Известны цены на кроссовер Peugeot 2008

Минимальная комплектация — от 1 600 000 рублей.

Материалы по теме Peugeot 2008 для России: 3 цвета, 2 мотора

Компания Peugeot объявила цены и открыла прием заказов на кроссовер Peugeot 2008. На российском рынке он будет конкурировать с Nissan Qashqai и Kia Sportage. По габаритам близок к новинке и китайский Geely Coolray, но он играет в сегменте более доступных кроссоверов. У французской модели три уровня оснащения и два силовых агрегата.

В базовой версии Active кроссовер оснащается 4 подушками безопасности, системой контроля давления в шинах, круиз-контролем, парктроником, светодиодными ДХО, металлической защитой картера, кондиционером, мультирулем, четырьмя стеклоподъемниками, обогревом передних сидений, мультимедийкой с экраном 7", 6 динамиками и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Mirror Link. Диски колес — 16", стальные или литые в зависимости от трансмиссии. Силовой агрегат — атмосферный 1,2 л (100 л.с., 205 Нм) в паре с 6-ступенчатой МКП или турбированный 1,2 л (130 л.с., 230 Нм) с 6-ступенчатым автоматом. Цены — 1 599 000 и 1 739 000 рублей соответственно.

Во втором уровне оснащения Allure у кроссовера интеллектуальный полный привод, камера заднего вида 180°, 6 подушек безопасности, электропривод складывания зеркал, цифровая приборка, климат-контроль, обогрев лобового стекла, датчики дождя и света, 4 USB-разъема, самозатемняющееся салонное зеркало, двухуровневый пол багажника, диски колес 17". Опционально: экран мультимедиа 10", беспроводная зарядка, тонировка стекол, панорамная крыша, светодиодные противотуманки с подсветкой поворотов. Силовой агрегат 1 1,2 л (130 л.с., 230 Нм) и 6АКП. Цена — от 1 939 000 рублей.

Топ-версия GT Line имеет полностью светодиодные фары с автоматическим переключением дальний/ближний, светодиодные поворотники и противотуманки, а также светодиодную подсветку салона (8 цветов), алюминиевые накладки на педали и передние пороги и еще ряд отличительных декоративных деталей в интерьере и внешности. Опционально GT Line может иметь систему предупреждения об объекте в слепой зоне (с функцией подруливания) и пакет кожи Nappa. Силовой агрегат — 1,2 л (130 л.с., 230 Нм) и 6АКП. Цена — от 2 059 000 рублей.

Peugeot 2008 получил 5-звездочный рейтинг безопасности по методике Euro NCAP. Машины для российского рынка производятся в Испании.

Цена базовой версии Peugeot 2008 оказалась несколько выше, чем ожидалось.

Фото: Peugeot