Mazda CX-30 подорожала на 15–24 тыс. рублей — журнал За рулем

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Mazda CX-30 подорожала на 15–24 тыс. рублей

При этом кроссоверы СХ-5 и СХ-9, а также седан Mazda6 сохранили прежние ценники.

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Ценники обновили на все версии модели Mazda CX-30. Так, начальная Drive прибавила 15 тысяч, и сейчас ее стоимость варьируется от 1 650 000 до 1 665 000 рублей. Переднеприводная и полноприводная версии Active прибавили по 18 тыс. рублей, и теперь их цена стартует от 1 904 000 рублей и 2 004 000 соответственно.

Топовая Supreme также подорожала, и теперь за нее просят от 2 054 000 рублей за переднеприводный вариант и 2 154 000 рублей за полный привод, выявил мониторинг цен издания Цена.Авто.

Фото: «За рулем»

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