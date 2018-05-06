Toyota Land Cruiser Prado получил спецверсию для России

Внедорожник отличается от своих собратьев не только внешне, но и рядом уникальных систем и деталей.

Toyota Land Cruiser Prado
Toyota Land Cruiser Prado

Toyota > Land Cruiser Prado

В основе специальной версии Prado Style комплектация «Элеганс», которая была дополнена рядом элементов.

Внешне автомобиль отличается накладками на бамперах и оригинальными задними фонарями. Салон внедорожника обит кожей, а спинки передних кресел украшает тисненая надпись «Land Cruiser Prado».

Под капотом Land Cruiser Prado Style установлен турбодизельный агрегат объемом 2,8 л и мощностью 177 л.с., который работает в паре с 6-ступенчатым автоматом, передающей крутящий момент на все колеса при помощи полноприводной трансмиссии Full Time 4x4 с межосевым дифференциалом Torsen и возможностью блокировки заднего дифференциала.

Оснащение Land Cruiser Prado Style является достаточно продвинутым. Например, внедорожник имеет предпусковой подогреватель двигателя и салона, которым можно управлять через специальное приложение в смартфоне, чем не оборудуется ни один другой Land Cruiser Prado.

Стоимость специальной версии Toyota Land Cruiser Prado Style составляет 3 751 000 рублей, что на 183 000 рублей дороже, чем стоит внедорожник в комплектации «Элеганс».

Toyota Land Cruiser Prado получил спецверсию для России

Фото: Toyota

Toyota Land Cruiser Prado получил спецверсию для России
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Отзывы о Toyota Land Cruiser Prado (1)

Toyota 2017 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Уважаемые издатели журнала! А почему бы вам не свести в тесте Прадо и Хейвал Н9??? Всем будет очень интересно.

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