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Стали известны цены на самый доступный китайский седан в России

По габаритам Changan Alsvin сопоставим с Lada Vesta.

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Дата официального старта продаж в России седанов Alsvin пока не объявлена, но на сайте китайского производителя появились цены. В зависимости от комплектации он будет стоить от 1,62 до 1,71 млн рублей. Таким образом, он станет одной из самых доступных моделей на российском рынке.

В базовую версию седана входят две подушки безопасности, системы ABS и ESP, электроусилитель руля, медиасистема с 7-дюймовым тачскрином, светодиодные дневные ходовые огни, 15-дюймовые легкосплавные диски, электростеклоподъемники, отделка сидений экокожей, кондиционер, круиз-контроль, камера заднего вида, задние парктроники и электрозеркала с подогревом.

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Габариты автомобиля: 4390х1725х1490 мм, колесная база – 2535 мм. Можно будет выбрать седан в одном из шести цветов: черном, белом, сером, серебристом, синем и красном.

Российскому потребителю Changan Alsvin будет предложен с единственным мотором – 1,5 л мощностью 107 л.с. и роботизированной коробкой DCT с двойным «мокрым» сцеплением.

Источник, фото: Changan

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За РулемПономарева Дарина
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