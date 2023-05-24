Dongfeng вышел на российский рынок с новым седаном

По размерам он может конкурировать с Toyota Camry и Chery Arrizo 8.

Компания Dongfeng Motor Rus объявила о выходе на российский рынок седана Shine Max. Автомобиль представлен в единственной комплектации и предлагается по цене 2,99 млн рублей.

По своим габаритам он сопоставим с Toyota Camry и Kia K5 – 4797х1870х1475 мм при колесной базе 2770 мм. Задняя подвеска — многорычажная.

Dongfeng Shine Max оснащен бензиновым турбодвигателем объемом 1,5 литра мощностью 190 л.с (320 Нм). Коробка – «мокрый» робот Getrag 7DCT300 с двумя сцеплениями.

У седана богатое оснащение, включающее в том числе 8 подушек безопасности, АБС+ESP, камеры кругового обзора, водительское сиденье с вентиляцией и массажером, бесключевой доступ, auto-hold, адаптивный круиз-контроль, распознавание дорожных знаков TSR и др.

Все электронные помощники завязаны на 5 камер высокого разрешения, 5 радаров миллиметрового диапазона и 12 ультразвуковых радаров.

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Источник: пресс-релиз Dongfeng

Фото: Dongfeng