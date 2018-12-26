«Невтык» вместо «втыка»: как модернизируют двигатели АВТОВАЗа

АВТОВАЗ действительно начал выпускать автомобили с «невтыковыми» двигателями? Или речь идет о каком-то кустарном производстве?
До недавнего времени все моторы с ремнем ГРМ были «втыковыми»: из-за лунок на днище поршня смесь горела неравномерно. Переход на «невтыковые» поршни стал возможен благодаря использованию иных материалов в каталитическом нейтрализаторе. Кроме того, новый поршень гораздо лучше противостоит натирам во время холодного пуска. Степень сжатия и показатели мощности сохранены. Пока модернизированы моторы объемом 1,6 литра, а на двигателях 1.8 такие поршни появятся позже.
Оригинальные вазовские ремни гарантированно служат по 200 тысяч километров. Часто некомпетентные сервисмены меняют их через 45–60 тысяч, покупая низкосортную китайщину. Это главная причина преждевременного обрыва ремня.
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