Лады на вторичке почти не теряют в цене

Самые важные для автомобилистов события — в новом выпуске «Разборки недели».

Владимир Путин объявил благодарность коллективу АВТОВАЗа за вклад в развитие автопрома

Заслуженная благодарность, ведь Лада входит в число самых востребованных автомобилей на рынке России. При этом со временем меньше других теряет в цене. Например, классическая Нива после трех лет эксплуатации дешевеет всего на 3,5%, Гранта теряет 8,6%. По данным экспертов, благодаря устойчивому интересу вазовские модели быстрее находят покупателей на «вторичке».

Ресурсный тест полноприводного Соболя

Ресурсный тест полноприводного Соболя NN перевалил через экватор. Мы проехали 15 тысяч километров. В основном под колесами был асфальт. Но и асфальтовые дороги вдалеке от Москвы далеки от совершенства. После таких поездок создается впечатление, что подвеска Соболя просто неубиваема. При этом она довольно комфортна — длительная езда на скоростях под 120 км/ч по автомагистралям сопоставима с поездкой на легковом автомобиле. Это же можно сказать и об удобстве управления.

На высоте шумоизоляция салона и система кондиционирования воздуха — она раздельная для водителя и переднего пассажира, а также для пассажиров второго и третьего рядов.

На сегодняшний день израсходовано 2100 литров дизельного топлива. В следующей серии мы сделаем акцент на бездорожье.

Jaecoo ставит рекорды в России и… в Англии

Любопытная новость с Туманного Альбиона. Две модели китайской группы Omoda&Jaecoo вошли в десятку самых продаваемых машин британского рынка. Речь идет о Jaecoo 7, ставшей четвертой по продаваемости, и Jaecoo 5, занявшей седьмую строчку в списке бестселлеров. Эти марки популярны и в России. С января по июль у нас продано 25 тысяч автомобилей. Из них на долю Jaecoo пришлось 15 тысяч. Напомним, что Jaecoo с этого года собирают в Шушарах под брендом Jeland. Новая марка претендует на вхождение в топ самых популярных кроссоверов российского рынка.

Инновации в двухколесной технике

Компания Canyon разработала концепт электровелосипеда, который обменивается информацией с окружающими авто. Система обнаруживает машины на расстоянии до 300 метров спереди и до 150 метров сзади. Если машина приближается, ручка на руле начинает вибрировать. В заднем колесе разместили электромотор, который работает вместе с аккумулятором на 90 км пробега.

Рекомендации по замене масла от MZD

При длительной эксплуатации автомобиля и в случае применения топлива низкого экологического класса образуются нагар, лак и шлам, которые попадают в моторное масло. Оно деградирует и теряет свои свойства. Естественный выход – более частая замена. Эксперты Mazda рекомендуют сократить интервал до 7500 км.