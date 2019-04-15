Rio X-Line, Creta и Sandero Stepway City: тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали автомобили и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник, дополняющий ездовые впечатления.

Сравнительный тест, с помощью которого мы хотели выяснить, какой из трех переднеприводных автомобилей с одинаковым дорожным просветом, двигателями 1.6 и автоматическими трансмиссиями способнее на бездорожье и практичнее, читайте по этой ссылке. Ниже — данные производителей, замеры «За рулем», сервис в цифрах, параметры геометрической проходимости и прочая важная техническая информация.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI CRETA KIA RIO X-LINE RENAULT SANDERO STEPWAY CITY Снаряженная / полная масса 1374 / 1825 кг 1269 / 1620 кг 1228 / 1582 кг Время разгона 0–100 км/ч 12,1 с 11,6 с 11,9 с Максимальная скорость 169 км/ч 183 км/ч 170 км/ч Топливо / запас топлива АИ-92, АИ-95 / 55 л АИ-92, АИ-95 / 50 л АИ-95 / 50 л Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл 9,2 / 5,9 / 7,1 л / 100 км 8,9 / 5,6 / 6,8 л / 100 км 8,6 / 5,6 / 6,7 л / 100 км ДВИГАТЕЛЬ Тип бензиновый бензиновый бензиновый Расположение спереди, поперечно спереди, поперечно спереди, поперечно Конфигурация/число клапанов Р4 / 16 Р4 / 16 Р4 / 16 Рабочий объем 1591 см³ 1591 см³ 1598 см³ Мощность 90 кВт / 123 л.с. при 6300 об/мин 90 кВт / 123 л.с. при 6300 об/мин 83 кВт / 113 л.с. при 5500 об/мин Крутящий момент 151 Н·м при 4850 об/мин 151 Н·м при 4850 об/мин 152 Н·м при 4000 об/мин ТРАНСМИССИЯ Тип привода передний передний передний Коробка передач А6 А6 CVT Передаточные числа:

I / II / III / IV / V / VI / з.х. 4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44 4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44 3,87–0,53 / 3,65 Главная передача 3,96 3,38 3,88 ХОДОВАЯ ЧАСТЬ Подвеска: спереди / сзади McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка McPherson / упругая балка Рулевое управление реечное, с ЭУР реечное, с ЭУР реечное, с ЭГУР Тормоза: спереди / сзади дисковые,

вентилируемые / дисковые дисковые,

вентилируемые / дисковые дисковые, вентилиру­емые / барабанные Шины 205/65 R16 185/65 R15 205/55 R16

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО Гарантия Дилеры (СТОА) HYUNDAI CRETA 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км 186 KIA RIO X-LINE 15 000 км или 12 месяцев 5 лет или 100 000 км 190 RENAULT SANDERO STEPWAY 15 000 км или 12 месяцев 3 года или 100 000 км 146

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

HYUNDAI CRETA KIA RIO X-LINE RENAULT SANDERO STEPWAY Просвет a 170 мм 185 мм 170 мм b 230 мм 210 мм 225 мм c 220 мм 235 мм 210 мм Угол α 22,5° 20,5° 21,0° β 30,5° 29,5° 38,0° γ 19,5° 18,5° 20,0°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель HYUNDAI CRETA KIA RIO X-LINE RENAULT SANDERO STEPWAY Рабочее место водителя Сиденья Креты и Rio похожи, но у Креты чуть лучше спрофилирована подушка. Кресло Sandero заметно мягче, ему недостает боковой поддержки и диапазона регулировки по высоте. Рули «корейцев» одинаково удобны и перемещаются в двух направлениях. Руль Renault регулируется только по углу наклона, а приборы перегружены. В Kia наружные зеркалá маленькие, заднее стекло перекрыто подголовниками. Зеркалá в Крете и Sandero побольше, обзор через салонное зеркало лучше. За схожие деньги Hyundai не имеет камеры заднего вида. Нет ее и в Renault. Сиденье 8 8 7 Органы управления 9 9 8 Обзор 9 8 9 Салон В Rio и Крете хватает отделений для мелких вещей. В Sandero нет ни площадки под смартфон, ни центрального бокса: явно сэкономили. Мéста для ног задних пассажиров в Renault тоже мало. В Kia ненамного больше, но посадка удобнее. В Hyundai — простор, и багажник наибольшего объема, к тому же практичный. У Rio высокий порог и меньший объем. Stepway — в аутсайдерах. Высокий порог не прикрыт пластиком. Передняя часть 8 8 7 Задняя часть 8 7 7 Багажник 8 7 7 Ходовые качества Реакции Икс-Лайна на повороты руля точны, а крены кузова немногим больше, чем у «низкой» машины. На прямой он стабилен. Hyundai чуть раньше теряет равновесие. Renault рано срывается в снос, усилие на руле линейно. Неплохую динамику не сильно портит вариатор. Creta пусть немного, но всё же отстает в ускорении. Тормозá «корейцев» радуют эффективностью. У Kia торможение резковато в начальной фазе: привод настроен неидеально. Эффективность замедления Renault чуть хуже. Динамика 8 8 8 Тормоза 8 8 8 Управляемость 8 8 7 Комфорт У всех — однозонный климат-контроль. В Rio есть обогрев руля, лобового стекла и задних сидений. У Креты руль тоже греется, а прочие обогревы доступны в более дорогих исполнениях. В Sandero обогрев руля и задних сидений отсутствует в принципе, блок микроклимата со световой индикацией самый неудобный. Creta не имеет ярко выраженного источника шума. В Rio солируют дорожные шумы, в Степвее доминируют аэродинамические. Renault лучший по плавности хода. «Корейцы» пожестче: X-Line собраннее на волнах, но расплачивается за это большей жесткостью на мелочовке. Шум 8 8 8 Плавность хода 8 8 9 Климат 8 9 8 Приспособленность к России Самый большой дорожный просвет — у Икс-Лайна, но это только под поддоном картера. При наличии защиты клиренс у всех машин одинаковый. То же касается углов въезда и съезда. Во всех машинах — полноценные запаски. Сеть официальных СТО у Renault разветвленная, а у «корейцев» еще шире. Kia и Hyundai предлагают более выгодные гарантийные условия. Геометрическая проходимость 8 8 8 Сервис 9 8 8 Эксплуатация 8 8 8 Промежуточная оценка 8,20 8,07 7,80 Поведение вне дороги Возможности переднеприводных машин весьма ограниченные. У каждой можно отключить противобуксовочную систему. Все автомобили нетрудно вывесить — ход подвески небольшой. Вариатор Renault не очень любит долгие пробуксовки, а выбраться задним ходом из ловушки проблематично — обороты двигателя ограничивает электроника. Ассистент спуска с горы есть только у Креты. Энерговооруженность 9 8 8 Выносливость 8 8 8 Ходы подвесок 8 8 8 Общая оценка 8,22 8,06 7,80