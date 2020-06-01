Фернандо Алонсо вывел на внедорожные тесты новый пикап Toyota Hilux

Из высказываний двукратного чемпиона Формулы-1 стали известны и некоторые технические подробности об обновленном пикапе.

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Фернандо Алонсо, двукратный чемпион Формулы-1, двукратный победитель Ле-Мана, победитель гонки 24 Hours of Daytona и действующий обладатель титула чемпиона мира в серии FIA World Endurance Championship, опробовал в деле обновленный пикап Toyota Hilux. Компанию ему составил еще один легендарный спортсмен и партнер по ралли-рейдовой команде TOYOTA GAZOO Racing Hilux, Марк Кома.

Гонщики использовали обновленный Toyota Hilux, наглухо затянутый в камуфляжную пленку, в качестве тренировочного автомобиля перед стартом ралли-рейда Dakar, который состоится в январе 2021 года. В прошлом году этот дуэт, с дебютировавшим в рейдах Алонсо, добился 13-го места в «Дакаре», а на этот раз планы у команды TOYOTA GAZOO Racing Dakar Rally Team более амбициозные. Машиной спортсмены явно остались довольны.

«Я всегда был фанатом Hilux и очень впечатлился, когда увидел новую версию. Было здорово испытать его на реальном раллийном этапе и довести до предела. Но даже на этом пределе он остается комфортным», — сказал Фернандо Алонсо.

Чемпион высоко оценил отдачу двигателя объемом 2,8 литра и работу подвески. Пресс-служба компании Toyota добавляет, что двигатель 2.8 — новый, а геометрия подвески в версии пикапа 2020 года будет пересмотрена. Но никаких цифр пока не сообщается.

Сейчас в России продаются пикапы Hilux с турбодизелями 2,4 и 2,8 литра с отдачей в 150 и 177 л.с. Цены стартуют с отметки в 2 976 000 рублей.

В прошлом году топ-версия пикапа подверглась обновлению.

Фото: Toyota