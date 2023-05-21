Эти автосалоны могут обманывать покупателей

Автокриминалист назвал признаки мошеннических продаж автомобилей.

Руководитель экспертного центра «Автокриминалист» Максим Шелков предупредил, что перед тем как пойти в автосалон за дорогостоящей покупкой, будет нелишним изучить заведение со всех сторон. Малый срок работы фирмы, минимальные уставный капитал и число сотрудников, а также желание получить с клиента предоплату до формирования окончательных параметров могут указывать на вероятность обмана покупателя.

Поэтому эксперт рекомендует в таком автосалоне никогда не отдавать что-то свое до того, как будут озвучены окончательные условия сделки. Только после внимательно изучения документов можно принимать решение о покупке, добавил Шелков.

Он также пояснил, что недобросовестные автосалоны хотят преждевременно получить от клиента аванс или машину в трейд-ин. Тогда после одобрения кредитной заявки условия для него окажутся неподъемными, а вернуть все на исходную позицию будет очень сложно.

Автоэксперт советует запросить у автосалона договор и изучить его в спокойной обстановке: работающие честно в такой просьбе не откажут.

«Еще до визита в автосалон нужно внимательно изучать отзывы в интернете, особенно негативные. Обратить внимание на сроки его работы, проверить дату создания юрлица, уставный капитал и число сотрудников. Если уставный капитал 10-50 тыс. рублей – это несерьезно для крупного автосалона», — резюмировал Шелков.

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Источник: Газета.ru

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