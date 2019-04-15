Rio X-Line, Creta и Sandero Stepway City: большой тест на просвет

Высокий клиренс, передний привод, моторы 1.6 и коробки автомат — если всюду одно и то же, отчего ценники у троицы отличаются? «За рулем» разобрался в деталях.

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Скажи кто лет пять назад, что переднеприводный кроссовер будет стоить миллион, сожгли бы — как еретика. Причем речь-то о бюджетных моделях В‑класса, считай, обычных хэтчбеках со слегка завышенной самооценкой. Но спрос на них растет!

На одной чаше весов — знакомый всем Kia Rio X-Line. Недавний апгрейд подвески увеличил клиренс до уровня Креты — до 170 мм. С другого берега подгребает давний житель сегмента кросс-хэтчей — Renault Sandero Stepway с «приставкой» City. Под Sandero всю жизнь зияла двадцатисантиметровая пропасть, а теперь он позволил себе вариатор, корпус которого висит так низко, что клиренс уменьшился до тех же 170 мм.

Одинаковый дорожный просвет, передний привод, моторы 1.6 и автоматические трансмиссии — поехали!

Hyundai Creta Дебютировала в России в конце 2016 года. Передний или полный привод. Сборка — в Санкт-Петербурге. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.6 (123 л.с.) — от 947 000 руб.

2.0 (150 л.с.) — от 1 190 000 руб. Renault Sandero Stepway Машина второго поколения дебютировала в конце 2014 года. Рестайлинг и версия с вариатором — конец 2018 года. Сборка — в Тольятти. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.6 (82 л.с.) — от 709 990 руб.

1.6 (102 л.с.) — от 779 990 руб.

1.6 (113 л.с.) — от 749 990 руб. Kia Rio X-Line Дебют — в конце 2017 года. В январе 2019‑го вышла машина с модернизированной подвеской. Производится в Санкт-Петербурге. ДВИГАТЕЛИ:

бензиновые: 1.4 (100 л.с.) — от 874 900 руб.

1.6 (123 л.с.) — от 899 900 руб.

Образ проходимцев

Серая мышка в нашем трио — Creta. Кросс-хэтчи всегда отличала яркая и гармоничная внешность, а скроить из компактного кроссовера что-то практичное и при этом выдающееся непросто. Среднестатистическое личико, к тому же изрядно примелькавшееся.

Rio X-Line тоже нередкий гость на российских дорогах, частенько — в ливрее каршеринга. Но он заметно ярче. Внедорожный обвес, симпатичная корма — и вот уже X-Line заиграл свежими красками. Вот только шины совершенно легковой размерности 185/65 R15 противоречат внедорожному имиджу. Увеличенный клиренс усугубил ситуацию: словно «шишига» на колесах от 53‑го «газона».

Лунные шкалы на матовом черном фоне с красными стрелками — просто, элегантно и эффективно. Центральный дисплей информативен и не перегружен информацией.

Мультимедийка Kia с семидюймовым экраном «зеркалит» смартфоны. Но подключить телефон через Android Auto почему-то так и не вышло.

Наиболее богатый набор «теплых» опций — у Kia: кроме обогрева руля и лобового стекла есть обогрев задних сидений. Взаимное расположение органов управления и сиденья позволяет моментально найти удобную посадку. Кнопочный телевизор с «геймпадом» климатической установки — еще пара штрихов в картину уюта по-домашнему. Тот же автомат, что у Креты, на Rio работает чуть шустрее. Однако разница в динамике минимальна. Селектор автомата Kia очень стильный.

Отключаемая противобуксовочная система немного облегчает жизнь вне асфальта, но не более того.

Вещевой ящик такой же, как у Hyundai, - малый объем и кромешная тьма.

А вот у Sandero Stepway City колёса — настоящая звезда образа. И дело даже не во взрослой размерности шин 205/55 R16, а в том, что это не литьё, а пластиковые колпаки! Они с мастерством организма из фильма «Нечто» мимикрируют под легкосплавные колёса. Обнаружить подлог можно, лишь разглядывая их в упор. А еще лучше — потрогать!

