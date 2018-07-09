Новая Toyota Supra: возрожденная легенда поступит в продажу в 2019 году

Предсерийный прототип заднеприводного купе с рядным 6-цилиндровым мотором покажут в ближайший четверг в Великобритании на Фестивале скорости в Гудвуде. Купить же его можно будет только в первом квартале следующего года.

Компания Toyota, мягко говоря, перегрела поклонников обещаниями новой Супры — 11 лет, Карл! В 2007 году на автосалоне в Детройте дебютировал концептуальный предвестник новой Супры — Toyota FT-HS, и с тех пор фанаты этой модели терпеливо ждут серийной версии. Известие о том, что купе пятого поколение разрабатывается совместно с BMW, многие из них встретили без энтузиазма — мол, Toyota — это надежность, а какая у BMW теперь надежность? И тем не менее Supra разделит платформу с еще не дебютировавшим серийным BMW Z4 нового поколения и получит от него рядный 6-цилиндровый бензиновый турбомотор. Его отдача, если верить неофициальным сведениям, просочившимся в прессу еще в прошлом году, составит 340 л.с.

На Фестивале скорости в Гудвуде новая Supra наконец-то покажется в предсерийном виде, но разглядеть детали помешает камуфляжная пятнистая окраска. Дату официальной премьеры производитель пока не назвал, но пообещал, что в продаже новинка появится в первом квартале 2019 года. Будем надеяться, что Toyota решится завезти свой самый известный спорткар и на российский рынок.

О том, как эволюционировала Toyota Supra от поколения к поколению, можно посмотреть здесь.

В будущем в модельном ряду Тойоты появится среднемоторный 1000-сильный гиперкар.

Фото: Toyota