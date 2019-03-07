Фанаты модели, которую перестали выпускать аж в 2002 году, ждали этого дня 17 лет. И дождались! Японцы привезли в Женеву принципиально новое спорткупе.

Внешность: уловимое сходство

Конечно, новому поколению Supra пытались привить японскую ДНК, но машина создана на платформе BMW Z4, а из песни, как известно, слов не выкинешь, поэтому в облике тойотовской легенды проглядывают черты немецкого родстера. Впрочем, не обошлось и без ностальгии. В экстерьере новой Супры есть элементы предыдущей, например, верхняя линия фар, уходящая на бампер, и 4 лампочки в самих фарах, одна из которых светит в сторону. Центральная часть передка навевает ассоциации с Формулой-1.

Японцы, давно освоившиеся с технологиями, трепетно относятся к эмоциям. И Supra тому доказательство: кузов машины словно состоит из очень выразительных мощных мышц. Например, в глаза бросаются два «плафона» на крыше, доставшиеся новой Супре от предшественниц, и линия сбоку, которая начинается у переднего колеса, идет понизу через двери и огибает заднее колесо. К слову, это не настоящий воздухозаборник, а бутафория. Скорее всего, в дальнейшем сюда можно будет установить элементы заводского тюнинга, которые выпустят позже.

Глядя на Toyota Supra сверху и чуть сбоку, видишь эдакий квадрат на колесах. Это важно, потому что вся геометрия и компоновка данной машины классическая. Между двумя передними колесами — мощный мотор и толстый кардан, идущий к задним колесам. Все по-честному.

Интерьер: обволакивающий кокпит

Стилистически салон Toyota Supra европейский, не характерный для японских автомобилей. Архитектура и даже кнопки напоминают о «немцах» — о том же BMW и об Audi. Того, кто оказывается внутри, обволакивает тишина. Чувствуешь себя, как пилот в тесном кокпите: длинная спортивная подушка сиденья, упругая плотная спинка, поддержка колена, упирающегося в боковую консоль. Все указывает на то, что ездить на Супре будет жестко.

При этом есть ощущение, что сидишь в заряженном спортивном автомобиле, который сделали специально под тебя. На Супре стоит система, аналогичная iDrive у BMW. По центру панели приборов — тахометр. Здесь это главное!

Багажник в Toyota Supra небольшой, но другого от такого автомобиля и не ждешь. Сюда, пожалуй, войдет пара-тройка небольших чемоданов. Или одно большое колесо.

Техническое оснащение: обузданная скорость

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Супру будут выпускать с несколькими моторами: 4-цилиндровым турбированным объемом 2 л и мощностью 197 л.с. или 258 л.с. и 3-литровой «шестеркой» мощностью 340 л.с. Все как у Z4. С той лишь разницей, что Супра чуть быстрее: до 100 км/ч самая слабая версия разгоняется, по данным производителя, за 6,5 с, самая быстрая — за 4,3 с.

Максимальная скорость, 250 км/ч, ограничена электроникой, потому что возможности у моторов явно выше. Жаль, на стенде Тойоты отдельно не выставили шасси Supra… На автомобиле установлена подвеска МакФерсон спереди и многорычажка сзади. Особенно японцы гордятся симметричной развесовкой по осям — 50:50. Предусмотрен активный дифференциал, 19-дюймовые разновеликие колеса. Словом, в техническом плане Супра довольно интересна.

Продажи: длинная очередь

Новую Toyota Supra будут выпускать в Австрии, на заводе Magna Steyr — там же, где делают и BMW Z4. В Японии машину вот-вот начнут продавать, причем с разными моторами. В Штаты отправится только версия с 6-цилиндровым 3-литровым двигателем, ее начальная стоимость составит примерно 50 000 долларов. То есть Супра будет чуть дешевле, чем аналогичная по оснащению BMW.

Появится Supra и в России. Продажи начнутся летом. Вот только к нам приедет всего 22 автомобиля — такова квота. В этом году выпустят лишь 900 машин, и все они уже распределены по рынкам. Прием заказов на Супру на этот год уже закрыт. Сколько будет сделано машин в следующем году и сколько привезут в Россию, никто не знает. Цены тоже неизвестны. При этом у нас будут продавать машины только с 3-литровыми «шестерками», так как Supra с 4-цилиндровым двигателем пока предназначена исключительно для японского рынка.

Как ни крути, японцы грамотно обставили возвращение легендарной Toyota Supra. Обновили дизайн на европейский манер, не забыв об «исконных» чертах. Выпустили небольшую партию, создав ажиотаж среди фанатов. Что-то подсказывает, что российская квота уже выбрана. Но нет никаких сомнений в том, что желающие познакомиться с возрожденной японской легендой и поездить на ней, несмотря ни на что, найдутся.