На этом «звездность» Sandero заканчивается. Внутренний мир наводит тоску вездесущей экономией. Хаос раскиданных словно наугад кнопок подкреплен самым жестким в мире пластиком и острым дефицитом карманов и отделений. Бокс между сиденьями или площадка под смартфон? И не мечтайте.

Дизайнера, работавшего над комбинацией приборов, никто вовремя не ударил по рукам, и тот разрисовал шкалы бесчисленными рисками и «камешками». Да еще нечетная оцифровка шкал, примитивный трип-компьютер… Приговор обжалованию не подлежит.

В нашем тесте только у Renault оказалась штатная навигация. Да и вообще мультимедийная система нарядна и понятна. Незачет лишь регулировке громкости кнопками.

Новый руль разбавляет неприкрыто дешевый интерьер. Но регулируется он только по углу наклона. Кнопки задних стеклоподъемников и круиз-контроля на центральной консоли словно в последний момент добавлены. Вариатор X‑Tronic не лучшим образом влияет на динамику, но для этого класса она всё равно на уровне. Есть функция D‑Step, имитирующая переключения при разгоне.

На фоне «корейцев» вместительный вещевой ящик Sandero — праздник. Причем светлый — есть подсветка.

Интерьер Rio тоже не претендует на приз за выдающийся дизайн, но дарит удобство и ощущение гармонии. Оптимальную посадку не придется искать ­полдня, с отделениями и боксами тоже ­нет проблем.

Creta? Салон столь же пресный, как внешность. Посадка заметно выше — чтобы вы понимали, что купили не какой-то там завышенный хэтчбек, а почти что джип. За более удобную ­подушку сиденья ­огромное мерси.

Пассажирам второго ряда Sandero дарит стойкое ощущение лоукостера, в котором путешественникам выше 180 см приходится обнимать колени. И ведь место у прохода не попросишь! X-Line тоже не бизнес-класс, но посадка посвободнее и есть обогрев задних сидений.

Этой парочке у Креты бы поучиться — настоящий «эконом плюс»! И за багаж доплачивать не придется: багажник берет не только объемом, но и ровным полом при сложенных сиденьях. Из тестовой троицы лишь Hyundai годится на роль семейной машины.

Комбинация приборов схожа с той, что стоит в Rio, но здесь цветовая палитра свелась к двум колерам. Впрочем, на информативности это не сказалось, она достойная.

За миллион двести тысяч в Крете вы полýчите монохромную «балалайку» среднего уровня.

Праздника в убранстве Креты нет. Стандартный блок «климата» не так уж интересен на фоне Rio. Да и синюшная подсветка кнопок — на любителя. К эргономике претензий нет. Шестиступенчатый автомат не отличается «скорострельностью» и вносит свой вклад в неспешность разгона.

Только Creta располагает каким-никаким внедорожным помощником — ассистентом спуска с горы.

На хоть каких-то карманах и освещении вещевого ящика по-прежнему экономят.

Выйти из дюжины

Семейный статус Creta отыгрывает и в динамике — если везешь семью, нечего гнать. Обладая тем же мотором, что и X-Line, Creta обросла лишним жирком. Он категорически не позволяет разгоняться до 100 км/ч быстрее чем за 12 секунд.

Фигура у Икс-Лайна стройнее, - быть может, поэтому возникает ощущение, что он живее? Автомат на какие-то мгновения шустрее меняет ступени, и разгон кажется легче и непринужденнее. Именно что кажется: беспристрастный секундомер не зафиксировал заметного преимущества: Kia лишь на полсекунды быстрее в разгоне до сотни.

Сиденье Креты спрофилировано чуть лучше, чем в Kia. В первую очередь это касается подушки. Диапазона регулировки по высоте не хватает.

Самый гостеприимный второй ряд — у Креты. Мéста для ног и головы хватит даже людям ростом выше среднего.

Сиденье Kia со стандартным набором регулировок особых претензий не вызывает. Разве что подушку хотелось бы длиннее.

