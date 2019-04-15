Rio X-Line, Creta и Sandero Stepway City: большой тест на просвет

Скажи кто лет пять назад, что переднеприводный кроссовер будет стоить миллион, сожгли бы — как еретика. Причем речь-то о бюджетных моделях В‑класса, считай, обычных хэтчбеках со слегка завышенной самооценкой. Но спрос на них растет!
На одной чаше весов — знакомый всем Kia Rio X-Line. Недавний апгрейд подвески увеличил клиренс до уровня Креты — до 170 мм. С другого берега подгребает давний житель сегмента кросс-хэтчей — Renault Sandero Stepway с «приставкой» City. Под Sandero всю жизнь зияла двадцатисантиметровая пропасть, а теперь он позволил себе вариатор, корпус которого висит так низко, что клиренс уменьшился до тех же 170 мм.
Одинаковый дорожный просвет, передний привод, моторы 1.6 и автоматические трансмиссии — поехали!
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Hyundai Creta
Дебютировала в России в конце 2016 года. Передний или полный привод. Сборка — в Санкт-Петербурге.
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Renault Sandero Stepway
Машина второго поколения дебютировала в конце 2014 года. Рестайлинг и версия с вариатором — конец 2018 года. Сборка — в Тольятти.
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Kia Rio X-Line
Дебют — в конце 2017 года. В январе 2019‑го вышла машина с модернизированной подвеской. Производится в Санкт-Петербурге.
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Образ проходимцев
Серая мышка в нашем трио — Creta. Кросс-хэтчи всегда отличала яркая и гармоничная внешность, а скроить из компактного кроссовера что-то практичное и при этом выдающееся непросто. Среднестатистическое личико, к тому же изрядно примелькавшееся.
Rio X-Line тоже нередкий гость на российских дорогах, частенько — в ливрее каршеринга. Но он заметно ярче. Внедорожный обвес, симпатичная корма — и вот уже X-Line заиграл свежими красками. Вот только шины совершенно легковой размерности 185/65 R15 противоречат внедорожному имиджу. Увеличенный клиренс усугубил ситуацию: словно «шишига» на колесах от 53‑го «газона».
А вот у Sandero Stepway City колёса — настоящая звезда образа. И дело даже не во взрослой размерности шин 205/55 R16, а в том, что это не литьё, а пластиковые колпаки! Они с мастерством организма из фильма «Нечто» мимикрируют под легкосплавные колёса. Обнаружить подлог можно, лишь разглядывая их в упор. А еще лучше — потрогать!
На этом «звездность» Sandero заканчивается. Внутренний мир наводит тоску вездесущей экономией. Хаос раскиданных словно наугад кнопок подкреплен самым жестким в мире пластиком и острым дефицитом карманов и отделений. Бокс между сиденьями или площадка под смартфон? И не мечтайте.
Интерьер Rio тоже не претендует на приз за выдающийся дизайн, но дарит удобство и ощущение гармонии. Оптимальную посадку не придется искать полдня, с отделениями и боксами тоже нет проблем.
Creta? Салон столь же пресный, как внешность. Посадка заметно выше — чтобы вы понимали, что купили не какой-то там завышенный хэтчбек, а почти что джип. За более удобную подушку сиденья огромное мерси.
Пассажирам второго ряда Sandero дарит стойкое ощущение лоукостера, в котором путешественникам выше 180 см приходится обнимать колени. И ведь место у прохода не попросишь! X-Line тоже не бизнес-класс, но посадка посвободнее и есть обогрев задних сидений.
Этой парочке у Креты бы поучиться — настоящий «эконом плюс»! И за багаж доплачивать не придется: багажник берет не только объемом, но и ровным полом при сложенных сиденьях. Из тестовой троицы лишь Hyundai годится на роль семейной машины.
Выйти из дюжины
Семейный статус Creta отыгрывает и в динамике — если везешь семью, нечего гнать. Обладая тем же мотором, что и X-Line, Creta обросла лишним жирком. Он категорически не позволяет разгоняться до 100 км/ч быстрее чем за 12 секунд.
Фигура у Икс-Лайна стройнее, - быть может, поэтому возникает ощущение, что он живее? Автомат на какие-то мгновения шустрее меняет ступени, и разгон кажется легче и непринужденнее. Именно что кажется: беспристрастный секундомер не зафиксировал заметного преимущества: Kia лишь на полсекунды быстрее в разгоне до сотни.
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Сиденье Креты спрофилировано чуть лучше, чем в Kia. В первую очередь это касается подушки. Диапазона регулировки по высоте не хватает.
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Самый гостеприимный второй ряд — у Креты. Мéста для ног и головы хватит даже людям ростом выше среднего.
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Сиденье Kia со стандартным набором регулировок особых претензий не вызывает. Разве что подушку хотелось бы длиннее.
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Сзади в Rio ненамного просторнее, чем в Renault, но хотя бы посадка удобнее, а сиденья обогреваются.
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Сиденья Renault выигрывают спор за звание самых бесформенных в тесте. Боковой поддержки недостает, а подушка слишком коротка. Кнопки обогрева сидений прячутся на торце подушки, - видимо, надеются, что мы их не заметим.
