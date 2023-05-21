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Как правильно произносить названия китайских автомобилей

Судя по всему, в дальнейшем нам предстоит познакомиться еще не с одной маркой из Поднебесной.

За РулемЭти автосалоны могут обманывать покупателей

За последний год на российском рынке появилось такое количество автомобилей китайских брендов, что даже посвященному в этот процесс человеку запомнить их достаточно сложно, а уж правильно произнести – вообще из разряда задач со звездочкой. Попытаемся разобраться.

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Haval. Многие называют его «Хавал». Но правильным будет произношение «Хавейл» или «Хавэйл». Креативные россияне и вовсе прозвали марку «Лаваш», прочитав название с заду на перед.

JAC. На основе автомобилей этой китайской марки собирают «Москвичи». Правильное произношение названия бренда – «Джак».

GAC произносится по-русски как «Гак».

Dongfeng часто называют «Донгфенг», «Донфэн». Правильное произношение марки – «Дунфэн».

Voyah. Вариантов произношений на русском языке можно услышать несколько, к примеру «Войях» либо «Войэх». Правильным будет «Войя».

Changan чаще всего в России называют «Чанган», «Чэнган». Но правильным будет «Чанъянь».

Hongqi оказалось совсем трудное для произношения для россиян. Можно услышать, как их называют и «Хонки», и «Хонгкви». Но правильно автомобили этой марки называть «Хунцы».

BYD. Тут вариантов правильного произношения два. Первое «Би-Уай-Ди» (аббревиатура BYD расшифровывается как Build Your Dreams). Второе произношение - «Бияди».

Более простые для российского произношения марки: FAW - «ФАВ», Geely — «Джили», Tank — «Тэнк», Great Wall — «Грейт Уолл».

Источник: по материалам СМИ

Фото: скриншот из кинофильма Операция «Ы» и другие приключения Шурика, depositphotos.com

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