Сзади в Rio ненамного просторнее, чем в Renault, но хотя бы посадка удобнее, а сиденья обогреваются.

Сиденья Renault выигрывают спор за звание самых бесформенных в тесте. Боковой поддержки недостает, а подушка слишком коротка. Кнопки обогрева сидений прячутся на торце подушки, - видимо, надеются, что мы их не заметим.

От дефицита мéста страдают высокие пассажиры, от неудобной посадки на жестком плоском диване — все.



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Sandero Stepway? Помнится, с ниссановским 113‑сильным мотором он нагло уезжал от более мощного Икс-Лайна. Вряд ли можно получить лучшую динамику за каждый уплаченный рубль. Вот она, мощность, поделенная на массу! Но то была машина с механикой. Бесступенчатый X‑Tronic тяжелее, и одышка уравняла шансы. Грех винить вариатор в излишней задумчивости, но менять передаточное число так же быстро, как корейская шестиступка, он не успевает. А современного автомата у Renault нет.

Если топить педаль в пол, вари­атор притворяется гидромеханическим автоматом — и переключает квазипередачи. Толку ноль, но ушам — услада: словно на машине с автоматом едешь. Конечно, если что-то расслышишь за гулом ветра, гуляющего в дверных уплотнителях.

В Kia к качеству уплотнений подошли серьезнее, но про шумоизоляцию арок забыли: колёса самые маленькие в тесте, но самые звучные!

Какой-то доминанты в хоре шумов Креты нет — слаженный ансамбль, ­поющий в тех же децибелах, что и Kia.

На цыпочках

Завышение подвески неизбежно сказывается на ездовых свойствах. Сильнее всего пострадал Renault, который и в легковом форм-факторе бесконечно далек от понятия «классная управляемость». На высокой скорости Sandero Stepway вываливается наружу поворота. Очков не добавляет и совершенно линейное усилие на руле, которое не меняется ни с поворотом руля, ни с ростом скорости. Традиционно мягкая сандеровская подвеска усиливает неприятную дряблость в виражах, подгоняя совершенно ненужные крены.

Багажник Креты чуть больше, без порога на «входе», а в подполье есть небольшие отделения. Сложенные спинки сидений второго ряда образуют ровный пол.

Больше клиренс, выше порог. Образующаяся при складывании ступенька снизила оценку за трансформацию. И кто придумал поставить узкий ­сегмент спинки за водительским сиденьем?

В нашем трио наименьший багажник — у Степвея. На обшивке сэкономили, внутренняя сторона крышки прикрыта лишь частично. Порог вообще забыли укрыть пластиком.

Creta словно из другой лиги — вполне уверенно стоит на дуге, хотя и не без кренов. Потому что высокий центр тяжести! Усилитель генерирует нужную тяжесть, подвеска в меру плотная. Для бюджетного паркетника шасси настроено весьма недурно!

X-Line любит связки поворотов еще больше. Он не обременен обувкой большой размерности, а отсутствие лишних кило вкупе с «приземленным» центром тяжести делает свое дело. Rio X-Line быстрее реагирует на команды рулем и охотнее ввинчивается в поворот. Конечно, искушенных водителей Kia не удивит и с перебором скорости потянется распрямлять дугу к обочине, но этот момент наступит чуть позже, чем у Креты. На прямой Rio тоже неплох и реагирует лишь на выраженную колейность.

Боязнь высоты

«Повышенный» статус аукается не только на управляемости. Среди последствий частенько значится и жесткость подвески. Rio X-Line — ярчайший тому пример. Почти не потеряв уверенности в поворотах, X-Line утратил присущую обычным Rio толерантность к мелким асфальтовым неровностям. Любая дорожная «грязь» досконально транслируется на кузов и сиденья. На ямах покрупнее подвеска собирается с духом и держит удар.

Creta настроена на российскую действительность примерно так же, но всякая мелочь растворяется в недрах ходовой куда лучше. Не в последнюю очередь — благодаря большим шинам.

