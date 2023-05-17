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Обновлен прогноз по продажам китайских авто в России

Смогут ли они обогнать АВТОВАЗ?

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Национальное агентство промышленной информации (НАПИ) скорректировало прогноз по рынку новых легковых автомобилей на 2023 год. Значительно выросли цифры по китайским автомобилям (по сравнению с началом года).

Теперь, по мнению аналитиков НАПИ, продажи китайских автомобилей к концу года по базовому сценарию составят 295,2 тыс. штук, по оптимистичному – 319,5 тыс. и по пессимистичному – 269,6 тыс. В начале года прогнозы выглядели как 210 тыс., 260 тыс. и 150 тыс.

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*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Вероятно, скорректировать прогноз аналитиков заставили итоги января-апреля: за этот период все вместе взятые китайские бренды реализовали в России более 80 тыс. автомобилей. К слову, АВТОВАЗ к 15 мая преодолел 100-тысячный рубеж по продажам.

В 2022 году в России было продано 122,1 тыс. китайских автомобилей, таким образом, даже в пессимистичном варианте в текущем году продажи «китайцев» вырастут на 121%.

Всего же по итогам 2023 года в России может быть продано 742,2 тыс. новых легковых автомобилей по базовому сценарию (+13,4% к прошлому году), 814,3 тыс. по оптимистичному (+24,4%), 681,4 тыс. по пессимистичному (+ 4,1%). Согласно расчетам НАПИ, китайские бренды займут 40% рынка новых авто, АВТОВАЗ – 37%, другие бренды – 23%.

Источник: НАПИ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC

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