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От дефицита мéста страдают высокие пассажиры, от неудобной посадки на жестком плоском диване — все.
Sandero Stepway? Помнится, с ниссановским 113‑сильным мотором он нагло уезжал от более мощного Икс-Лайна. Вряд ли можно получить лучшую динамику за каждый уплаченный рубль. Вот она, мощность, поделенная на массу! Но то была машина с механикой. Бесступенчатый X‑Tronic тяжелее, и одышка уравняла шансы. Грех винить вариатор в излишней задумчивости, но менять передаточное число так же быстро, как корейская шестиступка, он не успевает. А современного автомата у Renault нет.
Если топить педаль в пол, вариатор притворяется гидромеханическим автоматом — и переключает квазипередачи. Толку ноль, но ушам — услада: словно на машине с автоматом едешь. Конечно, если что-то расслышишь за гулом ветра, гуляющего в дверных уплотнителях.
В Kia к качеству уплотнений подошли серьезнее, но про шумоизоляцию арок забыли: колёса самые маленькие в тесте, но самые звучные!
Какой-то доминанты в хоре шумов Креты нет — слаженный ансамбль, поющий в тех же децибелах, что и Kia.
На цыпочках
Завышение подвески неизбежно сказывается на ездовых свойствах. Сильнее всего пострадал Renault, который и в легковом форм-факторе бесконечно далек от понятия «классная управляемость». На высокой скорости Sandero Stepway вываливается наружу поворота. Очков не добавляет и совершенно линейное усилие на руле, которое не меняется ни с поворотом руля, ни с ростом скорости. Традиционно мягкая сандеровская подвеска усиливает неприятную дряблость в виражах, подгоняя совершенно ненужные крены.
Creta словно из другой лиги — вполне уверенно стоит на дуге, хотя и не без кренов. Потому что высокий центр тяжести! Усилитель генерирует нужную тяжесть, подвеска в меру плотная. Для бюджетного паркетника шасси настроено весьма недурно!
X-Line любит связки поворотов еще больше. Он не обременен обувкой большой размерности, а отсутствие лишних кило вкупе с «приземленным» центром тяжести делает свое дело. Rio X-Line быстрее реагирует на команды рулем и охотнее ввинчивается в поворот. Конечно, искушенных водителей Kia не удивит и с перебором скорости потянется распрямлять дугу к обочине, но этот момент наступит чуть позже, чем у Креты. На прямой Rio тоже неплох и реагирует лишь на выраженную колейность.
Боязнь высоты
«Повышенный» статус аукается не только на управляемости. Среди последствий частенько значится и жесткость подвески. Rio X-Line — ярчайший тому пример. Почти не потеряв уверенности в поворотах, X-Line утратил присущую обычным Rio толерантность к мелким асфальтовым неровностям. Любая дорожная «грязь» досконально транслируется на кузов и сиденья. На ямах покрупнее подвеска собирается с духом и держит удар.
Creta настроена на российскую действительность примерно так же, но всякая мелочь растворяется в недрах ходовой куда лучше. Не в последнюю очередь — благодаря большим шинам.
Кто настоящий магистр по части приручения наших дорог, так это Sandero Stepway. Сколько томов исписано на тему всеядности всего, что зиждется на платформе В0, но я не перестаю удивляться тому пофигизму, с которым Stepway чешет по «направлениям» любой степени убитости. На машине с вариатором картина еще позитивнее! Версии City достался электрогидроусилитель руля, и с ним почти отмыта единственная ложка дегтя — вибрации и толчки на руле практически исчезли.
А вот перед тем, как съехать с асфальта на Sandero City, нужно десять раз подумать. Вариатор лишил Renault важного оружия — внушительного дорожного просвета. Бесступенчатая трансмиссия образовала ступеньку в защите, она сильно торчит снизу и упирается в непаханый снег, нагребая перед собой отвал. Итог закономерен: колёса закапываются, приходится лезть за тросом.
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На тестовом Kia нет никакой защиты, потому и клиренс самый солидный — 185 мм. Если ее поставить, дорожный просвет будет 170–175 мм, на уровне Креты.
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Двигатель и вариатор Renault прикрыты металлической защитой. Но бесступенчатая трансмиссия заставила сделать в ней ступеньку — вот она, причина уменьшенного просвета.
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Под защитой Креты мы намерили 170 мм дорожного просвета. Для кроссовера показатель средний.
Высокий X-Line в мелких «ботинках» теперь поспевает на целине за Renault, чем раньше похвастаться не мог. При езде по полю больше не вспоминается анекдот про ежика, которому трава щекочет пузо. Впрочем, никаких иллюзий: Rio закопался там же, где и Renault. Привлекли Крету, которая всегда неплохо справлялась с грязями, - но это со всеми ведущими, а без поддержки задней оси спасатель быстро спекся. Пришлось толкать Hyundai вручную, а потом вызволять и остальных «проходимцев».
