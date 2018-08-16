Облик BMW Z4 раскрыли до премьеры

В Сети появились официальные фотографии возрожденного родстера, который представят через неделю в США.

Премьерный показ возрожденного родстера компания BMW запланировала на Конкурс автомобильной элегантности в американском Пеббл-Бич, который пройдет в конце следующей недели. Но шила в мешке не утаишь: в Сети оказались первые официальные фотографии будущей новинки.

В принципе, внешность машины была раскрыта еще несколько дней назад благодаря появившимся фотографиям предсерийной машины. И на тех фотографиях, и на официальных представлен самый мощный вариант родстера — с индексом M40i.

Официальные снимки стали очередным подтверждением того, что серийная версия BMW Z4 практически не отличается от прошлогоднего концепта. Родстер сохранил все его характерные черты, а в версии M40i стал еще и более агрессивным за счет бамперов, юбок и отсутствия хрома в отделке кузова. Оранжевый цвет кузова, вероятнее всего, привилегия машины из спецсерии First Edition, которая первой поступит в продажу и будет гораздо дороже обычных вариантов.

Впервые появились фотографии интерьера родстера. Он получил виртуальную приборную панель, подобную той, что устанавливается на новое поколение BMW Z4. Основной экран информационно-развлекательной системы интегрирован в центральную консоль. В передней части центрального тоннеля, судя по всему, имеется беспроводная зарядка для смартфонов. Ирония в том, что на фото изображен лежащий там Samsung S9, но мультимедийные системы BMW до сих пор не имеют поддержки Android Auto.

Пока не известна и мощность двигателя, которым будет оснащаться BMW Z4 M40i. По неофициальным данным, для данной версии возьмут 3-литровую «шестерку» с двойным турбонаддувом, ею оснащаются купе M2 и V4, но для родстера дефорсируют до 360–390 л.с. в зависимости от рынка.

А вот когда Toyota покажет серийный вариант соплатформенного с Z4 купе Supra, пока не известно.

Также BMW готовит к премьере большой флагманский кроссовер X7.

Фото: BMW