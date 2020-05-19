Kia Sorento (2009–2019): все его недостатки

Крупный кроссовер за разумные деньги на вторичке? Есть такой! Но у машины ряд проблемных узлов, которым придется регулярно уделять внимание. Например, подвеске и электрике.

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Kia Sorento второго поколения (индекс XM) — родня кроссовера Hyundai Santa Fe, но серьезно от него отличается.

С 2013 года модель собирают в Калининграде, до того возили из Кореи. Машина настолько востребована, что ее шесть лет продавали наряду с третьим поколением (Sorento Prime).

При рестайлинге (2013 год) помимо обновлений внешности и оптики модернизировали моторы.

Достоинства

Все моторы и коробки — долгожители без особых проблем.

Богатое оснащение в базовой комплектации.

За эти же деньги на вторичке почти нет конкурентов такого же размера — за исключением Santa Fe. Одноклассники дороже, а равные по цене кроссоверы — меньших габаритов.

Недостатки

Заявленный и реальный расход топлива сильно различаются.

Износостойкость элементов интерьера не на высоте.

Моторы

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Двигатели почти лишены индивидуальных недостатков, располагая слабостями, общими для многих моторов, как бензиновых, так и дизельных.

Бензиновый 2.4 (G4KE, 175 л.с.) разработан Mitsubishi (индекс близнеца — 4B12). Требует регулировки зазоров клапанов. Докучает шумом и вибрациями, но может так ездить очень долго, пока не сдастся фазорегулятор или масляный насос. Ходит мотор 250 000 км и более без переборки. Случаи внезапных поломок на малых пробегах редки.

Еще выше ресурс у дизеля 2.2 (D4HB, 197 л.с.) — 300 000 км. У него более норовистый характер. Оба мотора боятся плохого топлива, но этот — особенно сильно из-за применения сверхчувствительных пьезофорсунок. При этом тоже шумный, на возрастных машинах часто стучат цепи ГРМ, при динамичной езде заметен масложор — оба случая вызваны засорением каналов смазки. Провалы тяги часто связаны с загрязнением фильтра предварительной очистки. Также слабое звено — шкив коленвала.

Коробки передач

Классические механика и автомат, обе с шестью ступенями, надежны и особых нареканий не имеют.

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Автомат (серия A6MF) может донимать течами сальников, но по современным понятиям коробка вечная. Быстрее всего естественный износ выводит из строя муфту гидротрансформатора. Частые агрессивные разгоны противопоказаны.

Механическая коробка (серия M6GF) беспроблемная, разве что маловат ресурс двухмассового маховика. Хандра нарастает по мере роста пробега и износа деталей. Первым чаще всего о приближении ремонта вибрациями извещает опорный подшипник правой полуоси. Впрочем, Sorento с механикой на вторичке не так просто найти — около 90% продаж пришлись на автомат.

Подключением полного привода ведает муфта Magna Steyr, конструктивно близкая муфте Haldex 4. Нередко срываются шлицы переднего редуктора (особенно в дизельных версиях). Официалы объясняют это коррозией из-за попадания влаги, независимые сервисмены — металлом низкого качества и недостаточным запасом прочности. Также к слабым звеньям относят крестовины кардана.

Эксплуатационные болячки

Подвеска довольно тряская и не отличается живучестью: срок службы стоек стабилизатора не превышает 40 000 км, опорные подшипники и шаровые часто сдаются после 60 тысяч, затем приходит черед ступичных подшипников и амортизаторов.

Сервисмены советуют каждые 30–40 тысяч смазывать болты развальных тяг.

Распространенная болезнь — люфты соединений рулевого механизма; чаще стучит втулка, реже — карданчик.

Электрика и электроника сбоят: случаются отказы омывателей фар и камеры заднего вида, глючат магнитола и центральный замок при отрицательных температурах.

Euro NCAP: 2009 год: общая оценка — пять звезд. Водитель/пассажир — 87%, ребенок — 84%, пешеход — 44%, системы безопасности — 71%.

Самое массовое предложение на вторичке: Sorento 2.4, АКП, 4×4

Оптимальный выбор: Sorento 2.4, МКП или АКП, 4×4

За те же деньги: Hyundai Santa Fe, Mitsubishi Outlander, Land Rover Freelander, Honda CR-V, Volvo XC60

Фото: Kia