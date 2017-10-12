Toyota Land Cruiser отказывается от самых мощных двигателей

Стремление к меньшему количеству вредных выбросов может сделать Land Cruiser 300 менее привлекательным для ценителей модели. Появилось подтверждение отказа от двигателей V8.

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Одной из главных причин популярности Toyota Land Cruiser являются мощные двигатели V8, бензиновые и турбодизельные. В России внедорожник оснащается 4,6-литровым атмосферным бензиновым мотором мощностью 309 л.с., а также 4,5-литровым турбированным дизельным агрегатом мощностью 249 л.с., который пользуется особой популярностью. Эти моторы позволяют автомобилю буксировать тяжелые прицепы и справляться с серьезным бездорожьем.

Тем не менее в угоду экологичности Toyota вынуждена отказаться от установки V8 на новое поколение Land Cruiser. Прямого заявления об этом не было, но в интервью журналу CarAdvice глава отдела планирования и разработок Toyota Australia Бернард Надаль на вопрос об отказе от V8 сказал:

«Вы видите, что большинство брендов отказываются от моторов V8, будь то бензиновые или дизельные версии. Как правило, это связано со стремлением повысить эффективность двигателей и сократить количество выбросов CO2 в атмосферу, так что это — глобальная тенденция».

Итак, причиной отказа называются эффективность и сокращение выбросов CO 2 . Первое может означать появление менее объемного, но более мощного двигателя V6, турбированный вариант которого в данный момент находится на стадии разработки. Об этом сообщают «хорошо осведомленные источники» австралийского автомобильного издания. Согласно их информации, к 2021 году Land Cruiser 300 будет оснащаться турбированными дизельным и бензиновым двигателями V6. Немного позже появится и гибридная силовая установка на базе V6.

С другой стороны, сокращение вредных выбросов в атмосферу стало глобальной тенденцией этого десятилетия. Естественно, что ни один автопроизводитель не желает оставаться в стороне от благородного дела по спасению экологии Земли. Toyota — в том числе. Следовательно, отказ от V8 неизбежен, и не важно, как на это отреагирует потребитель, — альтернатив у покупателей не будет. С другой стороны, двигатели меньшего объема могут сделать автомобиль несколько дешевле. Сегодня стоимость Land Cruiser 200 в России составляет от 4 875 000 до 6 044 000 рублей.

Весной в продаже появилась специальная версия Land Cruiser — TRD, отличающаяся брутальностью.

Спецверсия есть и у Land Cruiser Prado, которая отличается не только внешностью, но и наличием весьма интересных систем.

Фото: Toyota