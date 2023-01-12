Москвич 3: все подробности и первый тест!

Теперь эта машина выпускается на бывшем заводе Renault.

Москвич — сколько у него названий?

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Почему возрожденный московским правительством Москвич сразу стал «третьим»?

Представители автозавода — сплошь бывшие работники «Рено Россия» — говорят, что индекс 3 показывает сегментацию машины. Это кроссовер класса В+, аккурат в размер бывшего Дастера или Креты. Когда потом появятся Москвичи поменьше или побольше, индексы у них будут соответствующие.

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Впрочем, первый Москвич можно называть и по-другому: КАМАЗ‑2135. Отраслевой индекс зашит в ОТТС, которое получено именно КАМАЗом — как ключевым техническим партнером «Москвича». Товарные машины будут иметь камазовский VIN с первыми буквами XTC. Еще одно имя Москвича 3 — заводской код DA21 (у электромобиля Москвич 3e — DA22, но о нем позже).

А еще одно (не запутались?) — JAC Jiayue X4, он же JAC JS4. Исходный JAC Jiayue X4 появился в 2020 году, а его платформа — парой лет ранее. Увы, здесь только передний привод и полузависимая балка сзади. Зато доля высокопрочных и сверхвысокопрочных сталей в конструкции кузова — 70%.

Особенности конструкции

Единственное отличие Москвича 3 от JAC JS4, кроме эмблем, - более мощный турбомотор 1.5.

Для Москвича выбрали вариант настроек двигателя на 150 л. с. и 210 Н∙м вместо 136 л. с. и 200 Н∙м. Здесь распределенный впрыск топлива, пятый экокласс, допустимый бензин — АИ‑92. Крутящий момент невелик — у турбированных Renault 150 TCe было 250 Н∙м при тех же 150 л. с. - но в отсутствие полного привода Москвич может оказаться «легким на подъем». Особенно с 6-ступенчатой механикой. Со временем обещают и базовый атмосферник 1.6 (108 л. с.) с МКП.

Вариатор Punch VT3S — дальнейшее развитие известной с 2000 х годов модели VT2. Такие ставятся на многие китайские автомобили. Характеристики воображения не поражают: силовой диапазон всего 5,45 (у «реношных» вариаторов Jatco — 7,0–7,3). Вместо гидротрансформатора — многодисковое мокрое сцепление. Замена масла предполагается раз в 60 тысяч км.

Высоких технологий в конструкции шасси не заметно, что должно помочь в эксплуатации. Шаровые опоры закреплены болтами на поворотных кулаках — меняй не хочу. Топливный фильтр вынесен на бак и снимается несложно.

Комплектация

Светодиодные ДХО (верхний ярус) — уже в базовой комплектации. Пока были показаны только машины в не самых богатых версиях с фарами-галогенками, но предусмотрен и светодиодный вариант. Двери не прикрывают пороги, и это не здорово. Кнопка бесключевого доступа — только в левой передней ручке.

При габаритах Дастера или Креты Москвич 3 (4100×1800×1660 мм при базе 2620 мм) едва ли не просторнее.

На всех машинах должны стоять легкосплавные 17‑дюймовые колеса с шинами 215/50 R17. Те Москвичи, что я видел, были обуты в покрышки GitiComfort. Оснащение ожидается богатое. Даже на показанных нам машинах были люк в крыше, подлокотник, диффузоры и USB-гнезда для задних пассажиров, электромеханический ручник с функцией Autohold, круиз-контроль.

Руль регулируется только по высоте, но сидеть как минимум не менее удобно, чем в Дастере.

Топовые Москвичи получат электронный щиток приборов, систему кругового обзора и даже электропривод двери багажника.

Для медиасистемы с 10‑дюймовым экраном заявлены протоколы соединения со смартфонами Android Auto и Apple CarPlay. Сомнительное решение — сенсорный блок однозонного климат-контроля. В отличие от многих «китайцев», передние плафоны можно включать раздельно.

Первое впечатление от сидений неплохое, но чтобы делать выводы — надо присидеться и поездить. В статике шестиступенчатая механика переключается легко и четко. Регулировка зеркал — слева от рулевой колонки.

Жесткий пластик отлично замаскирован: выглядит салон дороже, чем есть на самом деле.

О том, как собирают современный Москвич, — на следующей странице