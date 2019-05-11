Предуведомление! Материалы этой рубрики основаны на личном опыте автовладельцев, мнения которых могут отличаться от мнения редакции «За рулем». Неисправности машин и проблемы сервисного обслуживания, о которых рассказывают авторы публикаций, являются частными случаями, связанными в том числе с особенностями владения.

Досье Имя: Петр Халин

Возраст: 43 года

Город: Екатеринбург

Должность: технический директор ООО «УралГидравлика»

Автомобиль: Mazda CX-5, кроссовер, 2.5 (194 л.с.), компектация Supreme

Пробег: 14 000 км

Может, все-таки Tiguan?

— Признаться, я всегда был убежденным «хондоводом». Все началось с Honda Civic 2001 года, а дальше ездил и на CR-V, и Civic 4D 2010 в комплектации Executive. Но в 2014 году эта марка стала постепенно уходить с российского рынка. Имевшиеся на тот момент предложения были, во-первых, тысяч на 100–150 дороже Mazda CX-5 (пример — все та же Honda CR-V), а во-вторых, серьезно уступали по уровню оснащения. Так что впервые за много лет я решил изменить привычному бренду.

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Mazda запала мне в душу практически сразу — аналогов CX-5 попросту нет. Это я говорю, опираясь не только на собственный опыт, но и на отзывы известных автоблогеров, выкладывающих обзоры в Сеть. Первоначально были, конечно, сомнения: а не взять ли мне Volkswagen Tiguan? — все же его позиционируют как прямого конкурента Mazda CX-5, и он в принципе считается якобы лучшим кроссовером . На мою удачу, в нашем городе официальные дилеры Mazda и Volkswagen расположены по соседству. Поэтому, чтобы определиться с выбором, далеко ехать не пришлось. Сел я в Tiguan, и вот тут меня охватили сомнения: стало понятно, что не мое. Да, панель здоровая, но меня она не впечатлила… Но система мультимедиа у них классная: рукой провел — меню включается. И акустике надо отдать должное. В остальном — не зацепило. К тому же машина стоила тысяч на 150 больше, чем CX-5 в схожей комплектации.

В общем, купил я новенькую на тот момент Mazda CX-5 Activ+ (второе поколение, от обычной комплектации она отличается 19-ми дисками и адаптивным биксеноном) и нисколько не прогадал. Без каких-либо серьезных нареканий откатал на ней 89 000 км. Так что, когда в прошлом году встал вопрос о смене авто, я уже знал: это стопроцентно будет CX-5 — только новый.

У Петра сохранились фотографии с его первой Mazda CX-5.

Сдать машину решил по trade-in. Знаете, времена сейчас тяжелые, и продать машину стоимостью больше миллиона не так-то просто. Были, конечно, варианты разместить объявление на Е1 (местный популярный сайт — прим. «За рулем») и продать его подороже, чем предложили менеджеры официального дилера, но это все требует дополнительного времени. А у меня его, увы, не так уж и много.

Торг уместен

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Приехав в салон, я был поражен тем, за какую цену пытаются продать авто некоторые владельцы, которые, мягко говоря, плохо за ними следили. Вот просто идешь и на глаз определяешь: тут крыло по цвету отличается, а на этой одна фара матовая. Ну просто какой-то кошмар! И ведь кто-то же и в таком виде покупает, причем за немаленькие деньги.

Чтобы было понятнее: за самую простенькую комплектацию Mazda CX-5, пусть даже с мотором 2,5 литра и полным приводом, в салоне просили аж 860 тысяч рублей!

Тем обиднее было услышать, что мою предмаксималку первоначально оценили всего в 900 тысяч — мол, машина битая. Я объяснил, что на таких условиях даже разговаривать с ними не буду (в тот момент на рынке машина оценивалась примерно в 1 млн 260 тыс. рублей). К тому же между «битая» и «царапанная» есть огромная разница. Посовещавшись, менеджеры предложили мне цену в 1 млн 5 тыс. рублей. Меня это устроило.

На Mazda CX-5 второго поколения Петр без проблем отъездил четыре года.

Сэкономил — значит, заработал

Примерно спустя месяц я выкатил из салона свою вторую по счету Mazda CX-5. На машину мне сделали приятную скидку в 160 тысяч рублей. Плюсом мне установили навигацию, москитную решетку на радиатор, а еще подарили летние коврики и поставили на колеса секретки. Позже знакомые ребята из салона Hyundai сказали, что болты и правда хорошие — не сорвешь. Кстати, пробовал на досуге посчитать, во сколько бы все эти допы встали мне, если бы я устанавливал их самостоятельно, — думаю, тысяч 30–40 я точно сэкономил.

Перемены к лучшему

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машина претерпела качественные изменения . Особенно в части управляемости. Автомобиль однозначно лучше входит в повороты. А еще могу отметить, что подвеска стала мягче, тогда как прямой конкурент Tiguan, ее, напротив, закрутил.

Сев за руль новой Mazda CX-5, я понял, что производители все это время не сидели без дела —Так что теперь передвигаться в Mazda комфортнее. Не может не радовать и высокий клиренс (официальные данные говорят, что 200 мм, но по факту проверяли линейкой — именно 210). Грубо говоря, туда, куда заедет Крузак, заберусь и я. Бездорожье мы, конечно, в расчет не берем — имеются в виду бордюры и прочие высокие препятствия в городе.

