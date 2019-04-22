Рейтинг «За рулем»: лидеры В-класса по объему багажника (реальные замеры)

В рамках наших сравнительных тестов мы измеряем объем даже не сумками и пакетами, а тарированными брусками разного объема. И все равно получается заметно меньше, чем у завода-изготовителя. Замечу, что мы фиксируем объем по подоконную линию в пятиместной конфигурации салона. Это ставит все автомобили в заведомо равное положение, ведь чаще всего багажник используют не складывая заднее сиденье.
Однако надо помнить, что у лифтбеков и универсалов проем для погрузки поклажи гораздо больше, чем у седанов. Равно как и предельный объем салона, пригодный для размещения багажа. Так что, к примеру, Лада Гранта в кузове лифтбек, в которой мы насчитали 396 литров, будет более разумной покупкой, нежели Гранта-седан с 476 литрами, если вам приходится возить громоздкие вещи или забивать машину под завязку.
- Замеры специалистов нашего интернет-магазина показывают, что места в багажнике автомобиля всегда не хватает. Особенно если в дорогу собирается большая компания или дружная семья. Подобрать автомобильный бокс помогут наши эксперты. Звоните, и мы предложим лучшие цены!
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