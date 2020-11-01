Peugeot 2008 для России: 3 цвета, 2 мотора

Компания сообщает, что продажи кроссовера начнутся до конца 2020 года.

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В новом Peugeot 2008 заметны фирменные черты: широкая решетка радиатора, высокая линия капота с рельефными выштамповками, дневные ходовые огни в виде клыков и фары и задние фонари с тройными светодиодными полосками в виде когтей льва.

Автомобиль построен на модульной платформе CMP, его длина составляет 4300 мм, а колесная база — 2600 мм, объем багажника — 434 л. Задние кресла складываются в ровный пол, что удобно при перевозке крупногабаритных вещей. Среди конкурентов кроссовера можно назвать Toyota C-HR, Suzuki Vitara и Renault Arkana.

Будет три цвета кузова: Elixir Red (насыщенно красный), трехслойный металлик Vertigo Blue (небесно-голубой) и уникальный Fusion Orange (ярко-оранжевый), который предлагается только для Peugeot 2008. В версии GT Line кроссовер доступен в двухцветной окраске — с черной глянцевой крышей.

У автомобиля 17-дюймовые колесные диски со сдвоенными спицами, а за счет нового дизайна их вес удалось снизить на четыре килограмма.

Отделку салона предложат как тканевую, так и комбинированную кожаную или из натуральной кожи Nappa.

Важная для водителя информация отображается в трех плоскостях за счет новой приборной панели и в зависимости от ситуации на дороге, бортовой компьютер выводит на экран только самые необходимые данные. Новая организация внутреннего пространства Peugeot i-Cockpit 3D включает систему мультимедиа с 10-дюймовым сенсорным экраном, разделы которой переключаются с помощью сенсорных клавиш, а также фирменный скошенный сверху и снизу руль Peugeot. Панорамная крыша будет доступна за доплату.

Мультимедийная система нового Peugeot 2008 оснащена беспроводной зарядкой смартфона, четырьмя разъемами USB, системой MirrorLink c поддержкой протоколов Apple CarPlay™ и Android Auto™, а также навигационной системой TomTom® с 3D-картами.

У автомобиля для России будет 1,2-литровый турбомотор с двумя вариантами мощности — 100 и 130 л.с., коробок передач также две (в зависимости от комплектаций) — 6-ступенчатая механика или 6-диапазонный автомат.

Новый кроссовер выпускают в городе Виго, Испания. Появление нового Peugeot 2008 в России ожидалось весной 2020-го, но из-за COVID-19 дебют пришлось отложить.

Комплектации и цены для российского рынка объявят позже.

PSA и Fiat Chrysler планируют объединиться в концерн Stellantis, который станет четвертым по величине в мире.



Фото: Peugeot