В Крым на автомобиле: лучшие места Евпатории

У нас есть очень интересный маршрут, о котором мало кто знает.

С советских времен город Евпатория известен как столица детского курорта. Для отдыха и лечения детей и их родителей здесь есть все, что нужно: песчаные пляжи, мелководные и удобные входы в море, целебные грязи и множество развлечений. Достаточно сказать, что крупнейший в Крыму аквапарк «Банановая республика» находится именно в Евпатории. Но, как это часто бывает, за укоренившимся стереотипом скрываются неожиданные подробности, которые показывают душу города с новой, ранее неизвестной стороны.

Оказавшись в Западном Крыму, не упустите возможность прогуляться по Евпатории, чтобы раз и навсегда разорвать привычные шаблоны.

1. Малый Иерусалим. Евпатория культурологическая

В 2006 году в Евпатории был открыт пешеходный маршрут «Малый Иерусалим», который ЮНЕСКО внесла в десятку рекомендованных туристических маршрутов. На участке длиной чуть более двух километров расположены сооружения не трех, как в большом Иерусалиме, а шести религий мира! Начните прогулку с посещения текие дервишей — храма последователей суфизма, которые совершали молитвы, исполняя особый таинственный танец, получивший название кружение дервишей. Дервиши были известны как хорошие врачеватели. Сейчас в мире сохранилось всего три текие, и один из них находится в Евпатории.

Адрес: ул. Караева, 18.

Режим работы: с 10:00 до 18:00.

Стоимость экскурсии — 150 рублей.

Набережная Горького в Евпатории

Рядом с текие на ул. Интернациональная, д. 44, находится Армянская церковь Святого Николая. Нынешняя каменная церковь была построена на месте деревянной в середине XIX века и является полным аналогом храма в Феодосии, в котором крестился и венчался художник Иван Айвазовский. На ее стенах сохранились «автографы» французских солдат, чей гарнизон располагался в храме во время Крымской войны.

Возвращаемся по улице Караева и входим в Гезлевские ворота — единственные сохранившиеся крепостные ворота средневекового города Гезлёва. Справа находится одна из двух синагог Малого Иерусалима, получившая название купеческой. Вход в нее посторонним запрещен. А вот синагогу Егия-Капай, или ремесленную, можно беспрепятственно осмотреть, а заодно и пообедать в расположенном тут же еврейском кафе. Находится она на пересечении улиц Караимская и Просмушкиных.

Караимский комплекс

Дойдя до конца Караимской улицы, вы упретесь в комплекс молельных домов караимов, которые называются кенасы. Пожалуй, это один из самых загадочных народов Крыма. До сих пор ведутся споры о его происхождении. Некоторые исследователи относят караимов к евреям, исповедующим одну из ветвей иудаизма, сами же караимы утверждают, что являются потомками хазар, а свою религию называют караимизм. Всего в мире осталось около 2000 караимов. Помимо Крыма, они проживают на территории Восточной Европы и в Литве. Несмотря на свою малочисленность, караимы бережно хранят традиции, в том числе национальной кухни. Возле кенас находится кафе «Караман», где рекомендуем попробовать самое популярное караимское блюдо — караимские пирожки.

Дворик караимской кенасы, увитый виноградом

Адрес караимских кенас: ул. Караимская, 68. Режим работы: летом с 8:00 до 20:00; зимой, весной и осенью с 10:00 до 17:00. Стоимость посещения с экскурсией от 500 рублей, без экскурсии 100 рублей.

Мечеть Хан-Джами Свято-Николаевский собор

Прогуливаясь по Малому Иерусалиму, вы также встретите сохранившиеся турецкие бани «хамам». Всласть побродив по узким улицам старого города, двигайтесь в сторону набережной, где на улице Революции расположились сооружения двух самых многочисленных религиозных конфессий Крыма — мусульманская мечеть Хан-Джами (или Джума-Джами) и православный собор Святого Николая Чудотворца . Именно в евпаторийской мечети объявлялось имя нового крымского хана. По задумке хана Девлет-Гирея I она должна была напоминать стамбульскую Айя-Софию и стать самой большой и самой красивой мечетью во всем Крыму. Кроме того, он лелеял мечту однажды перенести в Гезлёв столицу Крымского ханства и превратить город во второй Стамбул. Но если второе желание хана так и не осуществилось, то мечеть Хан-Джами и по сей день остается самой большой на полуострове.

