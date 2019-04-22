Рейтинг «За рулем»: лидеры В-класса по объему багажника (реальные замеры)

Объем багажника — один из ключевых параметров для российских покупателей, обычно выбирающих из недорогих компактных автомобилей — и сразу на все случаи жизни. Модели-лидеры и аутсайдеры определились по итогам измерений экспертов «За рулем».

На российском рынке пока доминируют представители В-класса : доступные, надежные, достаточно просторные для всей семьи. Усадить четверых можно со сносным комфортом в любую машину этого сегмента. А вот останется ли достаточно места для багажа? Тем более что идеальный «литраж», заявленный производителем, с реальным грузом недостижим.

В рамках наших сравнительных тестов мы измеряем объем даже не сумками и пакетами, а тарированными брусками разного объема. И все равно получается заметно меньше, чем у завода-изготовителя. Замечу, что мы фиксируем объем по подоконную линию в пятиместной конфигурации салона. Это ставит все автомобили в заведомо равное положение, ведь чаще всего багажник используют не складывая заднее сиденье.

Однако надо помнить, что у лифтбеков и универсалов проем для погрузки поклажи гораздо больше, чем у седанов. Равно как и предельный объем салона, пригодный для размещения багажа. Так что, к примеру, Лада Гранта в кузове лифтбек, в которой мы насчитали 396 литров, будет более разумной покупкой, нежели Гранта-седан с 476 литрами, если вам приходится возить громоздкие вещи или забивать машину под завязку.