Новая Гранта: чем она реально лучше старой?

Покупатели недорогих машин считают каждую копейку и не желают слушать рассуждения о росте цен: какое нам дело до того, что локализованные компоненты производятся на импортном оборудовании и зачастую из импортного же сырья? И как не обращать внимания на разговоры диванных экспертов о том, что АВТОВАЗ наживается на потребителях и что красная цена Гранте — тысяч двести, максимум двести пятьдесят?
В реальности с диапазоном цен от 420 000 до 634 000 рублей Гранта остается самым доступным новым автомобилем. По состоянию на декабрь прошлого года семейство Гранты с влившимися в его ряды бывшими Калинами — хэтчбеком и универсалом — вырвалась на первое место по продажам в России. Злословить можно сколько угодно, но победителей не судят — даже если выбирают их не от жиру.
Сердечная недостаточность
Гранту выпускают с 2011 года, редакционная машина сошла с конвейера в 2012‑м. Двигатель у нее самый простенький — восьмиклапанник с облегченной шатунно-поршневой группой. Из наворотов — только кондиционер и передние электростеклоподъемники. Отличный вариант для проверки масштабов прогресса за семь лет жизни. Против редакционной труженицы мы выставили две новенькие Гранты — седан с механической коробкой и лифтбек с автоматом.
|
Гранта Вестовна похорошела! Номерной знак переехал на крышку багажника, и корма выглядит более легкой. Сочетание 106‑сильного двигателя с механической коробкой — лучший вариант для дальнобоя.
|
Лифтбек (это самый практичный и симпатичный кузов в линейке) нам достался с автоматом Jatco и 98‑сильным мотором. Силовой агрегат хорош — если не жалко доплатить 55 000–65 000 рублей.
Одновременно с проведением рестайлинга АВТОВАЗ перешел на «безвтыковые» двигатели 1.6. Новые поршни в случае обрыва ремня ГРМ теперь не встретятся с клапанами. Приветствуем «безвтык»: редакционный седан показал нам последствия обрыва ремня ГРМ. И дело тут не в экономии на обслуживании, а в качестве комплектующих.
Надежность? Вряд ли замена поршней как-то сказалась на ней.Тягово‑мощностные характеристики не изменились. Базовый восьмиклапанник о 87 силах на удивление бодр — для города его хватает. Если автомобиль не сильно нагружен, не спасует и на трассе. Для поездок всей семьей и с полным багажником лучше взять 16‑клапанную версию мощностью 106 л.с. - при прочих равных она дороже лишь на 15 000 рублей.
Гранта оказалась в привилегированном положении относительно Весты. Я про обновленную роботизированную коробку версии 2.0 с ускоренной сменой передач, «ползущим» и «зимним» режимами. Весте такой робот доступен только с мотором 1.8, а на 106‑сильную Гранту 1.6 его уже ставят.
На роботизированной Гранте я пока не ездил, но полагаю, что настройка коробки принципиально не отличается от вестовской, - и потому отговаривать от такого варианта не стану.
А на машине с классическим автоматом Jatco с четырьмя ступенями я поездил вволю. Он по-прежнему идет в связке с промежуточным по мощности 98‑сильным двигателем. Дружба у японской коробки и вазовского мотора сложилась: задержки при переключениях минимальные, электроника быстро понимает, чего хочет водитель. Это лучший силовой агрегат из всего грантовского ассортимента. Но — дороговато: доплата относительно робота 30–40 тысяч (в зависимости от комплектации), а относительно механической коробки 55–65 тысяч. Импортный овес нынче дорог!
В обновленной Гранте заметно тише, даже с поправкой на расплодившихся с годами в редакционной машине «сверчков». Улучшенная шумоизоляция появилась несколько лет назад (нашему седану такая не досталась) — сначала на машинах в топовых комплектациях, а позже на всех Грантах и Калинах. Но и рестайлинг внес свою лепту. Теперь в колесных арках — фетровые подкрылки, снижающие уровень проникающего в салон шума.
Не выколпаковалиНеизлеченных болячек еще много. Помимо посредственной управляемости, раздражает высокая вибронагруженность. Дрожь ощущается везде, причем стоять на холостом ходу неприятнее, чем ехать, - в движении хоть что-то можно списать на кривой асфальт. Даже если речь идет о самой дешевой машине, такая проблема должна вызывать стыд.
Чтобы ехать прямо, руль надо чуть повернуть вправо — как и на редакционной машине со сложной судьбой, но правильным сходом-развалом. А коробкой передач молодая Гранта воет покруче пожилой! Фамильные ценности: что-то надо подкрутить, что-то со временем само притрется. Странно даже, что дверные замки на новой Гранте работают на порядок мягче и тише.
* * *
Так чем новая Гранта лучше старой? Она симпатичнее. И явно тише. Моторы те же, но теперь — «безвтыковые». Хронические болячки в части управляемости и вибраций не вылечены, и именно они создают ощущение, что давно знакомый продукт подали в более яркой упаковке.
Думаю, ситуация принципиально изменится годика через четыре, когда появится совсем новая Гранта на платформе В0. А пока выбирать не приходится — с тощим-то кошельком.
|Гранта стала симпатичнее и тише
|Мы ждали большего
- Различные аксессуары для Лады представлены в нашем интернет-магазине. Актуальное сейчас предложение — автомобильные коврики и упоры капота. Для многих автомобилей будет полезен и водосток лобового стекла.
Читать комментарии (39)