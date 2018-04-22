Сколько топлива можно сэкономить, если выложить запаску?

Растущие цены на заправках все чаще заставляют вспоминать о методах экономичной езды. Один из простейших — уменьшить массу автомобиля.

В пресс-релизе о любой новой машине на видном месте стоят показатели снижения массы. Все правильно: меньше весит — меньше кушает. Конечно, у производителей за оптимизацию отвечает армия инженеров, работающих над автомобилем с нуля. Но кое-что может наэкономить и рядовой автомобилист.

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Запасное колесо вроде бы в повседневной езде не нужно. Может, рискнуть и оставить его в гараже? Штука это не самая легкая, от 15 кг и выше. Беда только, что современные машины В-класса сами по себе весят очень прилично. Например, Лада Веста — от 1230 кг, Kia Rio — от 1150 кг. То есть пятое колесо составляет в общей массе долю не больше 1,5%. От такого «облегчения» можно рассчитывать на экономию 100 мл бензина на сотню километров. И это в лучшем случае!

Однако какая-никакая, а выгода есть. При сегодняшней цене на бензин АИ-95 сотня миллилитров обойдется в 4,2 рубля. При годовом пробеге 20 000 км за 12 месяцев семейному бюджету сбережете всего 840 рублей! Если ездите на 92-м, и того меньше. Не скажу про регионы, а в Москве это два месяца оплаты мобильной связи или месяц электричества для двоих человек. Негусто!

Причем есть масса причин, чтобы вся арифметика рухнула. Во-первых, даже 100 мл — это весьма оптимистичное допущение. Во-вторых, есть масса других факторов, влияющих на расход топлива. Их доля может достигать 30–50%, так что жалкие 100 мл на их фоне растворятся бесследно. В-третьих, один прокол колеса на дороге поставит жирный крест на всех потугах сэкономить. Одна только поездка на такси до ближайшего шиномонтажа запросто перекроет по стоимости годовую выгоду. Добавьте сюда потери времени и рухнувшие планы из-за отсутствия запасного колеса. Ну а попытка доковылять до мастерской своим ходом выставит «экономиста» на несколько тысяч рублей за новую шину.

Тем не менее попытаться сократить аппетит машины снижением массы все же можно. Внимательно осмотрите салон и багажник на предмет ненужных в ежедневной дороге вещей. Так, хороший набор инструмента легко потянет на те же 15 кг, что и запаска, а вероятность, что он пригодится в дороге, в разы меньше. Можно оставлять дома или в гараже детское кресло (разумеется, когда вы едете без ребенка), стратегический запас незамерзайки на всю зиму и прочие вещи. Но лучше все же начать экономить с других способов. Советов на эту тему наши эксперты давали немало.