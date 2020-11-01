Цена нового Пежо 2008 может составить от 1,1 млн

Официальные цены на кроссовер пока не озвучены, но на примере других моделей можно высчитать вероятную стоимость в рублях.

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Во Франции новый Пежо 2008 продается по цене от 22 250 евро, что в переводе на наши деньги по сегодняшнему курсу составляет примерно 2,05 млн рублей. За эти деньги предлагается автомобиль со 100-сильным 3-цилиндровым мотором объемом 1,2 литра и 5-ступенчатой механикой.

Почти столько же сегодня в России стоит кроссовер Peugeot 3008 — от 1 939 000 рублей. Во Франции эта модель продается по цене от 31 050 евро (2,86 млн рублей). То есть в России модель на 47,4%, или на 921 000 рублей, дешевле, чем во Франции.

Проверим устойчивость алгоритма на модели 5008. Во Франции она стоит от 32 850 евро (3,03 млн рублей), а в России — от 2 229 000 рублей. То есть у нас кроссовер дешевле на 801 000 рублей, или 36%. Разница с предыдущим расчетом составила 11,4%, или 120 000 рублей.

Таким образом, не исключено, что цена нового Peugeot 2008 в России может составить 1 078 300 рублей согласно первому расчету или 1 312 000 рублей согласно второму.

Но это только предположения, сделанные на основе разницы стоимости кроссоверов в двух странах. Официальные цены, как заявили в официальном представительстве Peugeot в России, будут объявлены до конца 2020 года.

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Фото: Peugeot