Китайский премиум, чудо-минивэн, электромобиль без недостатков... - 7 горячих новинок зимы

Hyundai Staria, Nissan Pathfinder и пара китайских кроссоверов - самые важные дебютанты российского рынка ближайших трех месяцев.

Как и по всему миру, в России серьезный дефицит автомобилей — сказывается нехватка электронных компонентов. Машин на всех желающих недостает! Именно этим и вызвано падение продаж, которое мы наблюдаем начиная с третьего квартала.

Производители один за другим переносят запуск своих премьер на нашем рынке. В среднем сроки задержки составляют от одного до трех месяцев, а то и полгода. Однако в ближайшие месяцы к нам привезут немало новинок.

BMW 4-й серии Gran Coupe

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Семейство 4-й серии укомплектовано: вслед за купе и кабриолетом в салонах дилеров появится и модификация Gran Coupe. Это пятидверное купе действительно большое: кузов вытянулся почти до 4,8 м.

Самый запоминающийся элемент внешности — гипертрофированные «ноздри» радиаторной решетки. Дизайнерское решение — на любителя. Равно как и виртуальная приборка с обратным ходом стрелки тахометра. Но увеличенный в новом поколении запас пространства на втором ряду понравится каждому.

В конструкции шасси много общего с «трешкой», но для Gran Coupe обычной подвески не предлагается. Базовая версия идет со спортивной (она пожестче), а все остальные — с адаптивной.

Первое время «четверка» будет доступна исключительно с полным приводом и дизельным мотором 2.0 (190 л.с.). Главное его достоинство — высокая топливная экономичность. Заявленный средний расход — всего 4,9 л/100 км.

BMW 4-й серии Gran Coupe.

Exeed VX

В декабре появится вторая модель премиального бренда Chery. Это конкурент полноразмерному внедорожнику Haval H9, которого в следующем году (по не подтвержденной пока официально информации) сменит новая модель. Остальные внедорожники со сравнимыми характеристиками заметно дороже.

По «геометрии» новобранец уступает Н9: клиренс 200 мм, угол въезда — 18°. Зато по шику в салоне он обставил не только его, но и большинство более дорогих одноклассников: три ЖК-экрана, HUD-дисплей, контурная подсветка салона, трехзонный климат-контроль, панорамная крыша, кнопочный блок управления коробкой передач.

В отличие от домашнего рынка, к нам VX пойдет исключительно с турбомотором 2.0, мощность которого специально для России снизили с 254 до 249 л.с. Жаль, оставили семиступенчатый робот с двумя сцеплениями — у нас больше любят классические автоматы.

Exeed LX.

Евгения Никитена-Кацарская, PR-директор марки Exeed:

— Мы сейчас едва ли не самый активный автомобильный бренд в России. В ноябре начали продавать обновленный кроссовер TXL, в декабре запускаем семиместный внедорожник VX, а в будущем году, выведем на рынок еще один автомобиль — компактный LX.

FAW Bestune T77

Эта модель должна была появиться у нас еще в прошлом году. Но из-за пандемии китайцы переверстали планы. Габаритами Т77 соперничает с Renault Arkana и внешне выглядит не менее ярко.

Интерьер попроще — обращают на себя внимание разве что напоминающие мерседесовские кнопки на руле и центральной консоли, а также елочка клавиш на туннеле между водителем и пассажиром. В остальном — все достаточно заурядно.

Шасси простенькое: спереди McPherson, сзади — упругая балка. Полный привод не предлагается. Силовой агрегат состоит из турбомотора 1.5 (160 л.с.), которому ассистирует шестиступенчатая механика либо семиступенчатый робот с двумя сцеплениями.

FAW Bestune T77.

Hyundai Staria

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Даже не верится, что это товарный автомобиль, а не концепт. Пришедший на смену кряжистому микроавтобусу Н1 вэн удивляет неординарными формами: зализанный однообъемный кузов, ломаная линия бокового остекления, светодиодная полоска ходового огня во всю ширину автомобиля. Вместо топорного старомодного интерьера — ультрасовременный, с обилием сенсорных экранов и щедрым оснащением.