Владельцам моноприводных кроссоверов наверняка пригодятся лопата и трос.

Hyundai потребовал посторонней помощи вне асфальта. Пришлось толкать. А остальные машины к этому времени уже застряли.

Первый же съезд в невинный, на первый взгляд, снег остужает пыл. Стóит передним колесам потерять сцепление, и рассчитывайте только на помощь извне.

Кто настоящий магистр по части приручения наших дорог, так это Sandero Stepway. Сколько томов исписано на тему всеядности всего, что зиждется на платформе В0, но я не перестаю удивляться тому пофигизму, с которым Stepway чешет по «направлениям» любой степени убитости. На машине с вариатором картина еще позитивнее! Версии City достался электрогидроусилитель руля, и с ним почти отмыта единственная ложка дегтя — вибрации и толчки на руле практически исчезли.

А вот перед тем, как съехать с асфальта на Sandero City, нужно десять раз подумать. Вариатор лишил Renault важного оружия — внушительного дорожного просвета. Бесступенчатая трансмиссия образовала ступеньку в защите, она сильно торчит снизу и упирается в непаханый снег, нагребая перед собой отвал. Итог закономерен: колёса закапываются, приходится лезть за тросом.

На тестовом Kia нет никакой защиты, потому и клиренс самый солидный — 185 мм. Если ее поставить, дорожный просвет будет 170–175 мм, на уровне Креты.

Двигатель и вариатор Renault прикрыты металлической защитой. Но бесступенчатая трансмиссия заставила сделать в ней ступеньку — вот она, причина уменьшенного просвета.

Под защитой Креты мы намерили 170 мм дорожного просвета. Для кроссовера показатель средний.



Высокий X-Line в мелких «ботинках» теперь поспевает на целине за Renault, чем раньше похвастаться не мог. При езде по полю больше не вспоминается анекдот про ежика, которому трава щекочет пузо. Впрочем, никаких иллюзий: Rio закопался там же, где и Renault. Привлекли Крету, которая всегда неплохо справлялась с грязями, - но это со всеми ведущими, а без поддержки задней оси спасатель быстро спекся. Пришлось толкать Hyundai вручную, а потом вызволять и остальных ­«проходимцев».

Привод решает

Александр Виноградов: «Удобный второй ряд и вместительный багажник принесли Крете победу. Но если эти параметры для вас не слишком важны, лучшим выбором будет приподнятый X-Line».

Казалось бы, рынок подтверждает результаты теста: победившая Creta уверенно держит лидерство в стане кроссоверов. Но кассу делают машины со всеми ведущими, а среди «недопривода» всё не так однозначно. При схожих с Rio X-Line габаритах она дарит больше простора и для небольшой семьи будет оптимальным вариантом. Но какой ценой? Тестовая «автоматическая» Creta в исполнении Travel тянет почти на миллион ­двести тысяч!

Если ищете переднеприводный кроссовер, чтобы возить себя любимого и не менее любимую пассию, то серебряный призер X-Line — хороший претендент. Сэкономите 100 тысяч рублей и полýчите щедрый список опций версии Prestige.

Sandero Stepway замыкает не только прайс-лист, но и наш подиум. Он насквозь пропитан бюджетными флю­идами, а ездовые манеры навевают тоску. Но если удалось наскрести лишь 900 тысяч, а хочется почти кроссовер с автоматом (или с вариатором) и бесстрашной подвеской, то Stepway City — вне конкуренции.

Подробная техническая информация о героях нашего теста доступна по этой ссылке.

KIA RIO X-LINE HYUNDAI CRETA RENAULT SANDERO STEPWAY 9,91 10,23 9,12

Кар-индекс учитывает эксплу­атационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и тех­осмотр, транспортный налог, ­затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, ­а также ­потери при перепродаже машины.

