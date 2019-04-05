Новая Гранта: чем она реально лучше старой?

С рестайлингом Lada Granta изменилась не радикально, а в нюансах. Чтобы не упустить ни один из них, эксперты «За рулем» поставили рядом старую и новую машины и теперь точно знают, как далеко ушел прогресс на АВТОВАЗе.

Lada Granta
Lada Granta

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Покупатели недорогих машин считают каждую копейку и не желают слушать рассуждения о росте цен: какое нам дело до того, что локализованные компоненты производятся на импортном оборудовании и зачастую из импортного же сырья? И как не обращать внимания на разговоры диванных экспертов о том, что АВТОВАЗ наживается на потребителях и что красная цена Гранте — тысяч двести, максимум двести пятьдесят?

В реальности с диапазоном цен от 420 000 до 634 000 рублей Гранта остается самым доступным новым автомобилем. По состоянию на декабрь прошлого года семейство Гранты с влившимися в его ряды бывшими Калинами — хэтчбеком и универсалом — вырвалась на первое место по продажам в России. Злословить можно сколько угодно, но победителей не судят — даже если выбирают их не от жиру.

Сердечная недостаточность

Дорестайлинговая редакционная Гранта пробежала больше 100 000 км. Восьмиклапанный двигатель (87 л.с.) сохранил достаточную бодрость для езды по городу, значит на новой машине с ним проблем не будет.
Дорестайлинговая редакционная Гранта пробежала больше 100 000 км. Восьмиклапанный двигатель (87 л.с.) сохранил достаточную бодрость для езды по городу, значит на новой машине с ним проблем не будет.

Гранту выпускают с 2011 года, редакционная машина сошла с конвейера в 2012‑м. Двигатель у нее самый простенький — восьмиклапанник с облегченной шатунно-поршневой группой. Из наворотов — только кондиционер и передние электростеклоподъемники. Отличный вариант для проверки масштабов прогресса за семь лет жизни. Против редакционной труженицы мы выставили две новенькие Гранты — седан с механической коробкой и лифтбек с автоматом.

Гранта Вестовна похорошела! Номерной знак переехал на крышку багажника, и корма выглядит более легкой. Сочетание 106‑сильного двигателя с механической коробкой — лучший вариант для дальнобоя.
Гранта Вестовна похорошела! Номерной знак переехал на крышку багажника, и корма выглядит более легкой. Сочетание 106‑сильного двигателя с механической коробкой — лучший вариант для дальнобоя.

Лифтбек (это самый практичный и симпатичный кузов в линейке) нам достался с автоматом Jatco и 98‑сильным мотором. Силовой агрегат хорош — если не жалко доплатить 55 000–65 000 рублей.
Лифтбек (это самый практичный и симпатичный кузов в линейке) нам достался с автоматом Jatco и 98‑сильным мотором. Силовой агрегат хорош — если не жалко доплатить 55 000–65 000 рублей.

Главная проблема Гранты — устаревшая платформа. Невнятные ездовые повадки, ватное рулевое управление… Можно играть характеристиками подвески, но чуда не произойдет. Рестайлинговая машина, у которой лишь пара тысяч на одометре, не стала лучше даже на фоне подуставшего редакционного седана, за плечами которого больше 100 000 км.
Усилие на руле ступенчатое, обратной связи никакой, реакция на вращение баранки приходит с запозданием, крены пугают. Но чумовая энергоемкость подвески никуда не делась: можно валить, не разбирая дороги.

Центральная консоль иная только стилистически. Комплектации обрели четкую структуру: покупателям машин с кузовами всех четырех типов предлагается один и тот же набор опций. Навигация Гранте теперь не положена в принципе. Автомат отныне доступен для машин в исполнении не только Comfort, но и Luxe. Система стабилизации есть в топовой версии Luxe Prestige, а на Грантах с автоматической коробкой — еще и в комплектации Comfort.
Центральная консоль иная только стилистически. Комплектации обрели четкую структуру: покупателям машин с кузовами всех четырех типов предлагается один и тот же набор опций. Навигация Гранте теперь не положена в принципе. Автомат отныне доступен для машин в исполнении не только Comfort, но и Luxe. Система стабилизации есть в топовой версии Luxe Prestige, а на Грантах с автоматической коробкой — еще и в комплектации Comfort.

