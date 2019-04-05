Как проводятся тесты ЗР: секреты работы экспертов

В недавнем сравнительном тесте сошлись новенький Kia Ceed SW и универсал Ford Focus третьего поколения. Победителем из этого сражения вышел Ceed SW. Но за счет чего ему досталась эта победа? Давайте разберем, как именно формируются экспертные оценки.

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Как мы всегда указываем, баллы выставляются после детального обсуждения всей экспертной группы.

В нашей методике принята десятибалльная система оценки. Восемь баллов обычно ставим, если какой-то параметр соответствует норме для класса. Кроме того, важно отметить, что баллы не «сквозные» и выводятся в контексте каждого конкретного случая. Один и тот же автомобиль в разных тестах может получить разные оценки в зависимости от того, с кем он соревнуется.

Итак, выясним, откуда берется разница в баллах, на примере одного сравнительного теста универсалов.

Для начала вспомним, как же распределились баллы.

Экспертная оценка автомобилей

Модель FOCUS TURNIER CEED SW Рабочее место водителя В обоих автомобилях сиденье водителя хорошо спрофилировано; у Фокуса чуть лучше спинка, у Сида — подушка. Паритет и с органами управления. У Kia прекрасная комбинация приборов и удобный руль. У Фокуса нелинейная оцифровка спидометра требует привыкания. По части обзорности Focus заметно уступает Сиду: массивные основания стоек осложняют обзор вперед. У Kia слепые зоны заметно меньше, хотя наружные зеркалá не самые большие. Выручает мониторинг слепых зон. Сиденье 9 9 Органы управления 9 9 Обзор 7 8 Салон По пространству в передней части салона оба универсала близки. Но у Kia лучше обстоят дела с его организацией: есть две удобные площадки под смартфон, бокс между передними сиденьями больше. В Фокусе задний ряд теснее: меньше мéста для ног, а высокий центральный туннель неудобен для среднего пассажира. Ceed предлагает больше пространства во всех направлениях. Объемы багажников близки. У Форда выше поднимается пятая дверь, ниже порог и шире проем (1050 мм против 1030 мм у Сида). В Сиде очень удобное подполье, а спинки задних сидений разделены на три части. Передняя часть 8 9 Задняя часть 7 8 Багажник 9 9 Ходовые качества В предельной динамике «атмосферный» Ford уступает Сиду. А по управлению тягой — равенство. Роботы обоих универсалов не быстры; управляемость и Фокуса, и Сида не вызывает вопросов — прекрасная обратная связь, точные реакции, стабильность на прямой. Тормозá лучше у Форда: правильнее настроен привод. У Kia замедление слишком резкое в начальной фазе нажатия на педаль. Динамика 8 9 Тормоза 9 8 Управляемость 9 9 Комфорт Два универсала близки по энергоемкости подвески. Focus чуть лучше чувствует себя на средних неровностях, Ceed увереннее изолирует мелочевку. Что касается шумоизоляции, у Форда солирует двигатель, в Kia больше всего слышно дорожные шумы. У обоих автомобилей обогреваются лобовое стекло и руль. Возможности климат-контроля Сида шире: есть обогрев задних сидений и дефлекторы для пассажиров заднего ряда. Шум 8 8 Плавность хода 8 8 Климат 8 9 Приспособленность к России Двигатель и коробка передач в Сиде прикрыты пластиковой защитой, Focus снабдили только фетровым пыльником. Дорожный просвет у обоих автомобилей скромный. В багажнике у каждого — докатка. Дилерская сеть Форда довольно широкая, но у «корейца» она еще более разветвленная. К тому же марка Kia традиционно сильна в вопросах гарантии (хотя и с оговорками). Геометрическая проходимость 8 9 Сервис 9 10 Эксплуатация 8 8 Общая оценка 8,27 8,67



Обзорность

По этому параметру универсал от Форда однозначно слабее Киа. Мы оцениваем как естественный обзор через стекла и зеркала, так и наличие электронных помощников — датчиков парковки, камеры заднего вида и тому подобное. С последними у машин паритет — камеры одинакового качества с динамической разметкой. Есть датчики парковки. А вот с естественным обзором у Фокуса хуже. В первую очередь это касается обзора вперед. Передние стойки мало того, что очень массивные, так еще и сильно сдвинуты вперед. Из-за этого впереди образуются очень большие «слепые» зоны, из-за которых водителю сложнее проезжать перекрестки или выезжать на дорогу с прилегающей территории.