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов «За рулем». Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель HYUNDAI CRETA KIA RIO X-LINE RENAULT SANDERO STEPWAY Рабочее место водителя Сиденья Креты и Rio похожи, но у Креты чуть лучше спрофилирована подушка. Кресло Sandero заметно мягче, ему недостает боковой поддержки и диапазона регулировки по высоте. Рули «корейцев» одинаково удобны и перемещаются в двух направлениях. Руль Renault регулируется только по углу наклона, а приборы перегружены. В Kia наружные зеркалá маленькие, заднее стекло перекрыто подголовниками. Зеркалá в Крете и Sandero побольше, обзор через салонное зеркало лучше. За схожие деньги Hyundai не имеет камеры заднего вида. Нет ее и в Renault. Сиденье 8 8 7 Органы управления 9 9 8 Обзор 9 8 9 Салон В Rio и Крете хватает отделений для мелких вещей. В Sandero нет ни площадки под смартфон, ни центрального бокса: явно сэкономили. Мéста для ног задних пассажиров в Renault тоже мало. В Kia ненамного больше, но посадка удобнее. В Hyundai — простор, и багажник наибольшего объема, к тому же практичный. У Rio высокий порог и меньший объем. Stepway — в аутсайдерах. Высокий порог не прикрыт пластиком. Передняя часть 8 8 7 Задняя часть 8 7 7 Багажник 8 7 7 Ходовые качества Реакции Икс-Лайна на повороты руля точны, а крены кузова немногим больше, чем у «низкой» машины. На прямой он стабилен. Hyundai чуть раньше теряет равновесие. Renault рано срывается в снос, усилие на руле линейно. Неплохую динамику не сильно портит вариатор. Creta пусть немного, но всё же отстает в ускорении. Тормозá «корейцев» радуют эффективностью. У Kia торможение резковато в начальной фазе: привод настроен неидеально. Эффективность замедления Renault чуть хуже. Динамика 8 8 8 Тормоза 8 8 8 Управляемость 8 8 7 Комфорт У всех — однозонный климат-контроль. В Rio есть обогрев руля, лобового стекла и задних сидений. У Креты руль тоже греется, а прочие обогревы доступны в более дорогих исполнениях. В Sandero обогрев руля и задних сидений отсутствует в принципе, блок микроклимата со световой индикацией самый неудобный. Creta не имеет ярко выраженного источника шума. В Rio солируют дорожные шумы, в Степвее доминируют аэродинамические. Renault лучший по плавности хода. «Корейцы» пожестче: X-Line собраннее на волнах, но расплачивается за это большей жесткостью на мелочовке. Шум 8 8 8 Плавность хода 8 8 9 Климат 8 9 8 Приспособленность к России Самый большой дорожный просвет — у Икс-Лайна, но это только под поддоном картера. При наличии защиты клиренс у всех машин одинаковый. То же касается углов въезда и съезда. Во всех машинах — полноценные запаски. Сеть официальных СТО у Renault разветвленная, а у «корейцев» еще шире. Kia и Hyundai предлагают более выгодные гарантийные условия. Геометрическая проходимость 8 8 8 Сервис 9 8 8 Эксплуатация 8 8 8 Промежуточная оценка 8,20 8,07 7,80 Поведение вне дороги Возможности переднеприводных машин весьма ограниченные. У каждой можно отключить противобуксовочную систему. Все автомобили нетрудно вывесить — ход подвески небольшой. Вариатор Renault не очень любит долгие пробуксовки, а выбраться задним ходом из ловушки проблематично — обороты двигателя ограничивает электроника. Ассистент спуска с горы есть только у Креты. Энерговооруженность 9 8 8 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,22 8,06 7,80

HYUNDAI CRETA Просторный задний ряд, вместительный на фоне соперников багажник; хороший баланс шасси Невыдающаяся динамика; бедное оснащение на фоне высокой цены; скучный дизайн KIA RIO X-LINE Неплохая управляемость; хорошее оснащение за приемлемую цену; проработанная эргономика Жестковатая на дорожной мелочи подвеска; тесный задний ряд RENAULT SANDERO STEPWAY Неплохая динамика; энергоемкая подвеска; приятная цена Посредственная управляемость; огрехи в эргономике, тесные задний ряд и багажник