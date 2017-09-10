Toyota будет продавать в России спортивную версию модели Corolla — журнал За рулем

Toyota будет продавать в России спортивную версию модели Corolla

Модификацию обещают вывести на рынок в январе 2021 года.

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30 июня на презентации заводской гоночной команды Toyota Gazoo Racing старший специалист по связям с общественностью Юлия Лобойко поделилась планами российского офиса Toyota по запуску в РФ продаж автомобилей линейки GR-Sport.

Первой в этой линейке будет спортверсия седана Corolla. От стандартной Короллы версия GR-Sport будет иметь ряд отличий:

  • экстерьерный спортпакет с акцентами черного глянцевого цвета: зеркала, молдинги, решетка радиатора
  • черная крыша и черный потолок
  • спойлер на крышке багажника
  • двухцветные колесные диски GR-Sport
  • спортивные сиденья GR-Sport с развитой боковой поддержкой и комбинированной отделкой
  • красная прострочка руля, сидений и селектора трансмиссии
  • отделка руля перфорированной кожей
  • фирменный бейдж GR-Sport

Доработок по технической части не предвидится — под эти цели у Тойоты есть линейка GR, на глобальном рынке представленная моделями GR Supra и GR Yaris. Что касается линейки GR-Sport, то тут объем изменений сводится к стайлингу и опциям.

Изображений Corolla GR-Sport пока нет — внешность обещают показать ближе к старту продаж в январе 2021 года. Возможно, в будущем российская линейка GR-Sport расширится другими дорожными моделями, а вот кроссоверы и внедорожники под этим брендом запускать пока не планируется.

Toyota Gazoo Racing — заводская гоночная команда, с 2020 года представленная в российской дрифт-серии RDS, а также участвующая в ралли-рейдах.

Фото: Toyota

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Отзывы о Toyota Corolla (5)

Toyota 2016 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Интересная внешность, просторный салон, высокая посадка, неприхотливость

Недостатки:

Бедные материалы отделки, скрипят тормоза

Комментарий:

Комплектация Стиль Плюс, турецкого производства. Суммирую первые впечатления после полугода эксплуатации. Первое, что хочется отметить — интересный дизайн, в нем действительно есть какие-то самурайские мотивы. Но это если смотреть спереди. Сзади — уже не так интересно. Сбоку — машина как машина....

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