Новая Гранта: чем она реально лучше старой?

С рестайлингом Lada Granta изменилась не радикально, а в нюансах. Чтобы не упустить ни один из них, эксперты «За рулем» поставили рядом старую и новую машины и теперь точно знают, как далеко ушел прогресс на АВТОВАЗе.

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Покупатели недорогих машин считают каждую копейку и не желают слушать рассуждения о росте цен: какое нам дело до того, что локализованные компоненты производятся на импортном оборудовании и зачастую из импортного же сырья? И как не обращать внимания на разговоры диванных экспертов о том, что АВТОВАЗ наживается на потребителях и что красная цена Гранте — тысяч двести, максимум двести пятьдесят?

В реальности с диапазоном цен от 420 000 до 634 000 рублей Гранта остается самым доступным новым автомобилем. По состоянию на декабрь прошлого года семейство Гранты с влившимися в его ряды бывшими Калинами — хэтчбеком и универсалом — вырвалась на первое место по продажам в России. Злословить можно сколько угодно, но победителей не судят — даже если выбирают их не от жиру.

Сердечная недостаточность

Дорестайлинговая редакционная Гранта пробежала больше 100 000 км. Восьмиклапанный двигатель (87 л.с.) сохранил достаточную бодрость для езды по городу, значит на новой машине с ним проблем не будет.

Гранту выпускают с 2011 года, редакционная машина сошла с конвейера в 2012‑м. Двигатель у нее самый простенький — восьмиклапанник с облегченной шатунно-поршневой группой. Из наворотов — только кондиционер и передние электростеклоподъемники. Отличный вариант для проверки масштабов прогресса за семь лет жизни. Против редакционной труженицы мы выставили две новенькие Гранты — седан с механической коробкой и лифтбек с автоматом.

Гранта Вестовна похорошела! Номерной знак переехал на крышку багажника, и корма выглядит более легкой. Сочетание 106‑сильного двигателя с механической коробкой — лучший вариант для дальнобоя.

Лифтбек (это самый практичный и симпатичный кузов в линейке) нам достался с автоматом Jatco и 98‑сильным мотором. Силовой агрегат хорош — если не жалко доплатить 55 000–65 000 рублей.



Главная проблема Гранты — устаревшая платформа. Невнятные ездовые повадки, ватное рулевое управление… Можно играть характеристиками подвески, но чуда не произойдет. Рестайлинговая машина, у которой лишь пара тысяч на одометре, не стала лучше даже на фоне подуставшего редакционного седана, за плечами которого больше 100 000 км.