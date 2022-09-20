Назван беспроблемный японский кроссовер (но есть две засады)

Как выбрать б/у Хайлендер, который прослужит особенно долго, выяснил эксперт «За рулем».

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Toyota Highlander II (2007–2013 г.в.) построен на платформе, общей с Camry и другими моделями. У него надежный мотор и неубиваемый автомат.

В Россию официально поставляли машины японской сборки — с 2010 года и уже рестайлинговые. Дорестайлинговая, переднеприводная и гибридная версии попадали иными путями, главным образом, с американского рынка (в Японии модель не продавалась).

Toyota Highlander II

Достоинства

Очень надежная машина.

Продуманный комфортный салон.

Отличная управляемость.

Просвет 206 мм.

Семиместный салон у нас не был популярен, но завод именно для такой версии указывает объем багажника в 292 л. Нетрудно понять, что без третьего ряда он удваивается.

Недостатки

Высокий налог, дорогое обслуживание.

У большой части машин неясная история и скручен пробег.

Моторы

Официально везли только машины с атмосферным 2GR-FE V6 3.5 (273 л.с.), знакомым нам по Camry. Многие полагают, что АИ-92 для него родной, но нет, степень сжатия 10,8 определенно указывает на АИ-95.

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Основные недостатки — мал ресурс водяной помпы и огромен расход топлива, свыше 20 л на сотню в городе. Не оптимальна смазка системы газораспределения, от чего страдает муфта фазовращателя, оповещая об этом шумом. По этой причине следует строго выдерживать рекомендованный интервал замены масла — не выше 10 тысяч км.

Цепь ГРМ живет до 200 тысяч. Какие-либо серьезные проблемы с мотором могут проявиться еще позже, а теоретически он способен на полмиллиона. Есть гидрокомпенсаторы, но нет ремонтных размеров — тонкостенный алюминиевый блок.

«Американский» базовый двигатель ­1AR-FE 2.7 (189 л.с.) также вполне надежен, служит свыше 300 тысяч км, слабое место — водяная помпа. Цепь ГРМ иногда требует замены в районе 150 тысяч км.

На гибридных версиях работает мотор 3MZ-FE 3.3 (212 л.с.). Ресурс его велик, но он заряжает тяговую батарею и много работает на малых оборотах. Быстро образуется нагар, загрязняются форсунки и дроссельные заслонки. Боится перегрева. Определенные хлопоты доставит и электрическая часть.

Коробка передач

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Механики нет. Только пятиступенчатый гидроавтомат Aisin с тойотовским индексом U151F и ресурсом под 350 тысяч км. Слывет неубиваемым. Но убить его все-таки можно — например, пренебрегая сменой рабочей жидкости каждые 60 тысяч км. Чаще всего попадает в ремонт с подгоревшими маслом и фрикционами — результат агрессивной эксплуатации.

В частных объявлениях о продаже гибридов упомянута трансмиссия типа «вариатор». Подразумевается простой планетарный редуктор — ломаться в нем особо нечему, но масло менять надо.

Полный привод — постоянный, с межосевым дифференциалом и имитацией блокировок с помощью электроники и тормозов. Система без слабых мест, хотя и подвывает на высоких скоростях. Недостаток — непригодна для бездорожья.

Эксплуатационные болячки

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В адаптированной под Россию подвеске не очень стойкие амортизаторы. Но если не съезжать с асфальта, то все компоненты выдерживают 100–150 тысяч км.

Хуже дело с рулевым управлением: быстро развивается люфт шлицевого соединения промежуточного вала. С этим пытаются бороться народными средствами, добавляя подшипники или заваривая соединение наглухо. Но это нарушает травмобезопасность системы при лобовом столкновении и запрещено законом.

В тормозной системе отмечают недолговечность дисков — ходят 40–60 тысяч км. Суппорты необходимо чистить и смазывать — закисают.

Часты отказы печки на малых пробегах, проблема в нарушении контактов — разобрать и перепаять. У возрастных машин, впрочем, сбоить могут любые электрические системы.

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Фото: Toyota