Топ-6 кроссоверов до 2 млн рублей - есть проблемные

Не каждый выдержит 150 тысяч км без серьезного ремонта. Особое внимание при выборе обращайте на силовые агрегаты.

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Маркетологи утверждают, что самые востребованные кроссоверы, как новыми, так и на вторичке, — среднеразмерные.

При выборе поддержанного автомобиля возникает естественный вопрос — что брать? В большинстве первые владельцы продают машину после 3–5 лет езды на ней, с пробегом около 100 тысяч км. Важно понимать, насколько ее еще хватит. Самые дорогостоящие в ремонте — моторы и коробки передач.

Оценим, на что они способны по ресурсу.

Skoda Kodiaq

Самым «старым» Кодиакам — 5 лет. Цена — от 1,7 млн рублей за машины с пробегом не менее 70 тысяч км; дизель — свыше 2 млн. Длина — 4697 мм, просвет — 187 мм, багажник 635 л.

Атмосферников нет. Бензиновые турбомоторы 1.4 (CZСA — 125 л.с., CZDA и CZEA — 150 л.с.) серии EA211 на Kodiaq пришли многократно модернизированными. Меняли конструкцию и материалы поршней и колец, вместо слабой цепи ГРМ поставили ремень.

Поршни теперь не разрушаются, но нагар и масложор остались. Завод этого не скрывает, допуская до 1 л на 1000 км. Так что всем придется заниматься раскоксовкой.

У CZEA есть система отключения двух цилиндров при малых нагрузках. Экономично! Но в итоге приводит к неравномерному износу кулачков распредвала.

В целом двигатели надежны, если не считать подклинивающего актуатора турбины, толкателя ТНВД и прочих мелочей. Пробег в 250 тысяч км выглядит достижимым, если не лить в бак АИ-92.

Двигатель CZPA 2.0 (180 л.с.) серии EA888 появился в 2016 году. Цепь ГРМ не всегда доживает до 150 тысяч км. Нередко отказывал маслонасос, что вызывало задиры на рабочих поверхностях деталей. Коробилась и протекала водяная помпа. В остальном все хорошо, и даже масло он не жрет.

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Лучшим и наиболее ресурсным, тем не менее, у Кодиака считают дизель DFGA 2.0 TDI (150 л.с.). Очень сложный, но (как ни странно!) не ломается и ходит свыше 300 тысяч км. Главное, чтобы не порвался ремень ГРМ. Но ремень проще и дешевле заменить, чем цепь. Также придется устранять течи на стыке с трансмиссией, прочищать топливную аппаратуру, клапан EGR и сажевый фильтр.

МКП появилась только в 2018 году для моторов 1.4. Наиболее массовые коробки — роботы DSG двух типов. DQ250 для 1.4 и DQ500 для всех остальных. Их также без конца модернизировали и добились неплохих результатов.

DQ500 в состоянии выдержать 180–200 тысяч км без вмешательств. И DQ250 тоже, но на нем наверняка придется разок поменять комплект сцеплений. Правда, тут все сильно зависит от того, где и как вы ездите. Стояние в пробках всему укорачивает жизнь.

Nissan Murano

Длина 4860 мм, просвет 185 мм, багажник 402 л. Цена на машины последнего года выпуска (2015) стартует с 1,4 млн рублей. Зависит от пробега и комплектации и доходит до 2,5 млн.

Murano после 2012 года — это уже второй рестайлинг. То есть большинство значимых конструктивных косяков устранено. Главные недостатки — маленький багажник и безальтернативное сочетание агрегатов.

Бензиновый атмосферник VQ35DE V6 3.5 (249 л.с.) хорош. У немолодых двигателей развивается залегание поршневых колец и масложор. При перегревах очень страдают пятый и шестой цилиндры. Надо следить за уровнем масла, тем более что картонные прокладки маслоканалов под передней крышкой нередко подтекают. Для радикального решения проблемы владельцы наловчились ставить нештатные патрубки (с другой модификации мотора). Иных системных недугов не выявлено, а служит свыше 400 тысяч км.

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Достоинства и возможности мотора мешает реализовать вариатор. После 2014 года это Jatco JF017E. Да, он рассчитан на большой момент, но все равно плохо переносит резкие ускорения и вообще напряженную работу. Быстро изнашиваются соленоиды и шлицевые соединения, засоряется редукционный клапан масляного насоса. Под нагрузкой агрегат быстро перегревается.

При спокойных режимах доживает до 200 тысяч км, переборка с заменой изношенных узлов может обойтись в 200–300 тысяч рублей. Поэтому Murano с пробегом за сотню тысяч километров непросто сбыть на вторичке задорого.

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