Буквально под боком у мечети возвышается Свято-Николаевский собор, построенный в память об освобождении Евпатории от врага в Крымскую войну. Деньги на сооружение храма собирали всем городом. Свой вклад внесли греческая, караимская, армянская, мусульманская и еврейская общины, так что собор вполне можно назвать интернациональным, а сам факт его существования — доказательством того, что Евпатория стала общим домом для разных народов и религий.

2. Литературное кафе им. Анны Ахматовой. Евпатория литературная

В переулке Анны Ахматовой в доме, где с 1905 по 1906 год жила Анна Ахматова, находится Литературное кафе. В кафе детально продуман интерьер, мягкие, приглушенные цвета, картины с изображением поэтессы, книги с ее стихами, вкусные десерты и кофе — все, что нужно, чтобы настроиться на поэтическую волну.

Адрес кафе: проезд Анны Ахматовой, 21/16

3. Дом вина. Евпатория винодельческая

Какое виноделие в Евпатории, спросите вы? Ведь в округе нет ни одного виноградника, одни озера да лечебные грязи. Тем не менее именно в Евпатории есть уникальный в своем роде музей «Дом вина». Его особенность в том, что в отличие от специализированных винподвалов Массандры, Инкермана, Нового Света, Солнечной долины, Золотой балки здесь представлено все крымское виноделие в разрезе. Вы узнаете, какие винодельческие центры существуют на полуострове, и сможете составить свой собственный «винный» маршрут. Экспонаты музея рассказывают об истории и культуре употребления вина на полуострове со времен греков до настоящих дней и об археологических находках. Музей объединяет в себе дегустационный зал и магазин, так что, насытив ум, можно перейти к практической части и приобрести понравившиеся сорта. Вход свободный, ознакомление с экспозицией самостоятельное.

Адрес Дома вина: ул. Братьев Буслаевых, 30. Режим работы: с 10:00 до 20:00, без перерывов и выходных.

4. Пантеон основателей города. Евпатория многоликая

За свою историю город сменил несколько имен. Он был основан более 2,5 тысячи лет назад греками, которые назвали город Керкинитида. В эпоху правления крымских ханов это была стратегическая крепость Гезлёв.

Когда Екатерина II приняла Крым под свое покровительство, она принялась переименовывать города, отдавая предпочтение греческим названиям. Хотя в Евпатории Екатерина никогда не была, она вспомнила про понтийского царя Митридата Евпатора, который одно время контролировал Керкинитиду, и, согласно воспоминаниям очевидцев, изрекла: «Этот город подчинили себе Евпатор и я!» Так родилось название «Евпатория».

Историю переименований и правителей города можно проследить по мемориалу на Театральной площади. Мемориал венчает герб Евпатории, а рядом установлен Вечный огонь.

Городу более 2,5 тысячи лет!

5. Музей скульптуры и прикладного искусства. Евпатория скульптурная

На улице Чернышевского, д. 1, находится необычный Музей скульптуры и прикладного искусства под открытым небом. О нем мало что известно, и обнаружить его можно случайно, прогуливаясь вдоль набережной. Он был открыт в 2007 году по инициативе местного скульптора-энтузиаста. Скульптуры в музее выставляют художники Крыма и стран СНГ. В своих работах они обыгрывают темы крымской истории и мифов, изображают на портретах известных деятелей и даже изготавливают копии известных мировых скульптур. Так, в маленьком черноморском городе появилась своя собственная статуя Христа Искупителя — реплика известного монумента в Рио-де-Жанейро.

Летом музей открыт с 9:00 до 21:00, в холодное время года может быть закрыт. Стоимость билетов: 200 рублей взрослый, 150 рублей учащиеся, детям бесплатно.

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