Rio X-Line, Creta и Sandero Stepway City: тест-драйв в цифрах

Эксперты «За рулем» протестировали автомобили и на основе испытаний и данных производителей подготовили подробный технический справочник, дополняющий ездовые впечатления.

Kia Rio X Line
Kia Rio X Line

Kia > Rio X Line

Hyundai Creta
Hyundai Creta

Hyundai > Creta

Renault Sandero
Renault Sandero

Renault > Sandero

Сравнительный тест, с помощью которого мы хотели выяснить, какой из трех переднеприводных автомобилей с одинаковым дорожным просветом, двигателями 1.6 и автоматическими трансмиссиями способнее на бездорожье и практичнее, читайте по этой ссылке. Ниже — данные производителей, замеры «За рулем», сервис в цифрах, параметры геометрической проходимости и прочая важная техническая информация.

ДАННЫЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

HYUNDAI CRETA

KIA RIO X-LINE

RENAULT SANDERO STEPWAY CITY

Снаряженная / полная масса

1374 / 1825 кг

1269 / 1620 кг

1228 / 1582 кг

Время разгона 0–100 км/ч

12,1 с

11,6 с

11,9 с

Максимальная скорость

169 км/ч

183 км/ч

170 км/ч

Топливо / запас топлива

АИ-92, АИ-95 / 55 л

АИ-92, АИ-95 / 50 л

АИ-95 / 50 л

Расход топлива: городской / загородный / смешанный цикл

9,2 / 5,9 / 7,1 л / 100 км

8,9 / 5,6 / 6,8 л / 100 км

8,6 / 5,6 / 6,7 л / 100 км

ДВИГАТЕЛЬ

Тип

бензиновый

бензиновый

бензиновый

Расположение

спереди, поперечно

спереди, поперечно

спереди, поперечно

Конфигурация/число клапанов

Р4 / 16

Р4 / 16

Р4 / 16

Рабочий объем

1591 см³

1591 см³

1598 см³

Мощность

90 кВт / 123 л.с. при 6300 об/мин

90 кВт / 123 л.с. при 6300 об/мин

83 кВт / 113 л.с. при 5500 об/мин

Крутящий момент

151 Н·м при 4850 об/мин

151 Н·м при 4850 об/мин

152 Н·м при 4000 об/мин

ТРАНСМИССИЯ

Тип привода

передний

передний

передний

Коробка передач

А6

А6

CVT

Передаточные числа:
I / II / III / IV / V / VI / з.х.

4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44

4,40 / 2,73 / 1,83 / 1,39 / 1,00 / 0,77 / 3,44

3,87–0,53 / 3,65

Главная передача

3,96

3,38

3,88

ХОДОВАЯ ЧАСТЬ

Подвеска: спереди / сзади

McPherson / упругая балка

McPherson / упругая балка

McPherson / упругая балка

Рулевое управление

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭУР

реечное, с ЭГУР

Тормоза: спереди / сзади

дисковые,
вентилируемые / дисковые

дисковые,
вентилируемые / дисковые

дисковые, вентилиру­емые / барабанные

Шины

205/65 R16

185/65 R15

205/55 R16

СЕРВИС В ЦИФРАХ

Периоди­чность ТО

Гарантия

Дилеры (СТОА)

HYUNDAI CRETA

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 100 000 км

186

KIA RIO X-LINE

15 000 км или 12 месяцев

5 лет или 100 000 км

190

RENAULT SANDERO STEPWAY

15 000 км или 12 месяцев

3 года или 100 000 км

146

ПАРАМЕТРЫ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОХОДИМОСТИ (замеры «За рулем»)

HYUNDAI CRETA

KIA RIO X-LINE

RENAULT SANDERO STEPWAY

Просвет

a

170 мм

185 мм

170 мм

b

230 мм

210 мм

225 мм

c

220 мм

235 мм

210 мм

Угол

α

22,5°

20,5°

21,0°

β

30,5°

29,5°

38,0°

γ

19,5°

18,5°

20,0°

ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА АВТОМОБИЛЕЙ

Баллы проставляются коллегиально, группой экспертов ЗР. Оценка не является абсолютной, она показывает место машины в данном тесте с конкретными соперниками. Максимальная оценка — 10 баллов (идеал). 8 баллов — норма для машин этого класса.

