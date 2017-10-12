Toyota Land Cruiser 300: новые подробности

В российском офисе Тойоты рассказали, что новый Land Cruiser не будет похож на то, что вы видели.

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После публикаций первой неофициальной информации на японском автомобильном портале о новом поколении Toyota Land Cruiser 300 российское представительство компании внесло ряд уточнений.

Во-первых, опровергнуты заявленные технические подробности о внедорожнике. Мы писали, что следующее поколение может лишиться двигателей V8. На это в интервью журналу CarAdvice намекал глава отдела планирования и разработок Toyota Australia Бернард Надаль, назвав исчезновение моторов V8 «глобальной тенденцией». Поэтому японский автомобильный портал Bestcarweb заявил, что их заменят турбированные двигатели V6, а также гибридная силовая установка на основе того же V6. В российском представительстве Тойоты этого не подтвердили. Возможно, есть шанс, что V8 останется на месте, но станет чище.

Во-вторых, не подтверждено и название нового поколения Toyota Land Cruiser 300. То есть индекса «300» не будет? Вряд ли компания откажется от легендарного имени. Следовательно, сопровождаться оно может другими цифрами, либо вовсе лишиться их, получив в наименовании дополнительное слово, как Toyota Land Cruiser Prado. Пока неизвестно, какой вариант выбран компанией.

В-третьих, опубликованное изображение новинки, сделанное, по утверждению Bestcarweb, с подлинных лекал деталей кузова автомобиля, является не более чем произвольным рисунком.

«Распространенный рендер или фантазия дизайнера не соответствуют действительности. Дизайн автомобиля не финализирован. Более того, он не соответствует даже первым прикидкам, которые мы видели», — рассказали «За рулем» в пресс-службе Toyota в России.

Автомобиль на изображении своими пропорциями и некоторыми деталями, а также общим стилем напоминает нынешнее поколение внедорожника — Land Cruiser 200. Если он не соответствует даже «первым прикидкам», то можно предположить, что внешность внедорожника существенно изменится. Как именно — остается только гадать: исключен только один вариант вероятного дизайна.

Также в «Тойота Мотор» заявили, что новый Land Cruiser не будет показан ни в этом году, ни в будущем. Выход же автомобиля в 2021 году подразумевает значительные перемены в автомобиле по сравнению с нынешним поколением, гораздо более глобальные, нежели опровергнутые предположения:

«От лица ООО „Тойота Мотор“ заявляем, что в Сети появилась ложная информация о дате выхода, названии и технических подробностях нового поколения Land Cruiser. Новость сопровождается недостоверным изображением».

Сегодня Toyota объявила, что за 68 лет производства в мире было продано более 10 000 000 внедорожников Land Cruiser, включая производные модели Lexus. Из них 400 тыс. машин, в период с 2002 года по август 2019 года, купили российские автомобилисты. В честь этого события 20 и 21 сентября во всех дилерских центрах Toyota пройдут тематические мероприятия.

В скором времени младшие модели в ряду Тойоты получат новую платформу, что позволит оснащать их современными агрегатами и системами.

Фото: depositphotos.com