Kia Ceed SW

Ford Focus Turnier

Тормозная система

Здесь лидерство уже за Фордом.

При оценке тормозной системы мы оцениваем множество факторов. Это и эффективность замедления, и стабильность автомобиля при торможении на смешанном покрытии, и настройка привода педали.

С эффективностью замедления у обеих машин проблем нет. А вот дальше есть отличия. Сиду не хватает стабильности при торможении на «миксте», из-за чего требуется подруливать. К тому же информативность привода у Киа не идеальна — в начальной фазе нажатия на педаль отклик слишком резкий. Эти два фактора и привели к тому, что оценка за тормозную систему у Сида ниже.

Kia Ceed SW

Ford Focus Turnier

Микроклимат

В данном случае мы не оцениваем работу только самого климат-контроля — удобство пользования, эффективность работы. Также немалую роль играет наличие дополнительных теплых опций, таких как обогрев лобового стекла или руля. И тут Ceed впереди именно из-за этого. У него есть обогрев задних сидений, которого у третьего Фокуса нет даже в теории.

Kia Ceed SW

Kia Ceed SW

Ford Focus Turnier

Динамика

Мы уже не раз ругали нынешний Kia Ceed за неудобство управления тягой из-за неадекватной работы роботизированной коробки. Но в данном случае преселектив Powershift у Форда ничуть не лучше. Он так же медлит с переключениями и далеко не всегда делает это в нужный момент. При этом двигатель Сида обладает большим моментом в широком диапазоне оборотов, из-за чего в предельном ускорении Киа заметно превосходит Форд. Отсюда и разница в баллах.

Kia Ceed SW

Ford Focus Turnier

Передняя часть автомобиля

В этом пункте мы оцениваем целый комплекс характеристик. Это и удобство посадки и высадки, изапас пространства для головы и по ширине. Плюс не забываем про удобство пользования мультимедийной системой. Ну и конечно, важную роль играет организация пространства — речь об отделениях, площадках для смартфонов, вещевом ящике и т.д. Вот именно по этому пункту большой возраст Фокуса чувствуется как нигде. В вопросе организации пространства Киа лидирует.

Kia Ceed SW

Ford Focus Turnier

Kia Ceed SW

Ford Focus Turnier

Задняя часть автомобиля

Тут тоже все очевидно. По запасу пространства Focus заметно уступает. Это касается и запаса места для ног, и ширины салона. К тому же центральный туннель высокий — в Kia среднему пассажиру гораздо комфортнее.

Kia Ceed SW

Ford Focus Turnier

Геометрическая проходимость

Тут для нас важен не только дорожный просвет, но и расстояние под передним бампером, а также наличие защиты двигателя и то, из какого материала она выполнена.

Если говорить о просвете под бампером, то между нашими универсалами принципиальной разницы нет. Но что касается клиренса... Под пластиковым шитом в Kia 170 мм, в то время как у Форда — только 130 мм. Да и защиты как таковой нет — только фетровый пыльник. Потому и балл ниже.

Kia Ceed SW

Ford Focus Turnier

Багажник

А вот это тот случай, когда различные достоинства и недостатки у двух автомобилей привели к одинаковой оценке.

С одной стороны — багажник Сида практически не уступает в объеме, имеет отличный органайзер в подполье, а также такие приятные дополнения, как рельсы с мобильной перегородкой.

С другой стороны, грузовой отсек Форда имеет достоинства, которых Киа лишен. Это более низкая погрузочная высота в сочетании с поднимающейся выше дверью багажника. К тому же порог из некрашеного пластика позволяет при загрузке поставить груз на бампер, не боясь испортить лакокрасочное покрытие. Сам багажник шире и выше до складной шторки, что тоже плюс.

В итоге сочетание достоинств и недостатков дали одинаковую оценку.

Kia Ceed SW

Kia Ceed SW

Ford Focus Turnier

Ford Focus Turnier

Как мы видим, на результат теста влияет абсолютно всё. И даже если автомобиль проиграл, не стоит делать поспешных выводов. Это вовсе не означает, что машина плохая. Лучше внимательно изучить таблицу. Кто знает, возможно, те параметры, где проигравший оказался слабее, для вас не столь приоритетны.