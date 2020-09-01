Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer: новые модификации

Пассажирским микроавтобусам добавили новую комбинацию двигателя и коробки передач.

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PSA расширил модельный ряд пассажирских микроавтобусов Peugeot и Citroen и начал продажи новой модификации Traveller и SpaceTourer с механической коробкой передач. Теперь микроавтобусы в короткобазной версии (L2, 4956 мм) можно приобрести с 2-литровым дизельным двигателем 150 л.с. и 6-ступенчатой МКП. Версию с длинным кузовом (L3, 5306 мм) пока можно только заказать, она поступит в продажу в декабре. В этой версии объем багажного отделения при сложенных сиденьях второго и третьего рядов достигает 3300 литров, против 2700 литров у короткой версии.

Новую модификацию предложат только для пассажирских микроавтобусов Peugeot Traveller и Citroen SpaceTourer с передним приводом. Цены на автомобили стартуют от 2 429 900 рублей в короткой версии (L2) и 2 479 900 рублей в длинной (L3).

Citroen SpaceTourer

Все автомобили уже в базовом оснащении имеют передние электростеклоподъемники, зеркала заднего вида с электрорегулировками и обогревом, задние датчики парковки, круиз-контроль с функцией ограничения скорости и управлением на подрулевом джойстике, двухзонный климат-контроль, дополнительную заднюю климатическую установку с управлением в салоне, складывающиеся и съемные сиденья второго и третьего рядов, аккумулятор увеличенной емкости, усиленный генератор и стартер двигателя, усиленную подвеску, защиту картера двигателя, полноразмерное запасное колесо и догреватель дизельного двигателя Webasto. А вот за окраску кузова в цвет металлик придется доплатить.

Peugeot Traveller

Все автомобили собирают в Калужской области на заводе «ПСМА Рус». Это совместное предприятие Mitsubishi Motors и PSA Peugeot Citroen расположено на территории индустриального парка «Росва». Здесь производят Peugeot 408, Peugeot Traveller, седан Citroen C4, Citroen SpaceTourer, Mitsubishi Outlander и Mitsubishi Pajero Sport.

Калужский завод PSA — единственное предприятие, где привод на задние колеса коммерческих Пежо и Ситроенов ставят прямо на сборочном конвейере.



Фото: PSA