У сидений — двухцветная обивка в стиле Весты и измененный профиль. Стало симпатичнее, но по-прежнему неудобно. Явно не хватает боковой поддержки. Регулировка сиденья по высоте (привилегия люкс-версии) не спасает: отчаянно хочется сесть намного ниже.
У сидений — двухцветная обивка в стиле Весты и измененный профиль. Стало симпатичнее, но по-прежнему неудобно. Явно не хватает боковой поддержки. Регулировка сиденья по высоте (привилегия люкс-версии) не спасает: отчаянно хочется сесть намного ниже.

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Одновременно с проведением рестайлинга АВТОВАЗ перешел на «безвтыковые» двигатели 1.6. Новые поршни в случае обрыва ремня ГРМ теперь не встретятся с клапанами. Приветствуем ­«безвтык»: редакционный седан показал нам последствия обрыва ремня ГРМ. И дело тут не в экономии на обслуживании, а в качестве комплектующих.

Надежность? Вряд ли замена поршней как-то сказалась на ней.

Тягово‑мощностные характеристики не изменились. Базовый восьмиклапанник о 87 силах на удивление бодр — для города его хватает. Если автомобиль не сильно нагружен, не спасует и на трассе. Для поездок всей семьей и с полным багажником лучше взять 16‑клапанную версию мощностью 106 л.с. - при прочих равных она дороже лишь на 15 000 рублей.

Циферблаты с радиальной оцифровкой обычно ругают, но проблем со считыванием показаний нет. Центральный дисплей стал не только современнее, но и информативнее.
Циферблаты с радиальной оцифровкой обычно ругают, но проблем со считыванием показаний нет. Центральный дисплей стал не только современнее, но и информативнее.

Рестайлинг принес Гранте обязательную ныне систему ЭРА-ГЛОНАСС. Под нее потребовалось изменить потолочный плафон. Задним пассажирам плафон освещения не положен.
Рестайлинг принес Гранте обязательную ныне систему ЭРА-ГЛОНАСС. Под нее потребовалось изменить потолочный плафон. Задним пассажирам плафон освещения не положен.

Блок управления светом прежний. Вместо клавиши электропривода замка багажника стоит заглушка, ведь на самóй крышке теперь есть электрокнопка. Целиком пластиковую панель не стали менять, вероятно, из соображений экономии. Да и ладно: кнопка там внизу или заглу­шка — никому не видно.
Блок управления светом прежний. Вместо клавиши электропривода замка багажника стоит заглушка, ведь на самóй крышке теперь есть электрокнопка. Целиком пластиковую панель не стали менять, вероятно, из соображений экономии. Да и ладно: кнопка там внизу или заглу­шка — никому не видно.

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Гранта оказалась в привилегированном положении относительно Весты. Я про обновленную роботизированную коробку версии 2.0 с ускоренной сменой передач, «ползущим» и «зимним» режимами. Весте такой робот доступен только с мотором 1.8, а на 106‑сильную Гранту 1.6 его уже ставят.

На роботизированной Гранте я пока не ездил, но полагаю, что настройка коробки принципиально не отличается от вестовской, - и потому отговаривать от такого варианта не стану.

Малозаметный нюанс: на смену классическому прикуривателю пришла розетка. Гаджетам все равно, а курильщики наверняка расстроятся.
Малозаметный нюанс: на смену классическому прикуривателю пришла розетка. Гаджетам все равно, а курильщики наверняка расстроятся.

Еще одно заимствование у Весты — рычаг механической коробки передач. Стояночный тормоз наконец-то избавился от старомодного рычага.
Еще одно заимствование у Весты — рычаг механической коробки передач. Стояночный тормоз наконец-то избавился от старомодного рычага.

А на машине с классическим автоматом Jatco с четырьмя ступенями я поездил вволю. Он по-прежнему идет в связке с промежуточным по мощности 98‑сильным двигателем. Дружба у японской коробки и вазовского мотора сложилась: задержки при переключениях минимальные, электроника быстро понимает, чего хочет водитель. Это лучший силовой агрегат из всего грантовского ассортимента. Но — дороговато: доплата относительно робота 30–40 тысяч (в зависимости от комплектации), а относительно механической коробки 55–65 тысяч. Импортный овес нынче дорог!

