Как затолкать в багажник очень-очень много. 10 важных правил

В начале отпускного сезона «За рулем» напоминает, как правильно разместить багаж в легковом автомобиле — так, чтобы вещи не мешали пассажирам в дальней дороге и при этом в любой момент можно было с минимальными усилиями достать что-то нужное.

Материалы по теме Смартфон, зонт и прочие орудия убийства в вашем автомобиле

Правильно разместить груз нужно не только для удобства пассажиров, но и для безопасности: развесовка автомобиля по осям, обзорность с места водителя и многое другое следует учесть перед загрузкой машины.

А еще важно, чтобы при экстренном торможении содержимое багажника не устремилось в салон, травмируя всех на своем пути.

Как правильно разместить груз в автомобиле:

1. Ваш багаж должен быть максимально организован. То есть вещи сложены в сумки, чемоданы, корзины, пакеты, а не валяются россыпью по багажнику и салону. Дорожные сумки практичнее. Они допускают уплотнения, их проще укладывать. Чемоданы тяжелее и занимают много места. Большой чемодан к тому же провоцирует взять с собой больше вещей, зачастую даже не нужных.

2. В первую очередь укладывают наиболее массивные и габаритные сумки, которые размещают в средней части багажника, впритык к спинке заднего сиденья.

Наиболее массивные вещи размещают по центру, подпирая их с боков более мелкими.

Так размещать чемоданы не стоит. Желательно их положить плоскостью.

3. Остальные сумки и пакеты размещают так, чтобы они по возможности стали враспор между крупногабаритным грузом и боковинами багажного отделения, препятствуя их перемещению по багажнику.

4. Очень желательно зафиксировать багаж специальной сеткой, чтобы он плотно лежал единой массой. Аксессуар в виде сетки предлагают все официальные дилеры. Надежная фиксация багажа просто необходима в случае, если ваш маршрут пролегает по плохим дорогам или предполагает выезд на проселок.

5. Придерживайтесь единого принципа укладки — самое тяжелое вниз по центру, и еще желательно перед задней осью автомобиля, то есть внутри колесной базы. Это снизит центр масс машины и улучшит развесовку по осям. Первое снизит риск опрокидывания, а второе уменьшит шансы на занос задней оси в повороте.

Удачное размещение груза. Чемодан лежит по центру и зафиксирован уголками на «репейниках».

В вертикальном положении чемодан неустойчив, в правом повороте он упадет и будет мотаться по багажнику.

6. Не перегружайте автомобиль. Перегруз приводит к усиленному износу деталей подвески и трансмиссии, а также дополнительному расходу топлива. Но главное — он может изменить поведение машины, увеличить тормозной путь и риск опрокидывания.

Материалы по теме Как выбрать правильные солнцезащитные очки — вот простой способ

Готовясь к дальнему пути с тяжелым грузом, рекомендуется повысить давление в шинах на 0,2 атм от номинала. Обычно подобная рекомендация имеется на специальной наклейке с указанием правильного давления в шинах.

7.Производители автомобиля размещают ее на центральной стойке кузова с левой стороны или на лючке бензобака изнутри. Эти меры позволят сэкономить топливо и уменьшат износ покрышек.

8. Не кладите тяжелые предметы на полку позади заднего сиденья (если речь идет о седане) или на шторку (жесткую крышку) багажного отсека, если речь идет о машине с двухобъемном кузовом. При резком торможении эти предметы могут травмировать сидящих в салоне. Кроме того, они ограничивают водителю обзор назад.

9. Длинномерные грузы, такие как мачты и серфинговые доски, размещайте на крыше. Фиксируйте их вдоль центральной оси автомобиля, найдя для них устойчивое положение. Важно, чтобы поток набегающего воздуха спереди во время поездки встречал минимальное сопротивление.

10. Не забывайте учесть предметы на крыше в общей массе перевозимого вами груза: она не должна превышать заявленную производителем полную массу вашего конкретного автомобиля.

Правильное размещение длинномеров на багажнике. Груз расположен по центру и занимает устойчивое положение на поперечинах.

Размещать длинномеры один над другим неправильно, тем более когда есть место рядом.

Кстати, неправильно размещенный груз или его избыточная масса не только влияют на вашу безопасность, но и грозят водителю административным наказанием — штрафом в размере 500 рублей. Вот о чем предупреждают ПДД:

п. 23.1. Масса перевозимого груза и распределение нагрузки по осям не должны превышать величин, установленных предприятием-изготовителем для данного транспортного средства.

п. 23.2. Перед началом и во время движения водитель обязан контролировать размещение, крепление и состояние груза во избежание его падения, создания помех для движения.

п. 23.3. Перевозка груза допускается при условии, что он:

не ограничивает водителю обзор; не затрудняет управление и не нарушает устойчивость транспортного средства;

не закрывает внешние световые приборы и световозвращатели, регистрационные и опознавательные знаки, а также не препятствует восприятию сигналов, подаваемых рукой;

не создает шум, не пылит, не загрязняет дорогу и окружающую среду.

Если состояние и размещение груза не удовлетворяют указанным требованиям, водитель обязан принять меры к устранению нарушений перечисленных правил перевозки либо прекратить дальнейшее движение.

Желаем всем увлекательных и безопасных автопутешествий!