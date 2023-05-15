Toyota Highlander снова в России: за сколько можно купить?

Кроссоверы привозят из Китая.

В разных городах России в продаже появились новые кроссоверы Toyota Highlander. Объявления размещены в популярных классифайдах.

Самый дешевый вариант Highlander 2023 года оценивается в 5 млн рублей с учетом всех таможенных и транспортных расходов, такой автомобиль предлагают в Краснодаре. У дилера из Самары кроссовер с гибридной силовой установкой на основе бензинового мотора 2.5 (249 л.с.) в комплектации Limited продают за 6,6 млн руб. В оснащение входят камеры кругового обзора, люк, подогрев и вентиляция сидений, адаптивный круиз-контроль.

*Данный материал создан лицом, имеющим статус иностранного агента в РФ.

Кроссовер с такими же характеристиками выставлен на продажу в Омске за 5,6 млн рублей. Автомобиль собран на заводе GAC-Toyota. У автомобиля семиместный салон, кожаная отделка кресел, в наличии системы активной безопасности.

Самый дорогой вариант – у дилера из Подмоcковья: бензиновый Highlander с мотором 3.5 (295 л.с.) оценивается в 7,1 млн руб.

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Источник: Газета.ru

Фото: Toyota