они считывают дорожную мелочь. Функционал и удобство пользования климат-контролем у Джетты и Cerato близки. Kia немного не хватает эффективности «климата». У Фольксвагена нет дефлекторов для задних пассажиров. Климат-контроль Мазды не достаточно эффективен в автоматическом режиме. У задних пассажиров нет ни дефлекторов, ни обогрева сидений.
Шум
8
8
8
Плавность хода
8
8
8
Климат
8
7
8
Приспособленность к России
Дорожные просветы и расстояние под кромкой переднего бампера у Kia и Фольксвагена очень схожи. «Геометрия» Мазды на фоне соперников слабая. Самая разветвлённая сеть и самые выгодные гарантийные условия на Kia. У неё же полноценное запасное колесо — у соперников только докатки. У Мазды самое тонкое лакокрасочное покрытие, из-за чего быстро появляются сколы.
Геометрическая проходимость
8
7
8
Сервис
9
8
8
Эксплуатация
9
8
8
Общая оценка
8,33
8,00
8,027