«Невтык» вместо «втыка»: как модернизируют двигатели АВТОВАЗа

Пока не отлетело колесо: две попытки восстановления резьбы

Кого из автовладельцев волнует, что колеса к ступицам автомобиля крепятся с помощью шпилек и гаек? Да мало кого — пока резьба на шпильках цела. Можно ли самому восстановить сорванную резьбу с помощью нужного девайса, проверили эксперты ЗР.