Привод решает
Казалось бы, рынок подтверждает результаты теста: победившая Creta уверенно держит лидерство в стане кроссоверов. Но кассу делают машины со всеми ведущими, а среди «недопривода» всё не так однозначно. При схожих с Rio X-Line габаритах она дарит больше простора и для небольшой семьи будет оптимальным вариантом. Но какой ценой? Тестовая «автоматическая» Creta в исполнении Travel тянет почти на миллион двести тысяч!
Если ищете переднеприводный кроссовер, чтобы возить себя любимого и не менее любимую пассию, то серебряный призер X-Line — хороший претендент. Сэкономите 100 тысяч рублей и полýчите щедрый список опций версии Prestige.
Sandero Stepway замыкает не только прайс-лист, но и наш подиум. Он насквозь пропитан бюджетными флюидами, а ездовые манеры навевают тоску. Но если удалось наскрести лишь 900 тысяч, а хочется почти кроссовер с автоматом (или с вариатором) и бесстрашной подвеской, то Stepway City — вне конкуренции.
Подробная техническая информация о героях нашего теста доступна по этой ссылке.
Кар-индекс учитывает эксплуатационные расходы на пробеге 70 000 км: плату за регистрацию и техосмотр, транспортный налог, затраты на ОСАГО, топливо и плановые ТО, а также потери при перепродаже машины.
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель
HYUNDAI CRETA
KIA RIO X-LINE
RENAULT SANDERO STEPWAY
Рабочее место водителя
Сиденья Креты и Rio похожи, но у Креты чуть лучше спрофилирована подушка. Кресло Sandero заметно мягче, ему недостает боковой поддержки и диапазона регулировки по высоте. Рули «корейцев» одинаково удобны и перемещаются в двух направлениях. Руль Renault регулируется только по углу наклона, а приборы перегружены. В Kia наружные зеркалá маленькие, заднее стекло перекрыто подголовниками. Зеркалá в Крете и Sandero побольше, обзор через салонное зеркало лучше. За схожие деньги Hyundai не имеет камеры заднего вида. Нет ее и в Renault.
Сиденье
8
8
7
Органы управления
9
9
8
Обзор
9
8
9
Салон
В Rio и Крете хватает отделений для мелких вещей. В Sandero нет ни площадки под смартфон, ни центрального бокса: явно сэкономили. Мéста для ног задних пассажиров в Renault тоже мало. В Kia ненамного больше, но посадка удобнее. В Hyundai — простор, и багажник наибольшего объема, к тому же практичный. У Rio высокий порог и меньший объем. Stepway — в аутсайдерах. Высокий порог не прикрыт пластиком.
Передняя часть
8
8
7
Задняя часть
8
7
7
Багажник
8
7
7
Ходовые качества
Реакции Икс-Лайна на повороты руля точны, а крены кузова немногим больше, чем у «низкой» машины. На прямой он стабилен. Hyundai чуть раньше теряет равновесие. Renault рано срывается в снос, усилие на руле линейно. Неплохую динамику не сильно портит вариатор. Creta пусть немного, но всё же отстает в ускорении. Тормозá «корейцев» радуют эффективностью. У Kia торможение резковато в начальной фазе: привод настроен неидеально. Эффективность замедления Renault чуть хуже.
Динамика
8
8
8
Тормоза
8
8
8
Управляемость
8
8
7
Комфорт
У всех — однозонный климат-контроль. В Rio есть обогрев руля, лобового стекла и задних сидений. У Креты руль тоже греется, а прочие обогревы доступны в более дорогих исполнениях. В Sandero обогрев руля и задних сидений отсутствует в принципе, блок микроклимата со световой индикацией самый неудобный. Creta не имеет ярко выраженного источника шума. В Rio солируют дорожные шумы, в Степвее доминируют аэродинамические. Renault лучший по плавности хода. «Корейцы» пожестче: X-Line собраннее на волнах, но расплачивается за это большей жесткостью на мелочовке.
Шум
8
8
8
Плавность хода
8
8
9
Климат
8
9
8
Приспособленность к России
Самый большой дорожный просвет — у Икс-Лайна, но это только под поддоном картера. При наличии защиты клиренс у всех машин одинаковый. То же касается углов въезда и съезда. Во всех машинах — полноценные запаски. Сеть официальных СТО у Renault разветвленная, а у «корейцев» еще шире. Kia и Hyundai предлагают более выгодные гарантийные условия.
Геометрическая проходимость
8
8
8
Сервис
9
8
8
Эксплуатация
8
8
8
Промежуточная оценка
8,20
8,07
7,80
Поведение вне дороги
Возможности переднеприводных машин весьма ограниченные. У каждой можно отключить противобуксовочную систему. Все автомобили нетрудно вывесить — ход подвески небольшой. Вариатор Renault не очень любит долгие пробуксовки, а выбраться задним ходом из ловушки проблематично — обороты двигателя ограничивает электроника. Ассистент спуска с горы есть только у Креты.
Энерговооруженность
9
8
8
Выносливость
8
8
8
Ходы подвесок
8
8
8
Общая оценка
8,22
8,06
7,80
HYUNDAI CRETA
KIA RIO X-LINE
RENAULT SANDERO STEPWAY
- Компактный электросамокат не займет много места в багажнике автомобиля. Возьмите его с собой в отпуск или поездку в другой город на выходные!
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