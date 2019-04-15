Rio X-Line, Creta и Sandero Stepway City: тест-драйв в цифрах

Сравнительный тест, с помощью которого мы хотели выяснить, какой из трех переднеприводных автомобилей с одинаковым дорожным просветом, двигателями 1.6 и автоматическими трансмиссиями способнее на бездорожье и практичнее, читайте по этой ссылке. Ниже — данные производителей, замеры «За рулем», сервис в цифрах, параметры геометрической проходимости и прочая важная техническая информация.
ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
HYUNDAI CRETA
KIA RIO X-LINE
RENAULT SANDERO STEPWAY CITY
Снаряженная / полная масса
1374 / 1825 кг
1269 / 1620 кг
1228 / 1582 кг
Время разгона 0–100 км/ч
12,1 с
11,6 с
11,9 с
Максимальная скорость
169 км/ч
183 км/ч
170 км/ч
Топливо / запас топлива
АИ-92, АИ-95 / 55 л
АИ-92, АИ-95 / 50 л
АИ-95 / 50 л
Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл
9,2 / 5,9 / 7,1 л / 100 км
8,9 / 5,6 / 6,8 л / 100 км
8,6 / 5,6 / 6,7 л / 100 км
ДВИГАТЕЛЬ
Тип
бензиновый
бензиновый
бензиновый
Расположение
спереди, поперечно
спереди, поперечно
спереди, поперечно
Конфигурация/число клапанов
Р4 / 16
Р4 / 16
Р4 / 16
Рабочий объем
1591 см³
1591 см³
1598 см³
Мощность
90 кВт / 123 л.с. при 6300 об/мин
90 кВт / 123 л.с. при 6300 об/мин
83 кВт / 113 л.с. при 5500 об/мин
Крутящий момент
151 Н·м при 4850 об/мин
151 Н·м при 4850 об/мин
152 Н·м при 4000 об/мин
ТРАНСМИССИЯ
Тип привода
передний
передний
передний
Коробка передач
А6
А6
CVT
Передаточные числа:
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44
4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44
3,87–0,53 / 3,65
Главная передача
3,96
3,38
3,88
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
Подвеска: спереди / сзади
McPherson / упругая балка
McPherson / упругая балка
McPherson / упругая балка
Рулевое управление
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭУР
реечное, с ЭГУР
Тормоза: спереди / сзади
дисковые,
дисковые,
дисковые, вентилируемые / барабанные
Шины
205/65 R16
185/65 R15
205/55 R16
СЕРВИС В ЦИФРАХ
Периодичность ТО
Гарантия
Дилеры (СТОА)
HYUNDAI CRETA
15 000 км или 12 месяцев
5 лет или 100 000 км
186
KIA RIO X-LINE
15 000 км или 12 месяцев
5 лет или 100 000 км
190
RENAULT SANDERO STEPWAY
15 000 км или 12 месяцев
3 года или 100 000 км
146
ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)
HYUNDAI CRETA
KIA RIO X-LINE
RENAULT SANDERO STEPWAY
Просвет
a
170 мм
185 мм
170 мм
b
230 мм
210 мм
225 мм
c
220 мм
235 мм
210 мм
Угол
α
22,5°
20,5°
21,0°
β
30,5°
29,5°
38,0°
γ
19,5°
18,5°
20,0°
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ
Модель
HYUNDAI CRETA
KIA RIO X-LINE
RENAULT SANDERO STEPWAY
Рабочее место водителя
Сиденья Креты и Rio похожи, но у Креты чуть лучше спрофилирована подушка. Кресло Sandero заметно мягче, ему недостает боковой поддержки и диапазона регулировки по высоте. Рули «корейцев» одинаково удобны и перемещаются в двух направлениях. Руль Renault регулируется только по углу наклона, а приборы перегружены. В Kia наружные зеркалá маленькие, заднее стекло перекрыто подголовниками. Зеркалá в Крете и Sandero побольше, обзор через салонное зеркало лучше. За схожие деньги Hyundai не имеет камеры заднего вида. Нет ее и в Renault.
Сиденье
8
8
7
Органы управления
9
9
8
Обзор
9
8
9
Салон
В Rio и Крете хватает отделений для мелких вещей. В Sandero нет ни площадки под смартфон, ни центрального бокса: явно сэкономили. Мéста для ног задних пассажиров в Renault тоже мало. В Kia ненамного больше, но посадка удобнее. В Hyundai — простор, и багажник наибольшего объема, к тому же практичный. У Rio высокий порог и меньший объем. Stepway — в аутсайдерах. Высокий порог не прикрыт пластиком.
Передняя часть
8
8
7
Задняя часть
8
7
7
Багажник
8
7
7
Ходовые качества
Реакции Икс-Лайна на повороты руля точны, а крены кузова немногим больше, чем у «низкой» машины. На прямой он стабилен. Hyundai чуть раньше теряет равновесие. Renault рано срывается в снос, усилие на руле линейно. Неплохую динамику не сильно портит вариатор. Creta пусть немного, но всё же отстает в ускорении. Тормозá «корейцев» радуют эффективностью. У Kia торможение резковато в начальной фазе: привод настроен неидеально. Эффективность замедления Renault чуть хуже.
Динамика
8
8
8
Тормоза
8
8
8
Управляемость
8
8
7
Комфорт
У всех — однозонный климат-контроль. В Rio есть обогрев руля, лобового стекла и задних сидений. У Креты руль тоже греется, а прочие обогревы доступны в более дорогих исполнениях. В Sandero обогрев руля и задних сидений отсутствует в принципе, блок микроклимата со световой индикацией самый неудобный. Creta не имеет ярко выраженного источника шума. В Rio солируют дорожные шумы, в Степвее доминируют аэродинамические. Renault лучший по плавности хода. «Корейцы» пожестче: X-Line собраннее на волнах, но расплачивается за это большей жесткостью на мелочовке.
Шум
8
8
8
Плавность хода
8
8
9
Климат
8
9
8
Приспособленность к России
Самый большой дорожный просвет — у Икс-Лайна, но это только под поддоном картера. При наличии защиты клиренс у всех машин одинаковый. То же касается углов въезда и съезда. Во всех машинах — полноценные запаски. Сеть официальных СТО у Renault разветвленная, а у «корейцев» еще шире. Kia и Hyundai предлагают более выгодные гарантийные условия.
Геометрическая проходимость
8
8
8
Сервис
9
8
8
Эксплуатация
8
8
8
Промежуточная оценка
8,20
8,07
7,80
Поведение вне дороги
Возможности переднеприводных машин весьма ограниченные. У каждой можно отключить противобуксовочную систему. Все автомобили нетрудно вывесить — ход подвески небольшой. Вариатор Renault не очень любит долгие пробуксовки, а выбраться задним ходом из ловушки проблематично — обороты двигателя ограничивает электроника. Ассистент спуска с горы есть только у Креты.
Энерговооруженность
9
8
8
Выносливость
8
8
8
Ходы подвесок
8
8
8
Общая оценка
8,22
8,06
7,80
|
HYUNDAI CRETA
|
KIA RIO X-LINE
|
RENAULT SANDERO STEPWAY
Читать комментарии