Главные автопремьеры осени-2023 (не только «китайцы»)

До конца года в России появятся минимум четыре новых бренда. И уже обосновавшимся на нашем рынке маркам есть что показать и чем удивить.

Москвич 6

Компанию компактному кроссоверу Москвич 3 в ближайшее время составит Москвич 6 – легковой автомобиль с кузовом лифтбек. Он представляет собой рестайлинговую версию хорошо известного в России JAC J7.

Концептуально эта машина схожа с АЗЛК-2141, даже в обводах кузова есть что-то общее. Однако габариты у новичка куда солиднее: длина – 4780 мм, ширина – 1820 мм, высота – 1492 мм. А колесная база достигает 2770 мм. При таких размерах салон получился очень просторным. Равно как и багажник – 540 л.

Москвич 6 оснащают бензиновым турбомотором 1.5 мощностью 136 или 174 л.с. Предполагается три вида комплектации: «Эконом», «Комфорт» и «Престиж».

Цены пока держат в секрете. Но вряд ли базовая версия будет дешевле двух миллионов.

Москвич 6

Haval H6

Новая модель с габаритами 4653х1886х1724 мм не займет отдельную нишу, а вольется в ряды среднеразмерных кроссоверов, которых у компании Haval в избытке: M6, F7, Dargo.

Базируется Н6 на продвинутой версии модульной платформы L.E.M.O.N., что подразумевает многорычажную подвеску у всех модификаций (включая переднеприводную).

В базе идет турбомотор 1.5 мощностью 150 л.с. За доплату предлагается 2-литровый агрегат. На рынке Казахстана его мощность составляет 204 л.с., но для нас его наверняка дефорсируют.

В обоих случаях используется 7-ступенчатый робот с двумя «мокрыми» сцеплениями. Механики не предлагается в принципе.

Haval H6

Foton Tunland

С 2016 по 2019 годы в России марка Foton продавала две легковых модели: внедорожник и пикап. Но вынуждена была уйти… чтобы вернуться – с недели на неделю ожидается перезапуск.

Начать планируется с пикапа Tunland. Это модернизированный вариант продававшейся у нас машины. Усилена рама, перенастроено шасси (двухрычажка спереди и неразрезной мост на рессорах сзади).

Жестко подключаемый полный привод и демультипликатор были и раньше, а вот силовой агрегат новый. Двухлитровый турбодизель развивает 163 л.с. и 390 Н.м. Ассистирует ему 6-ступенчатая механика либо 8-ступенчатый автомат.

Интерьер заметно освежился. Медиасистема теперь с большим экраном, есть система кругового обзора и электромеханический ручник. Также обещана улучшенная шумоизоляция.

Foton Tunland

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