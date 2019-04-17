Новый Toyota Highlander избавился от лезвий на «лице»

Highlander четвертого поколения вобрал в себя все новые разработки, которые появились в арсенале Toyota за последние годы.

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На Международном автосалоне в Нью-Йорке состоялась премьера кроссовера Toyota Highlander четвертого поколения, построенного на платформе TNGA-K (Toyota New Global Architecture, на которой создавались такие модели, как Corolla, RAV4, Camry и Avalon.

Toyota спроектировала платформу TNGA-K так, чтобы автомобили на ее основе можно было оснащать как двигателями внутреннего сгорания, так и гибридными силовыми установками. Это означает, что этот новый Highlander будет предлагаться с атмосферным мотором V6 или, на выбор покупателя, гибридной установкой.

Бензиновый двигатель V6 объемом 3,5 л имеет мощность 299 л.с., но на российском рынке он дефорсирован до 249 л.с.

Гибридная силовая установка состоит из атмосферного бензинового двигателя объемом 2,5 л и двух электромоторов, а ее суммарная мощность достигает 243 л.с. Будет ли эта версия Highlander поставляться в Россию, неизвестно.

Внешность новинки получилась не такой агрессивной, как, например, у RAV4. Исчезла решетка радиатора, выглядящая как бритвенный станок с несколькими лезвиями, фары стали уже, а противотуманки теперь имеют квадратную форму и расположены выше.

Изменился и салон автомобиля. Его архитектура при этом осталась прежней, но получила ряд доработок. Например, монитор мультимедийной системы стал больше (его диагональ составляет от 8 до 12,3 дюйма) и расположен выше, а монохромные часы над ним исчезли.

Разработчики отмечают также то, что новый Highlander будет оснащаться новой комплексной системой активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0 во всех без исключения комплектациях. Она имеет функции предупреждения о выходе из полосы движения с помощью вибрации на руле, предупреждения о столкновении и автоматического экстренного торможения, функцию обнаружения пешеходов, а также автоматический дальний свет и адаптивный круиз-контроль. Кроме того, система способна распознавать дорожные знаки.

Toyota разработала для Highlander с бензиновым двигателем пять уровней комплектации (L, LE, XLE, Limited и Platinum), а для кроссовера с гибридной силовой установкой — четыре (LE, XLE, Limited и Platinum). Не исключено, что в России, с учетом требований покупателей, автомобиль будет по-прежнему иметь три комплектации.

Продажи Toyota Highlander четвертого поколения начнутся в конце этого года.

А в это время в Шанхае компания Lexus представила свой первый минивэн, рассчитанный на четырех пассажиров.

В скором времени в модельном ряду Toyota появится новый спорткар, отличительной особенностью которого будет доступность.

Фото: Toyota