Составлен топ-5 машин из Поднебесной.

Китайские кроссоверы пользуются популярностью у россиян благодаря конкурентным ценам и росту качества. Недорогие SUV можно приобрести в России по цене от 1,4 до 2 млн рублей.

1. JAC S3. Базовую комплектацию Comfort с двигателем 1,6 л. мощностью 109 л. с., на «механике», со светодиодной оптикой, кондиционером, круиз-контролем и двумя подушками безопасности можно купить минимум за 1,4 млн рублей.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

2. BAIC X35. Его сборку начали на калининградском «Автоторе». Модель в начальной комплектации на «механике» и с двигателем 1,5 л (116 л. с.) продают минимум за 1,7 млн рублей. В комплектации: светодиодная оптика, кондиционер, ABS, две подушки безопасности, задние парктроники с камерой заднего вида, электропривод зеркал, мультимедийная система с 8-дюймовым дисплеем и четырьмя динамиками.

3. Haval Jolion. Переднеприводная базовая модель 2022 года выпуска на механике обойдется в 1,7 млн рублей. Кроссовер оснащен турбомотором 1,5 л. (143 л. с.), есть светодиодная оптика, подогрев передних сидений, бесключевой доступ с запуском двигателя с кнопки, пара фронтальных подушек безопасности и кондиционер.

4. Chery Tiggo 4. Кроссовер 2023 года можно купить за 1,93 млн рублей. Оснащен 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 113 л.с., механической коробкой передач. В базовой комплектации - фронтальные подушки безопасности, обогревы сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, а также кондиционер, круиз-контроль и целый набор систем безопасности.

5. Changan CS35 Plus. Стоимость после недавнего подорожания 1,99 млн рублей за базовую модификацию Comfort с 1,6-литровым 128-сильным двигателем, механической коробкой передач и передним приводом. Оснащен двумя подушками безопасности, светодиодной оптикой, обогревом передних сидений и зеркал, кондиционером, а также комплексом из нескольких систем безопасности и помощи водителю.

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Источник: Автоновости дня

Фото: depositphotos.com