До рестайлинга полка над перчаточным ящиком была открытой, а теперь прикрыта крышкой бардачка. Лучше не стало: в отсутствие бортика пристроенные на узкой полоске пластика вещи падают с нее.
До рестайлинга полка над перчаточным ящиком была открытой, а теперь прикрыта крышкой бардачка. Лучше не стало: в отсутствие бортика пристроенные на узкой полоске пластика вещи падают с нее.

Прежний рычажок открывания двери выглядел дешевле некуда, но был максимально удобным. Новый больше чем двумя пальцами не зацепишь, да еще надо прицелиться! Похожая «открывалка» красуется на всех свежих BMW, - дьявол, как известно, кроется в деталях. Двери по-прежнему огорчают плохим фиксатором среднего положения, а распахиваются очень широко: на парковке рискуешь повредить соседнюю машину.
Прежний рычажок открывания двери выглядел дешевле некуда, но был максимально удобным. Новый больше чем двумя пальцами не зацепишь, да еще надо прицелиться! Похожая «открывалка» красуется на всех свежих BMW, - дьявол, как известно, кроется в деталях. Двери по-прежнему огорчают плохим фиксатором среднего положения, а распахиваются очень широко: на парковке рискуешь повредить соседнюю машину.

В обновленной Гранте заметно тише, даже с поправкой на расплодившихся с годами в редакционной машине «сверчков». Улучшенная шумоизоляция появилась несколько лет назад (нашему седану такая не досталась) — сначала на машинах в топовых комплектациях, а позже на всех Грантах и Калинах. Но и рестайлинг внес свою лепту. Теперь в колесных арках — фетровые подкрылки, снижающие уровень проникающего в салон шума.

Есть доработки и под днищем. Например, по-другому стали приваривать заднее крепление глушителя.
Есть доработки и под днищем. Например, по-другому стали приваривать заднее крепление глушителя.

Ворсовые подкрылки — нужное приобретение. Стало тише. На бюджетнике даже мизерный вклад в шумоизоляцию дает хороший эффект.
Ворсовые подкрылки — нужное приобретение. Стало тише. На бюджетнике даже мизерный вклад в шумоизоляцию дает хороший эффект.

Кроме разного масштаба ржавчины, различий между до- и послерестайлинговой машинами мы не обнаружили.
Кроме разного масштаба ржавчины, различий между до- и послерестайлинговой машинами мы не обнаружили.

Не выколпаковали

Неизлеченных болячек еще много. Помимо посредственной управляемости, раздражает высокая вибронагруженность. Дрожь ощущается везде, причем стоять на холостом ходу неприятнее, чем ехать, - в движении хоть что-то можно списать на кривой асфальт. Даже если речь идет о самой дешевой машине, такая проблема должна вызывать стыд.

Чтобы ехать прямо, руль надо чуть повернуть вправо — как и на редакционной машине со сложной судьбой, но правильным сходом-развалом. А коробкой передач молодая Гранта воет покруче пожилой! Фамильные ценности: что-то надо подкрутить, что-то со временем само притрется. Странно даже, что дверные замки на новой Гранте работают на порядок мягче и тише.

Сначала багажник обновленной Гранты показался более опрятным, но на самом деле изменений нет, просто на редакционной машине за годы эксплуатации ворс обивки растрепался.
Сначала багажник обновленной Гранты показался более опрятным, но на самом деле изменений нет, просто на редакционной машине за годы эксплуатации ворс обивки растрепался.

* * *

Так чем новая Гранта лучше старой? Она симпатичнее. И явно тише. Моторы те же, но теперь — «безвтыковые». Хронические болячки в части управля­емости и вибраций не вылечены, и именно они создают ощущение, что давно знакомый продукт подали в более яркой упаковке.

Думаю, ситуация принципиально изменится годика через четыре, когда ­появится совсем новая Гранта на платформе В0. А пока выбирать не приходится — с тощим-то кошельком.


Гранта стала симпатичнее и тише Мы ждали большего

Новая Гранта: чем она реально лучше старой?

Новая Гранта: чем она реально лучше старой?
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Отзывы о LADA Granta (18)

LADA 2012 / срок владения более 5 лет

Достоинства:

Недорогой, надежный экономичный неприхотливый автомобиль

Недостатки:

Шумность, "парусность", качество отдельных комплектующих, демонстративное неуважение на дороге

Комментарий:

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл...

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