Staria предлагается с тремя или четырьмя рядами сидений (в последнем случае вместимость достигает 11 человек), а в дальнейшем ожидается появление VIP-исполнения всего с двумя индивидуальными креслами в пассажирском отсеке и роскошной отделкой.

Базовым двигателем служит турбодизель 2.2 отдачей 177 л.с. С ним сочетается 6-ступенчатая механика или 8-ступенчатый автомат. Бензиновый мотор 3.5 (272 л.с.) идет исключительно с автоматом.

Hyundai Staria.

Lexus NX

Удивительно! NX по длине и ширине раздался всего на 20 мм, но теперь воспринимается крупным и солидным автомобилем.

Главная фишка — электронная система открывания дверей с замком E-Latch. В дверные рукоятки встроена кнопка, при касании которой замки разблокируются — конкуренты (Infiniti QX50, Land Rover Discovery Sport, Volvo XC60) до такого пока не додумались. На этом фоне переход на виртуальную приборку и нефиксируемый джойстик управления трансмиссией выглядит само собой разумеющимся.

Гибридные версии к нам поставлять не планируют — нет спроса. Первое время будут продаваться модификации NX 250 со 199-сильным атмосферником 2.5 и NX 350 с 279-сильным турбомотором 2.4 (этих агрегатов у предшественника не было). И в том, и в другом случае используется 8-ступенчатый автомат. А вот на версии NX 200 (она появится чуть позднее) со 150-сильным 2-литровым атмосферником совместят вариатор.

Lexus NX.

Mercedes-Benz EQS

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Крупный (длиной больше 5,2 м) лифтбек EQS — легковой электрический флагман марки Mercedes-Benz. Стандартный EQS 450+ c одним электромотором (245 кВт) к нам пока поставлять не будут — только дорогой EQS 580 4Matic. В его распоряжении два электромотора суммарной мощностью 385 кВт. Разгон до сотни — как у боевого спорткара: 4,3 с. Батарея на 107,8 кВт∙ч обеспечивает 770 км запаса хода — не меньше чем у конкурентов с ДВС.

Главная фишка интерьера — передняя панель MBUX Hyperscreen, простирающаяся от водительской двери до пассажирской. Под единым стеклом расположено три экрана: перед водителем и пассажиром — на 12,3 дюйма, на центральной консоли — на 17,7 дюйма. Задний ряд просторный и удобный, но «лампового» уюта S-класса там нет — хотя бы из-за отсутствия индивидуальных раздельных кресел.

Mercedes-Benz EQS.

Nissan Pathfinder

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Долгожданная новинка Ниссана на нашем рынке. Хотя бы потому, что у этой марки несколько лет не было полноценных премьер — всё модернизации да рестайлинги.

Pathfinder — по-прежнему полноразмерный кроссовер с тремя рядами сидений. Но от предшественника его отличает ряд важных нюансов.

Во-первых, вместо вызывавшего недовольство вариатора бензиновому атмосфернику V6 (его мощность в России дефорсируют до налоговыгодных 249 л.с.) теперь ассистирует 9-ступенчатый гидромеханический автомат.

Во-вторых, существенно увеличен (со 181 до 194 мм) дорожный просвет — с асфальта можно съезжать без опаски.

В-третьих, в салоне теперь нет и следа бюджетности: дорогие материалы, щедрое оснащение.

Nissan Pathfinder.

Роман Скольский, PR-директор Nissan Россия:

В Россию Pathfinder мы планируем импортировать из Америки. Но он будет серьезно подготовлен к требованиям нашего рынка — все факты раскроем в декабре.

Что еще будет?

Несмотря на сложную рыночную ситуацию, новых моделей обещают немало. На подходе еще и куча модернизированных машин: Chery Tiggo 4 Pro, BMW X3/X4, Jeep Compass, Infiniti QX80, Subaru Forester. Так что без свежих автомобилей мы не останемся — следите за нашими публикациями!

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Фото: фирмы-производители