Модель

HYUNDAI CRETA

KIA RIO X-LINE

RENAULT SANDERO STEPWAY

Рабочее место водителя

Сиденья Креты и Rio похожи, но у Креты чуть лучше спрофилирована подушка. Кресло Sandero заметно мягче, ему недостает боковой поддержки и диапазона регулировки по высоте. Рули «корейцев» одинаково удобны и перемещаются в двух направлениях. Руль Renault регулируется только по углу наклона, а приборы перегружены. В Kia наружные зеркалá маленькие, заднее стекло перекрыто подголовниками. Зеркалá в Крете и Sandero побольше, обзор через салонное зеркало лучше. За схожие деньги Hyundai не имеет камеры заднего вида. Нет ее и в Renault.

Сиденье

8

8

7

Органы управления

9

9

8

Обзор

9

8

9

Салон

В Rio и Крете хватает отделений для мелких вещей. В Sandero нет ни площадки под смартфон, ни центрального бокса: явно сэкономили. Мéста для ног задних пассажиров в Renault тоже мало. В Kia ненамного больше, но посадка удобнее. В Hyundai — простор, и багажник наибольшего объема, к тому же практичный. У Rio высокий порог и меньший объем. Stepway — в аутсайдерах. Высокий порог не прикрыт пластиком.

Передняя часть

8

8

7

Задняя часть

8

7

7

Багажник

8

7

7

Ходовые качества

Реакции Икс-Лайна на повороты руля точны, а крены кузова немногим больше, чем у «низкой» машины. На прямой он стабилен. Hyundai чуть раньше теряет равновесие. Renault рано срывается в снос, усилие на руле линейно. Неплохую динамику не сильно портит вариатор. Creta пусть немного, но всё же отстает в ускорении. Тормозá «корейцев» радуют эффективностью. У Kia торможение резковато в начальной фазе: привод настроен неидеально. Эффективность замедления Renault чуть хуже.

Динамика

8

8

8

Тормоза

8

8

8

Управляемость

8

8

7

Комфорт

У всех — однозонный климат-контроль. В Rio есть обогрев руля, лобового стекла и задних сидений. У Креты руль тоже греется, а прочие обогревы доступны в более дорогих исполнениях. В Sandero обогрев руля и задних сидений отсутствует в принципе, блок микроклимата со световой индикацией самый неудобный. Creta не имеет ярко выраженного источника шума. В Rio солируют дорожные шумы, в Степвее доминируют аэродинамические. Renault лучший по плавности хода. «Корейцы» пожестче: X-Line собраннее на волнах, но расплачивается за это большей жесткостью на мелочовке.

Шум

8

8

8

Плавность хода

8

8

9

Климат

8

9

8

Приспособленность к России

Самый большой дорожный просвет — у Икс-Лайна, но это только под поддоном картера. При наличии защиты клиренс у всех машин одинаковый. То же касается углов въезда и съезда. Во всех машинах — полноценные запаски. Сеть официальных СТО у Renault разветвленная, а у «корейцев» еще шире. Kia и Hyundai предлагают более выгодные гарантийные условия.

Геометрическая проходимость

8

8

8

Сервис

9

8

8

Эксплуатация

8

8

8

Промежуточная оценка

8,20

8,07

7,80

Поведение вне дороги

Возможности переднеприводных машин весьма ограниченные. У каждой можно отключить противобуксовочную систему. Все автомобили нетрудно вывесить — ход подвески небольшой. Вариатор Renault не очень любит долгие пробуксовки, а выбраться задним ходом из ловушки проблематично — обороты двигателя ограничивает электроника. Ассистент спуска с горы есть только у Креты.

Энерговооруженность

9

8

8

Выносливость

8

8

8

Ходы подвесок

8

8

8

Общая оценка

8,22

8,06

7,80

HYUNDAI CRETA

Просторный задний ряд, вместительный на фоне соперников багажник; хороший баланс шасси
Невыдающаяся динамика; бедное оснащение на фоне высокой цены; скучный дизайн

KIA RIO X-LINE

Неплохая управляемость; хорошее оснащение за приемлемую цену; проработанная эргономика
Жестковатая на дорожной мелочи подвеска; тесный задний ряд

RENAULT SANDERO STEPWAY

Неплохая динамика; энергоемкая подвеска; приятная цена
Посредственная управляемость; огрехи в эргономике, тесные задний ряд и багажник

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