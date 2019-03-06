Toyota привезет Supra в Россию. И это будет настоящий эксклюзив

Российскому отделению японской компании удалось выбить небольшую квоту возрожденного купе.

Материалы по теме Toyota решила возродить еще одно купе

Toyota Supra — автомобиль культовый во всем мире, и Россия не исключение. Сначала вкладыши от жвачки Turbo, потом поездки на соревнования по дрифту, а потом — поиск живого экземпляра, ввезенного в страну окольными путями.

Европейскую версию купе показали накануне на автосалоне в Женеве. Представители компании сразу заявили, что вся годовая квота раскуплена. Но российскому офису удалось выбить несколько экземпляров. В нашу страну, а в России новая Toyota Supra появится раньше многих других стран, попадет 22 купе, причем три из них будут из лимитированной серии A90 Edition 1. Продажи начнутся во второй половине года.

«Supra — это воплощение всей страсти Toyota, и она возвращается в модельный ряд после 17-летнего отсутствия! Россия — приоритетный рынок Toyota. Мы очень гордимся, что будем продавать этот культовый автомобиль одними из первых», — заявил президент «Тойота Мотор» Сюдзи Суга.

В Toyota обещают каждому покупателю беспрецедентный уровень обслуживания. Здесь и онлайн-заказ автомобиля, и персональный менеджер, и даже индивидуальные курсы по дрифту с профессиональными спортсменами, а также другие привилегии. Так что ждать доступной цены (она будет объявлена ближе к старту продаж) не приходится. Но, думается, повзрослевшие фанаты «той» Супры сейчас же кинутся звонить дилерам и пытаться купить автомобиль, который только-только представили.

В версии A90 Edition 1 Toyota Supra отличается серой матовой эмалью Storm Gray, 19-дюймовыми черными матовыми колесами и салоном, отделанным красной кожей. Двигатель под капотом такой же, что и у обычной Супры, — это 3-литровая «шестерка» мощностью 340 л.с. Также автомобили для российского рынка получат активный дифференциал с электронным управлением и адаптивную подвеску.

С премьерами автосалона в Женеве можно ознакомиться в онлайн-трансляции, которую ведут корреспонденты «За рулем».

Фото: Toyota