Сразу уточню: к штурму любых преград я всегда подхожу с головой. Не скажу, что как только вижу сугроб, с разбегу в него ныряю. Всегда оцениваю возможности. Например, на предыдущей машине днище было абсолютно целое даже спустя четыре года.

Единственное, что могу отметить, — опять же, не по личному опыту, а по отзывам владельцев Mazda CX-5 в Сети, — при значительной нагрузке муфта, которая берет на себя управление задними колесами, перегревается и отключается. Но у меня до такого не доходило, а потому даже к «минусам» машины отнести это сложно.

Петр с сыном Алексеем на фоне своей новой Mazda CX-5.

Дешевле, чем Lada XRAY

Есть мнение, что запчасти на Mazda CX-5 дорогие. Абсолютно с этим не соглашусь. Я, например, все необходимое для ТО, что на первой, что на второй машине (мне уже довелось сделать первую замену масла) искал сам. Могу немного приврать, но оригинальный масляный фильтр в последний раз купил за 370 рублей. Это при том, что на ту же Lada XRAY он однозначно стоит не дешевле 389 рублей. Возможно, картина совсем другая, если дело касается сложного ремонта, но мне с этим сталкиваться не приходилось, так как машины были на гарантии.

Кстати, ТО я всегда делал через каждые 7,5 тысяч пробега, а не как рекомендуют официалы — спустя 15 тысяч. Ведь ни для кого не секрет, что то же масло надо менять, исходя не из пробега, а из пройденных моточасов. Производитель эту тему, естественно, не педалирует — он же хочет, чтобы мы меняли машину раз в 3–5 лет. А по факту движок расходует свой ресурс не только, когда едешь по трассе, но и стоишь в пробках. Тут в помощь нехитрый расчет: делим пробег на среднюю скорость. У меня выходит около 8 тысяч км. Ну никак не 15.

Хороша для дальних расстояний

Салон в Mazda CX-5 хорошо адаптирован для поездок на дальние расстояния — проверено на себе во время путешествий с семьей к тестю (он живет примерно в 500 км от нас). Регулировка угла наклона задних сидений — весьма удобная штука. Единственное, что места сзади хотелось бы побольше. Сразу вспоминается моя прежняя Honda CR-V — с ней в этом плане проблем не было. Опять же, в ней не было тоннеля. Я имею в виду возвышение в центральной части днища. Оно находится как раз посередине, на полу у ног пассажира. Раньше снизу у заднеприводных автомобилей там шел кардан, сейчас тут прячут выхлопные трубы, электрику и т.д.

Вот так выглядит салон автомобиля.

В багажнике места хватает, хотя я бы не возражал, если бы он был побольше (объем 442 л. — Прим. «За рулем»). А вообще, в нем можно перевозить даже крупногабаритные грузы. На помощь приходит складывающийся второй ряд сидений. Средняя часть, а также правая и левая спинки убираются по отдельности. Надо тебе, например, засунуть в салон лыжи — нажал рычажок, серединка упала — пожалуйста.

Расход при попутном ветре

У обеих Mazda CX-5 был бензиновый двигатель. За городом, если едешь до 100 км/ч, круиз-контроль может показать и 4,8 литра. Но это если едешь чуть ли не по прямой и, что называется, при попутном ветре. В среднем расход по трассе около 7,8 литра/100 км. В смешанном цикле бортовик показывает 11,2 л. Стараюсь заправляться только на «Лукойле» — от них хотя бы знаешь, чего примерно стоит ожидать.

Реально крутой адаптивный свет

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В моей новой Mazda CX-5 меня особенно впечатлила адаптивная оптика.

В каждой фаре стоит по 14 светодиодов, так что даже при ближнем свете ощущение, что включен дальний — настолько все далеко и широко видно. Что уж говорить про дальний свет… Если с ним подъехать к многоквартирному дому, однозначно светить будет всем вплоть до четвертого этажа.

Он реально крутой. Видел я какой-то обзор, в котором говорилось, что цветовая температура ламп моей Mazda искажает обзор на мокрой дороге. Так вот — это неправда.

Проекция на стекло и другие технические «вспомогалки»

Отдельно пару слов о проекции на лобовое стекло — раз уж я обзавелся такой «плюшкой». Честно скажу, штука отпадная, всем советую. У меня она совмещена с навигацией. Пропустил знак «обгон запрещен» или превысил скоростной режим — вся информация выводится на проектор. Если при всем этом еще играет музыка, то звук с водительской стороны приглушается, и навигатор мне голосом сообщает, куда следует повернуть. Это очень информативно, определенно стоит отнести к сильным сторонам модели.

Та самая проекция на лобовое стекло, от которой Петр в восторге.

Вообще, внедрение современных технологий в автомобили меня одновременно восхищает и настораживает. Конечно, классно иметь в комплектации систему мониторинга мертвых зон и активные парктроники, которые стопорят машину, если препятствие оказывается слишком близко. Они не раз меня выручали. Но эти же самые примочки могут и дезориентировать водителя в трудной ситуации. Сдаешь ты задом — у тебя один датчик орет, второй, третий… — только и успеваешь головой вертеть туда-суда, а ведь надо еще успевать ориентироваться по зеркалам. Так что всякие там технические «вспомогалки» хороши только для начинающих водителей. Опытным они скорее мешают.

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