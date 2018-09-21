Toyota решила возродить еще одно купе

Японцы, наблюдая ажиотаж вокруг возрожденной Supra, задумались над тем, чтобы возродить еще одну спортивную модель.

Не так давно Toyota взяла курс на эмоциональные и яркие модели, кроме того, специально для «заряженных» машин была создана отдельная линейка GR. Но, конечно же, особые ожидания фанатов связаны с возрожденной Supra, которая появится на рынке в следующем году. Поэтому японцы задумались над тем, чтобы возродить еще одну спортивную модель.

«Мы хотим новую MR2, мы хотим новую Celica, — заявил в интервью журналу Road&Truck помощник главного инженера проекта Supra Масаюки Кай. — Мы возвращаем Supra и теперь должны посмотреть на реакцию покупателей и принять окончательное решение».

Кай намекнул, что наибольшие шансы на появление нового поколения у Celica. Это купе, по его мнению, должно быть полноприводным, чтобы удачно дополнить линейку из двух заднеприводных купе (Toyota GT86 и Supra).

Но инженер оговаривается, что спортивные автомобили дороги при создании и нерентабельны для автопроизводителей. Поэтому и новая модель, в случае одобрения руководства компании, будет создаваться совместно с другим автопроизводителем, как это уже произошло с Supra.

Продажи нового поколения Toyota Supra начнутся в следующем году.

Toyota Supra построена на одной платформе с родстером BMW Z4, который уже рассекречен.

Фото: Toyota