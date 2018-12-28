Toyota показала салон своих будущих беспилотных автомобилей

По своей компоновке салон достаточно традиционен, но оснащен рядом уникальных систем. Например, он распознает телосложение и осанку пассажира и подстраивает под него кресло.

На Международной выставке потребительской электроники в Лас-Вегасе (штат Невада, США) Toyota представит две концепции интерьера автономных автомобилей.

Первая носит название ACES (Active Comfort Engaging Space) и предназначена для использования в автономных автомобилях 4-го уровня. Именно поэтому в салоне имеется рулевое колесо и другие органы управления, а также панель приборов. На рисунках видна также довольно традиционная информационно-развлекательная система, мониторы камер заднего вида вместо зеркал и два тачпада управления — для водителя и переднего пассажира.

Салон оборудован системой определения телосложения и осанки пассажиров, которая при помощи камер и датчиков в сиденьях распознает физиологические особенности человека и подстраивает под него не только кресло, но и ремень безопасности, чтобы тот не проходил слишком высоко или низко. Кроме того, салон оснащен системой индивидуального климат-контроля для каждого пассажира и системой определения эмоций, распознающей настроение человека. В зависимости от полученной информации она может регулировать освещение и создавать успокаивающие ароматы. Если же водитель будет засыпать за рулем, новый салон разбудит его при помощи музыки и вибраций.

Другая концепция салона Moox (сокращение двух слов — мобильность (mobile) и коробка (box)) предназначена для полностью автономных транспортных средств 5-го уровня. Этот салон может быть как кабинетом, так и игровой комнатой, а также спальней.

Узнать о других технологичных новинках можно здесь.

Фото: Toyota